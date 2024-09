Ông chủ tịch "sáng nhất" mạng xã hội

Ông Valentin Trần, Chủ tịch cuộc thi Miss Universe 2024, đang là chủ đề bàn tán của cư dân mạng

Mạng xã hội lan truyền bài phát biểu của ông Valentin Trần, Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Theo đó, bài phát biểu bằng Anh có pha tiếng Việt của chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 Valentin Trần tạo nên luồng dư luận trái chiều. Tuy nhiên, động thái của ông Valentin Trần thu hút sự chú ý.



Cụ thể bài phát biểu của chủ tịch Miss Universe Việt Nam 2024 như sau: "Two intense months for our BA MƯƠI BA contestants. Which other beauty pageant in Vietnam can boast having BA MƯƠI BA stunning contestants like Miss Universe Vietnam HAI NGÀN HAI BỐN. Which other pageant can create seven distinct stages and propose a quantitative production only Miss Universe Vietnam HAI NGÀN HAI BỐN".

Tạm dịch bài của ông Valentin Trần như sau: "Hai tháng căng thẳng cho 33 thí sinh của chúng ta. Không cuộc thi sắc đẹp nào khác tại Việt Nam có thể tự hào khi có 33 thí sinh tuyệt đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024. Không cuộc thi nào khác có thể tạo ra 7 giai đoạn riêng biệt và đề xuất một sản phẩm định lượng duy nhất là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2024". "Khi tôi cố nói tiếng Anh nhưng cái kết nó lạ lắm", "Đây chính là minh họa cho phần thi IELTS Speaking của tôi trong tương lai". "Cũng là tiếng Anh nhưng mà nó lạ lắm…." - cư dân mạng ý kiến.

Người khen kẻ chê không ít

Bài phát biểu của Valentin Trần được chia sẻ khắp mạng xã hội. Thậm chí cư dân mạng còn thực hiện các clip reaction. Dù không chia sẻ chính thức về ồn ào đang nhắm vào mình nhưng ông Chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 lại có những động thái thu hút sự chú ý.

Theo đó, Valentin Trần chia sẻ đoạn clip reaction về chính mình trên trang cá nhân (được cho là của chính chủ"). Hàng loạt bạn bè dành nhiều lời khen ngợi cho Valentin Trần về độ "dễ thương" khi nói tiếng Anh kèm tiếng Việt.

Cũng có những ý kiến trêu chọc "nói tiếng Anh và tiếng Việt như tiếng Pháp".

Ông Valentin Trần vốn là Việt kiều Pháp nên ngôn ngữ chính của ông chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 vẫn là tiếng Pháp. Và nhiều ý kiến cho rằng tâm lý Việt kiều thích nói tiếng mẹ đẻ cũng phần nào dễ hiểu. Vì vậy, ngay khi có thể nói được tiếng Việt là Valentin sẽ nói tiếng Việt như sở thích của mình.

Bình luận của bạn bè dành cho ông chủ tịch

Tuy nhiên, cũng có ý kiến hỏi thẳng tại sao không nói hết tiếng Anh hoặc hết tiếng Việt mà có sự pha trộn như vậy.

Phản ứng của ông Valentin Trần là "nếu việc tắt tiếng tivi giúp bạn thấy tốt hơn thì hãy làm điều đó"… Hoặc "Bạn tưởng tôi không biết đọc những con số bằng tiếng Anh hay sao?".

Phản ứng "gắt" của Valentin Trần tiếp tục trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng.