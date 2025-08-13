OMO Pháo Đài Lấm Bẩn khép lại hành trình từ Nam ra Bắc với hàng nghìn gia đình tham gia, cùng ghi dấu mùa hè đáng nhớ

Tại TP.HCM, sự kiện diễn ra vào ngày 2-3/8 đã thu hút hơn hàng nghìn gia đình tham gia, tạo nên "cơn bão" tại phố đi bộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ. Sự kiện đánh dấu cột mốc hợp tác chính thức giữa CLB Arsenal và OMO tại Việt Nam. Chiến dịch lần này không chỉ dừng lại ở việc truyền cảm hứng, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của OMO trong việc mang đến một mùa hè thật trọn vẹn cho trẻ em và các gia đình Việt – nơi các bé được thỏa sức khám phá, vui chơi không lo lấm bẩn, và bố mẹ cũng có dịp gắn kết, sống lại những mùa hè tuổi thơ cùng con.

Tại đây, các trò chơi dân gian như tạt lon, sút bóng được "remix" sáng tạo, kết hợp cùng không gian thực tế ảo hiện đại đã làm hài lòng cả trẻ nhỏ lẫn phụ huynh. Điểm nhấn lớn nhất là sự xuất hiện của Gilberto Silva - cựu danh thủ CLB Arsenal, người đã khuấy động không khí với những chia sẻ ý nghĩa về thông điệp "Chơi là chất, ngại gì bẩn". Tại đây, huyền thoại Gilberto Silva đã có những hoạt động giao lưu, ký tặng cùng với người hâm mộ đồng thời tham gia các trò chơi trải nghiệm cùng các em nhỏ đến từ AFCVN.

Đông đảo người hâm mộ xuất hiện tại sự kiện để giao lưu với Gilberto Silva

Sự xuất hiện của Gilberto Silva không chỉ các cổ động viên lâu năm, nhiều bạn trẻ cũng đến sự kiện để tận mắt gặp huyền thoại. Nguyễn Đức Huy (27 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) chia sẻ: "Từ nhỏ em đã xem lại clip của đội hình ‘Invincibles’. Nghe tin ông Silva đến Việt Nam nên em đã bay từ Hà Nội vào để được gặp. Lần đầu được bắt tay với một cầu thủ từng vô địch World Cup, cảm giác cứ như mơ. Silva không chỉ là huyền thoại sân cỏ mà còn rất gần gũi và truyền cảm hứng."

Phụ huynh cùng các em nhỏ trải nghiệm không gian trò chơi tại Pháo đài lấm bẩn tại sự kiện ở TP. Hồ Chí Minh

Chị Nguyễn Thị Lan, một phụ huynh 9x tham gia sự kiện, cho biết: "Cả gia đình tôi đã có một ngày thật vui khi cùng nhau tham gia các trò chơi như tạt lon, sút bóng. Chồng tôi là một fan bóng đá lâu năm nên khi được gặp Gilberto Silva, anh ấy vô cùng phấn khích. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đặc biệt và là một mùa hè thật đáng nhớ với gia đình tôi."

Tối 2/8 tại TP. Hồ Chí Minh, concert "Pháo Đài Âm Nhạc" đã thu hút đông đảo khán giả cùng hòa mình vào loạt bản hit sôi động. Sự xuất hiện của SOOBIN, RHYDER, Phương Mỹ Chi và Obito đã thổi bùng không khí cuồng nhiệt, mang đến những màn trình diễn cuốn hút, khiến phố đi bộ như biến thành một lễ hội âm nhạc thực thụ.

Phố đi bộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ chật kín fans hâm mộ

Chỉ một tuần sau, ngày 9/8, Pháo Đài Lấm Bẩn tiếp tục "bùng nổ" tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội, với hàng ngàn gia đình đổ về tham dự. Sự kiện kết hợp các hoạt động vận động sôi động và concert mùa hè, nơi ca sĩ Bích Phương, RHYDER, nhóm nhạc Chillies cùng mang đến những màn trình diễn, giao lưu đầy năng lượng.

Đêm nhạc Pháo đài âm nhạc ở Hà Nội thu hút đông đảo khán giả tham dự

RHYDER "đốt cháy" sân khấu với những bản hit sôi động

Anh Nguyễn Hùng, một ông bố tại Hà Nội, chia sẻ: Cả gia đình tôi đã cùng nhau tham gia khu vực vẽ tranh lấm bẩn và thử sức với nhiều trò chơi vận động tại sự kiện. Đây không chỉ là những phút giây vui chơi hiếm hoi cả nhà quây quần bên nhau, mà còn là dịp để con được thỏa sức khám phá, lấm bẩn, vấp ngã rồi đứng dậy—tất cả đều là những bài học quý giá về sự kiên trì, tinh thần dũng cảm để vượt qua thử thách và đạt được mục tiêu. Với tôi, khoảnh khắc cả nhà cùng nhau cười đùa, chạy nhảy, như được sống lại tuổi thơ với những trò chơi dân gian ngày xưa."

OMO Pháo Đài Lấm Bẩn không chỉ đơn thuần là một sân chơi mùa hè mà còn thông điệp OMO luôn muốn truyền tải nhằm khuyến khích trẻ em và phụ huynh tận hưởng những khoảnh khắc tự do, lấm lem nhưng tràn đầy niềm vui. Với sự tham gia của các nghệ sĩ và KOLs nổi tiếng, sự kiện đã tạo nên một mùa hè ý nghĩa, gắn kết tình cảm gia đình từ Nam ra Bắc.