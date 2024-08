Ông Bố Điên phản hồi về điểm thi tốt nghiệp THPT gây thất vọng của Nàng Mơ

Gia đình Nàng Mơ (tên thật: Lê Minh Trà My, SN 2006) cùng Ông Bố Điên (tên thật: Lê Hồng Kiên) luôn là tâm điểm chú ý thời gian qua. Bởi các thành viên trong gia đình thường xuyên có những hành động được cho là trên mức tình cảm thân thiết giữa con gái - bố hay em gái - anh trai.

Mới đây, Nàng Mơ lại tiếp tục tranh cãi khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, các môn như Văn, Giáo Dục Công Dân, Khoa Học Xã Hội,... đều đạt ở mức từ 7.5 - 8,25 điểm. Đáng chú ý nhất là 2 môn Toán và Tiếng Anh, Nàng Mơ chỉ đạt 4,8 và 5,2 điểm. Đây được coi là mức điểm khá thấp, không như kì vọng của dân mạng về khả năng học của cô nàng.

Trước mức điểm không cao của con gái, ông Kiên mới đây tiết lộ con gái đã đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh của Đại học Lâm nghiệp.

Ông Bố Điên nói về kết quả thi tốt nghiệp THPT của Nàng Mơ

Trái với suy nghĩ của nhiều người, ông Kiên lại tỏ ra rất vui mừng khi thấy con gái đạt điểm số như vậy.

Ông cho biết: "Con gái mình thi tốt nghiệp THPT được 28 điểm, mừng quá. Mình ra chỉ tiêu chỉ cần 20 điểm thôi. Các bạn biết vì sao như vậy không? Mục tiêu mình đề ra cho con gái là vào đại học là được rồi. Đỗ đại học với số điểm tối đa, hoặc đỗ mà chỉ hơn 10 điểm thì cũng là đỗ đại học".

Ông chia sẻ quan điểm giáo dục của gia đình là "home school". Tức là giáo dục con cái thông qua xem các bộ phim kinh điển, đọc sách, dạy buôn bán, cách nhìn người, học múa và các kỹ năng khác.

Ông tự hào "flex" thu nhập của Nàng Mơ hiện tại đã lên đến 50 triệu/tháng. "Cùng một thời gian các bạn đi học, con mình đã đi theo hướng truyền thông, tự xây kênh với hàng trăm nghìn follow. Con kiếm 50 triệu/tháng, tự lo cho bản thân và giúp đỡ bố mẹ".

Ông Bố Điên và Nàng Mơ.

Ông nêu quan điểm mọi sự so sánh về điểm số là khập khiễng và Nàng Mơ còn phải học hỏi các kỹ năng khác nữa chứ không chỉ là việc học tập.

"My mới 18 tuổi thôi. My vẫn còn phải phát triển nữa, không dừng lại ở đó. My học rất nhiều, Không phải cái gì My cũng giỏi, nhưng rất chịu khó và chăm học. Không nên so sánh vì mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Cuộc đời và tương lai còn ở phía trước. Đó là một vòng tròn, cứ việc trải nghiệm", ông tiếp lời.

Ông Kiên từng thừa nhận những quan điểm giáo dục con cái của mình không giống số đông.

Bên dưới bài viết, nhiều người vẫn có bình luận trái chiều về quan điểm giáo dục của Ông Bố Điên. Trong đó, một netizen thắc mắc khi ông Kiên tự khoe con gái thi đại học được 28 điểm, nhưng thực tế là Nàng Mơ không được điểm cao như vậy. Trước bình luận này, ông Kiên lờ đi không trả lời rõ về điểm số của con gái mà khẳng định: "Đỗ đại học là được, những thứ khác không quan trọng".

Những quan điểm giáo dục của gia đình Nàng Mơ vẫn liên tục nhận về nhiều ý kiến tranh cãi. Bởi trước đó, Nàng Mơ liên tục khoe clip được bố dạy học và chính anh trai Tớ Là Lộc (tên thật: Lê Xuân Lộc, SN 2000) cũng đỗ học bổng du học nhờ công của ông Kiên.

Nhiều netizen rất trông mong vào thành tích học tập của Nàng Mơ, thậm chí còn mong cô sẽ giành học bổng du học như anh trai. Thế nhưng điểm số thi tốt nghiệp THPT của cô nàng lại không được cao như dân tình trông đợi.