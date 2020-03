Ốc Thanh Vân nghẹn ngào chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng trước lúc Mai Phương ra đi

Trên trang cá nhân mới đây, Ốc Thanh Vân đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của cô cùng Mai Phương trong chuyến du lịch Bhutan cách đây 1 năm mà trước giờ chưa từng được tiết lộ.

Qua đoạn clip có thể thấy, dù thời điểm đó Mai Phương đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 nhưng cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Ốc Thanh Vân cũng có bài viết đầy xúc động, khiến công chúng vỡ oà vì tình bạn giữa 2 nghệ sĩ.

Ốc Thanh Vân chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch cùng Mai Phương.

Ốc Thanh Vân viết: "Rất nhiều đoạn clip với em tôi - Mai Phương. Dựng xong, lại không dám up. Vì giai đoạn cuối, sợ up mọi người thấy lại suy nghĩ, thế nên chị không dám. Những dòng chữ ấy chị viết cho em là cách đây khoảng một tháng, khi em đã yếu rồi. Biết là rất khó nhưng đâu đó vẫn còn hi vọng biết đâu có phép màu! Thế nên cứ nguyện cầu. Nguyện cầu. Giờ thì không còn kịp để đi đâu xa cùng nhau nữa. Không còn hi vọng vào kỳ tích. Không còn cần mạnh mẽ để làm gì".

Trong clip là những khoảnh khắc, Ốc Thanh Vân cùng Mai Phương ở Bhutan. Hai chị em cùng nhau cầu nguyện dưới chân Tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới. Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ cả những khoảnh khắc Mai Phương rơi nước mắt, khóc nhưng vẫn đẹp. "Những ngày này chưa thấy nhớ nhiều đâu, rồi mọi thứ xong xuôi, nhìn lại những hình ảnh cũ, lúc đó mới thấm. Bhutan, gần một năm rồi nè em, trong clip cái mắt chị sưng, em khóc em vẫn đẹp, sao chị khóc chị xấu quá đi.

Lúc cầu nguyện dưới chân Tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, nước mắt rơi không ngừng em ơi! Lớn hơn em chưa đầy một tuổi mà mỗi lần kế bên, chị thấy em giống em bé quá à, mỗi lần chị xàm xí là em cười sặc sụa, nói: 'Ốc khùng quá Ốc ơi, em quay clip cho người ta biết là Ốc khùng nha, muốn không'. Ừ. Khùng quá nên mới thương em quá vậy nè. Thương không tính toán, không nghĩ suy", Ốc Thanh Vân tâm tình.

Ốc Thanh Vân cho hay, cô chia sẻ đoạn clip chưa từng được công khai này để mọi người biết, Mai Phương đã giỏi và lạc quan ra sao. "Mọi người mà lâu không gặp, nhìn em bây giờ chắc sẽ khóc, vì chịu không nổi. Nhưng đối với những người kề cận bên em, thì sao lúc này lại thấy nhẹ lòng. Vì em đẹp lắm, không hiểu sao khi đi rồi em lại đẹp hơn những ngày vừa qua rất nhiều. Hai má em đầy đặn, lông mi em dài, không phải là gương mặt chỉ còn xương trong những ngày cuối cùng. Nhìn em nằm đó mà tự nhiên nghĩ: ừ, thôi vậy đi. Em được ngủ rồi. Bao nhiêu ngày rồi có được ngủ đâu. Thức trắng cả ngày lẫn đêm, cứ ngồi rồi gục cái đầu xuống. Tư thế đó làm em đỡ đau vì những điểm di căn hành hạ thân thể tan nát", Ốc Thanh Vân nghẹn ngào chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ còn chia sẻ cả khoảnh khắc cuối cùng trước khi Mai Phương ra đi: "Em tỉnh táo gần như đến lúc cuối cùng. Không nói được nhưng chị đến là biết, mắt nhướn lên nhìn, miệng nói khẩu hình 'Ốc, Ốc', cấu cấu cái tay chị, cấu mạnh lắm. Muốn nói nhưng chỉ được vậy thôi. Bao nhiêu đau đớn, khổ ải. Bao nhiêu cùng cực, vật vã. Giờ thì ngủ thôi em ạ. Không phải nhọc hết sức mà dậy nữa. Chị đã thương em thì sẽ mãi thương em. Em tôi, Mai Phương".