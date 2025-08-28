Ngày 28-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng anh Vũ Đắc Duy (30 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) đã trao số tiền 1,547 tỉ đồng cho ông Ba Minh (Ngô Hoàng Minh; SN 1961; cư trú tại ấp Tân Hội, xã Tân Long).

Trao gần 1,6 tỉ đồng cho ông Ba Minh

Đây là số tiền do anh Duy vận động trên mạng xã hội từ 12 giờ 10 phút ngày 21-8 đến ngày 25-8 cho ông Ba Minh.

Ông Ba Minh nhận tiền hỗ trợ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương

Theo lời anh Duy, số tiền trên sẽ gửi tiết kiệm tại ngân hàng làm 3 sổ. Khi nào ông Ba Minh tìm được đất cất nhà sẽ rút ra để xây dựng nhà. "Trong quá trình ông Ba Minh mua đất cất nhà, sẽ có sự đồng hành của xã Tân Long và tôi đến khi nào ông có nhà cửa ổn định" - anh Duy nói.

Ngoài ra, chị Trần Trúc Ly (ngụ Cần Thơ) cũng trao ông Ba Minh số tiền 43 triệu đồng. Đây là số tiền mà chị Ly cùng vận động bạn bè hỗ trợ.

Ông Lê Đặng Lộc-Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tân Long - thông tin trong quá trình ông Ba Minh tìm đất cất nhà, xã hỗ trợ thẩm định đất. "Hoàn cảnh ông Ba Minh cũng không dư dả gì. Nay được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ nên rất mừng cho ông ấy" - ông Lộc nói.

Ông Ba Minh bày tỏ: "Tôi rất cảm ơn chính quyền xã Tân Long cùng cháu Duy và các nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền lớn như vậy. Đây là số tiền mơ ước cả cuộc đời của tôi cũng không có được nhưng nay đã thành hiện thực. Với số tiền này tôi sẽ mua miếng đất cất nhà, có nơi che mưa che nắng".

Ông Ba Minh được hướng dẫn đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm

Ông Ba Minh cũng nhận thêm tin vui khi vợ là bà Nguyễn Thị Giao từ Nghệ An đang trên đường về gặp ông.