Nứt tử cung giữa thai kỳ, bác sĩ dùng lưới sinh học 3D giữ sống cả mẹ lẫn con

Ekip bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc đã thực hiện phẫu thuật và chăm sóc sau sinh cho mẹ và bé. Ảnh: HM

Thai phụ nguy kịch khi mới 20 tuần thai

Chị T.T.P (35 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua thăm khám và siêu âm, các bác sĩ xác định chị bị nứt tử cung trên nền vết mổ cũ, một biến chứng nguy hiểm, đặc biệt khi thai mới chỉ 20 tuần tuổi.

Theo y văn, các trường hợp nứt tử cung trong tam cá nguyệt thứ hai thường có chỉ định chấm dứt thai kỳ để đảm bảo an toàn cho người mẹ, bởi nguy cơ vỡ tử cung hoàn toàn và xuất huyết đe dọa tính mạng là rất cao. Tuy nhiên, quyết định ấy đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội sống duy nhất của thai nhi, vốn chưa thể can thiệp tích cực ở tuổi thai còn quá non.

Ngay lập tức, bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động khẩn cấp "Code Green", huy động toàn bộ các chuyên khoa vào cuộc, bao gồm sản phụ khoa, hồi sức sơ sinh (NICU), gây mê hồi sức, dinh dưỡng và các chuyên khoa hỗ trợ. Một hội đồng chuyên môn đã được thành lập để đánh giá và đưa ra quyết định sống còn: giữ hay bỏ thai?

Đứng trước lựa chọn đầy cam go, khó khăn nhất đó là giữ thai hay chấm dứt thai kỳ, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam: can thiệp ngoại khoa để bảo tồn thai, quyết tâm bảo vệ mầm sống đến cùng.

Lưới sinh học 3D "tấm khiên sống" giúp tử cung giữ được thai nhi

Ca phẫu thuật là chuỗi thao tác kỹ thuật cực kỳ tinh vi: Đầu tiên, ê-kíp cẩn trọng đưa khối thai đã thoát vị qua vết nứt trở về đúng vị trí trong buồng tử cung, tránh gây tổn thương màng ối và thai nhi. Tiếp đó, các bác sĩ tiến hành khâu phục hồi vết nứt bằng kỹ thuật đa lớp, nhằm tái tạo lại độ vững chắc của thành tử cung.

Bước đột phá nằm ở khâu cuối cùng, ekip sử dụng tấm lưới sinh học 3D để gia cố vùng tử cung đã bị tổn thương. Việc đặt lưới 3D trong tử cung đang mang thai là cực kỳ phức tạp, là một kỹ thuật tinh vi đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối nhịp nhàng và tính toán chính xác đến từng milimet.

Tấm lưới 3D sinh học được ê-kíp bác sĩ dùng để gia cố thành tử cung cho thai phụ. Ảnh: HM

BSCKII. Trần Đức Tuấn – Phó khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc chia sẻ sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật: "Chúng tôi lựa chọn lưới 3D sinh học (mesh thoát vị bẹn polyethylene không tan) vì đặc tính tương thích sinh học cao, có thể cấy ngay lập tức mà không lo biến chứng. Về mặt cơ sinh học, tấm lưới này không chỉ hỗ trợ chịu lực tức thời mà còn đóng vai trò như một khung nền, kích thích các tế bào mô liên kết của cơ thể phát triển, từ đó tạo ra một lớp gia cố tự thân, bền vững theo thời gian".

Ca mổ thành công đánh dấu bước ngoặt, song thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu.

Giữ thai thêm 14 tuần trong tử cung từng nứt

Sau can thiệp, chị P. bước vào giai đoạn dưỡng thai đặc biệt kéo dài 14 tuần. Trong suốt thời gian này, bệnh viện theo dõi sát từng chỉ số sinh tồn, áp lực tử cung, độ bền của vết khâu và sự phát triển của thai nhi. Chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và chăm sóc được điều chỉnh cá nhân hóa, phối hợp đa khoa liên tục.

Ban đầu, mục tiêu tối thiểu là duy trì thai đến tuần 26, mốc sống còn đối với trẻ sinh non. Nhưng kỳ tích đã xảy ra: chị P. giữ được thai đến tuần thứ 34, mốc vàng giúp tăng khả năng sống khỏe, giảm thiểu tối đa các biến chứng về hô hấp, thần kinh và phát triển sau sinh.

Khi thai được 34 tuần, các bác sĩ quyết định mổ bắt con chủ động. Ca phẫu thuật diễn ra với sự tham gia của ekip đa chuyên khoa: sản khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh. Đặc biệt, tử cung đã từng nứt và được gia cố bằng lưới sinh học, đòi hỏi thao tác phẫu thuật phải chính xác và cẩn trọng tuyệt đối.

Ở tuần 34 thai kỳ, em bé được sinh mổ và chăm sóc tại khoa NICU Hạnh Phúc. Ảnh: HM

Ngay khi bé chào đời và cất tiếng khóc đầu tiên, mọi căng thẳng trong phòng mổ như vỡ òa. Bé có phản xạ tốt, không có tổn thương thần kinh và nhanh chóng được chuyển đến khoa NICU chăm sóc chuyên sâu. Sau 1 tuần, bé tự bú, tự thở, phục hồi tốt và được xuất viện về nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình.

ThS.BS Nguyễn Thị Tuyết Anh – Trưởng khoa Sản - Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc chia sẻ: "Thành công này là kết quả của một quyết định dựa trên cơ sở khoa học, sự tính toán kỹ lưỡng và trên hết là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa. Chúng tôi đã biến một tình huống gần như vô vọng thành một kỳ tích".

Thành công của ca bệnh không chỉ là kỳ tích cá nhân, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị các trường hợp nứt tử cung sớm và bảo tồn thai kỳ nguy cơ cao. Việc ứng dụng lưới sinh học 3D trong sản khoa, vốn trước đây chỉ phổ biến trong các ca thoát vị, cho thấy sự sáng tạo và dũng cảm trong y học hiện đại.