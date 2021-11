Ông bố Hà Nội bật mí loạt tips "nhỏ mà có võ" giúp các em học sinh trung học vượt vũ môn thành công, chinh phục học bổng toàn phần Singapore

Được đánh giá thuộc top 10 học bổng giá trị nhất ở khu vực Châu Á, chương trình học bổng ASEAN / A*STAR của Singapore mỗi năm đều nhận hàng ngàn bộ hồ sơ ứng tuyển với tỷ lệ chọi gắt gao. Học bổng có giá trị trong bốn năm, tài trợ hoàn toàn học phí và sinh hoạt phí, vé máy bay cho ứng viên. Sau khi học xong phổ thông, những em học xuất sắc sẽ nhận học bổng tiếp ở các trường tại Anh, Mỹ… Các em khác có thể quay lại Việt Nam học tập và làm việc hoặc tiếp tục học tiếp đại học tại Singapore.

Để nhận được học bổng, học sinh phải tham dự hai vòng thi gồm thi viết và phỏng vấn trực tiếp. Thi viết là các bài thi trắc nghiệm chỉ số IQ, thi Toán và thi Anh ngữ. Những em đạt tiêu chuẩn sẽ mời phỏng vấn. Năm nay, các em học sinh xuất sắc vượt vũ môn trong các vòng loại đầu tiên của cuộc thi chính phục học bổng Asean - A*star - NUSH bậc trung học sẽ bước vào vòng 2 (Selective Round) ngày 19/11 sắp tới.

Nguyễn Triệu Hoàng Minh (học sinh trường Hà Nội Ams) đã xuất sắc giành được học bổng Astar Singapore, học bổng TH School 100% và HB ISV 90% năm 2020.

Anh Trần Phương - phụ huynh em Nguyễn Triệu Hoàng Minh (học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam) - người đã xuất sắc giành được học bổng A*star Singapore, học bổng TH School 100% và HB ISV 90% năm 2020 - đã có những chia sẻ tâm huyết để giúp các em chuẩn bị kỹ trước khi bước vào vòng thi quan trọng này. Theo anh Phương, vòng 2 là nơi các bạn thể hiện bản thân mình là "Phiên bản giới hạn" chứ không phải từ một lò luyện nào bước ra, vì thế, cần lưu ý những vấn đề sau:

Tác phong – Diện mạo

1. Đồng phục trường: Là lượt chỉn chu – Sơ vin. Con trai nên sử dụng thắt lưng da vừa vặn với đai quần. Cài từ cúc áo thứ 2 từ trên xuống. Trường hợp quần đồng phục bị ngắn thì lựa chọn quần tối màu (navy, đen).

2. Giày đen: Giày bao toàn bộ mũi và gót chân, tất đồng màu.

3. Tóc: Luôn giữ mái tóc sạch và thơm nhẹ. Không để tóc che mắt hoặc thái dương, tránh dùng tay vuốt tóc khi đang phỏng vấn. Con trai tóc cắt gọn gàng (không Bowl cut, không Under cut) – có thể sử dụng xịt giữ nếp tóc, tuy nhiên cần lưu ý mùi hương nhẹ nhàng – không sử dụng quá nhiều sáp hoặc gel vuốt tóc. Con gái tóc ngắn nên có những kẹp ghim cố định, tránh tóc con, tóc mái che mắt, có thể buộc gọn nửa đầu.

4. Gương mặt: Giữ làn da sạch (không bong tróc, nứt nẻ). Con gái có thể dùng son dưỡng có màu nhẹ. Nếu đeo khẩu trang cũng nên dùng, nếu lỡ thầy cô yêu cầu bỏ khẩu trang để phỏng vấn. Nên dùng mặt nạ môi để tránh môi bị nứt nẻ. Uống đủ nước – uống C trước 1 tuần để tăng đề kháng và tăng sức sống cho da. Đeo kính có viền đen mỏng, tránh gây nặng nề trên gương mặt.

5. Tác phong: Luôn giữ thẳng lưng, mắt nhìn thẳng trong mọi hành vi – cử chỉ (kể từ khi bước vào địa điểm thi – trong phòng chờ - vào phòng phỏng vấn – ngồi). Chào hỏi và cười thân thiện khi được hỏi – giao tiếp bằng mắt. Thái độ tích cực khi trả lời câu hỏi, có thể tập bằng cách nhìn vào gương hàng ngày khi trả lời. Lưu ý khẩu hình khi nói – Tốc độ nói vừa phải (không quá nhanh, không quá chậm, có lên - xuống và nhấn nhá).

6. Mùi cơ thể: Không dùng nước hoa, xịt toàn thân hoặc lăn khử mùi có mùi đậm. Tránh để cơ thể có mùi khó chịu. Mang nước rửa tay khô, trước khi vào phỏng vấn có thể sử dụng. Tránh ăn tỏi vào tối hôm trước.

Câu hỏi phỏng vấn

1. Tell me about yourself.

2. Why do you apply for this scholarship/ why do you choose to study in Singapore/ Why dont you keep studying in Vietnam?

3. What is your plan for the future?

4. Why do you think you will choose to go that way?

5. What do you expect to do after graduation?

6. Why do you think you deserve scholarship?

7. How meaningful ASEAN Scholarship is to your future career?

8. If you cannot get the scholarship, what will you do?

9. How do you adjust your new life?

10. You said your weakness is being shy to make friends, how do you think you would make friends when you study in Singapore?

11. What kind of musical instrument do you play?

12. Do you take extra class for the scholarship?

13. You said you've prepared a lot for the scholarship.

14. How do you prepare?

15. What is your plan?

16. Do you have any question?

17. Why do you want to study at our school? (iceberg – appealing growler >< harsh unseen issues).

18. What interests you the most here? (diversification of culture | a blend of...| dynamic financial market in which...).

19. What do you want to accomplish in your life? (ultimate goals).

20. Where do you see yourself in ten years from now? (context --- back-up plan).

21. How do you plan to use your scholarship? (employ / make full use of learning environments | circle of networks…).

22. How would your friends/teachers describe you? (3 adjectives + example – explanation).

23. What makes you special to receive this scholarship? iceberg – appealing growler >< harsh unseen issues.

24. We have only limited numbers of spots to offer. But there are many applicants. Why should you receive the scholarship, instead of somebody else?

25. What can you do for us?...

Bí quyết thành công

1. Ngủ đủ giấc.

2. Đọc sách và tin tức về Singapore để mở mang kiến thức.

3. Trở nên độc đáo với những nét riêng (Ví dụ: chăm chỉ - dễ thích nghi – độc lập là những câu trả lời được "nhân bản vô tính").

4. Nắm rõ những điểm mạnh – yếu và dự định của bản thân khi đạt học bổng.

5. Biết ơn bản thân (vì có thể nghe – nói – nhìn – đi lại – suy nghĩ một cách bình thường).