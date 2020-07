“Nuôi con kiểu giàu” như Bill Gates, “nuôi con kiểu nghèo” như Michelle Obama: Là phụ huynh hãy đọc!

Bill Gates, Michelle Obama, một người được nuôi theo kiểu giàu, một người được nuôi theo kiểu nghèo, nhưng cả hai đều cho ra được những cuộc đời phi thường.



Trên thế giới có rất nhiều những người thành công, và đằng sau họ là những hoàn cảnh gia đình khác nhau, vậy thì cùng nhau xem xem, một gia đình như nào có thể tạo ra được những người thành công như họ!

Bill Gates, người được nuôi theo kiểu nhà giàu

Bill Gates sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, bố ông là một luật sư có tiếng, mẹ ông thuộc ban giám đốc của công ty tài chính First Interstate BancSystem và United Way of America, còn ông ngoại ông, J. W. Maxwell là chủ tịch của một ngân hàng liên bang.



Có thể nói, Bill Gates từ khi sinh ra đã là một "phú đại nhị" đúng nghĩa. Dù được lớn lên trong một môi trường khá lý tưởng, nhưng Bill Gates cũng đã từng có một giai đoạn nổi loạn.

Khi còn thiếu thời, Bill rất hay cãi nhau với mẹ, nhưng một điều khác biệt đó là mẹ của Bill Gates chưa bao giờ vì vậy mà tức giận hay tranh cãi lại với con trai, thay vào đó, bà lựa chọn cùng Bill tìm ra nguyên nhân của vấn đề.

Theo cha mẹ của Bill thì "con cái xảy ra vấn đề, chắc chắn có liên quan tới phương thức giáo dục của phụ huynh". Chính vì quan niệm giáo dục này, ba mẹ của Bill đã cho ông rất nhiều không gian tự do, ủng hộ suy nghĩ của con, đồng thời giúp con hoàn thành mơ ước. Có thể nói rằng thành công ngày hôm nay của Bill Gates, có đóng góp không nhỏ bởi sự thấu hiểu và ủng hộ của ba mẹ.

Michelle Obama, người được nuôi theo kiểu nghèo

Là cựu đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, nhưng gia đình của Michelle Obama không những không giàu có, mà thậm chí cũng không sánh được với những gia đình bình thường. Bà sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu gốc Phi ở vùng South Side, Chicago với bố là một nhân viên nhà máy nước, mẹ ở nhà nội trợ. Gia đình 4 người sống chật chội trong căn nhà nhỏ ở khu vực dành cho tầng lớp lao động chân tay.



Mặc dù gia đình rất nghèo khó, nhưng ba mẹ của Michelle luôn nỗ lực hết sức để đảm bảo việc học hành cho con cái.

Vì muốn con gái được đọc sách, viết chữ, mẹ của Michelle thường xuyên đưa bà tới thư viện ngay từ khi bà còn rất nhỏ, vì muốn con gái được mở rộng nhận thức, ba mẹ Michelle rất chịu khó đưa bà đi chơi xa.

Nhiều khi, ba mẹ của Michelle không hề coi bà là một đứa trẻ, gặp vấn đề gì đó, họ sẽ xem Michelle là người cùng tuổi rồi sau đó cùng nhau thảo luận, họ cổ vũ con cái có suy nghĩ và ý kiến riêng.

Chính nhờ sự giáo dục của ba mẹ, Michelle Obama mới không vì những khó khăn trong tầng lớp, hay điều kiện kinh tế mà thụt lùi, thay vào đó, bà ngày càng trở nên ưu tú, ngày càng tự tin hơn. Và đó cũng là điều giúp thành toàn nên Michelle Obama của hiện tại.

Nuôi kiểu giàu nuôi kiểu nghèo, muốn con cái có tiền đồ, hãy giáo dục chúng bằng cái tâm

Cái mà chúng ta gọi là nuôi kiểu giàu nuôi kiểu nghèo, nghe thì có vẻ toàn mùi vật chất, nhưng thực ra nó còn hàm chứa nhiều điều hơn thế.

Giàu có trong "nuôi kiểu giàu" nên là dành cho đứa trẻ sự giàu có về tình thần, để con trẻ được mở rộng tầm mắt, tiếp xúc với nhiều tri thức hơn, còn "nuôi kiểu nghèo" đích thực là rèn luyện ý chí cho con trong điều kiện khó khăn, rèn cho con sự cứng rắn để con trở nên độc lập hơn.

Bất kể điều kiện gia đình của một đứa trẻ có ra sao, giàu có hay nghèo nàn, mọi thứ không quan trọng, bởi lẽ đằng sau những đứa trẻ ưu tú đều là những ông bố bà mẹ dùng cái "tâm" của mình hết lòng nuôi dạy và thấu hiểu con cái.

Là phụ huynh, chúng ta cần phải giáo dục con theo tính cách của chúng, hiểu suy nghĩ của con, ủng hộ ước mơ của con, cố gắng tạo điều kiện để con được mở rộng tầm nhìn, kiến thức, để chúng tự làm giàu cho bản thân và có những sự chuẩn bị nhất định cho tương lai.

Tin rằng bất cứ bậc phụ huynh nào cũng có những băn khoăn riêng trong lòng, dẫu sao thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, con cái khác nhau, hoàn cảnh không giống nhau, nhưng chỉ cần ba mẹ dùng "tâm" của mình đi nuôi dạy con, thì dù là con nào, tương lai sau này cũng nhất định sẽ rất sáng lạn.