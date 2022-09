Nước uống sữa trái cây "lấy lòng" dân văn phòng vì tươi ngon lại tốt cho sức khỏe

Nạp năng lượng cho bữa xế chiều

"Ngày nào cứ đến tầm 3-4 giờ chiều là mình thấy cơ thể như sắp sập nguồn và chỉ có nạp một thứ gì đó nhẹ nhàng mới vực lại sức khỏe, tinh thần để làm việc tiếp", An My (25 tuổi, nhân viên ngân hàng) cho hay.

Cảm giác An My trải qua dường như là "nỗi niềm" chung của dân văn phòng vào mỗi buổi chiều. Ai nấy đều thấy uể oải, mệt mỏi, đuối sức do thiếu ngủ hay áp lực, căng thẳng từ công việc buổi sáng để lại. Những lúc thế này rất cần một vài món ăn vặt lai rai hay các loại nước uống thanh mát để nhanh chóng lấy lại năng lượng tích cực, làm việc hiệu quả hơn.

Vốn là những người luôn bật chế độ "healthy", dân văn phòng ngày nay chuyển sang xu hướng ăn uống vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Bên cạnh hương vị hấp dẫn, dân văn phòng sẽ ưu tiên lựa chọn những sản phẩm "sạch, lành, thơm ngon, bổ dưỡng". Trong đó, một thức uống thơm ngon nhưng vẫn healthy như nước uống sữa trái cây hoàn toàn tự nhiên mới của nhà TH là lựa chọn "chân ái", mang đến sự sảng khoái tức thì để khơi dậy niềm hứng khởi.

Bộ đôi nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk Cam tự nhiên và TH true JUICE milk Dâu tự nhiên ra mắt từ năm 2020 đã tạo nên "cơn sốt" trên thị trường. Nay nhà TH lại bổ sung thêm TH true JUICE milk Việt quất tự nhiên và TH true JUICE milk Chuối tự nhiên, đem tới nhiều lựa chọn, trải nghiệm đồ uống đa dạng và mới mẻ cho người dùng.

Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng "lấy lòng" dân văn phòng bởi hương vị thơm ngon, đã khát, giàu dưỡng chất, mang đến nguồn năng lượng, vitamin và khoáng chất hoàn toàn từ thiên nhiên, cần thiết cho những giờ làm việc căng thẳng.

Sức hút của nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk

"Từ khi TH ra mắt nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk vị Việt quất và vị Chuối, văn phòng mình mua rất nhiều về trữ ở tủ lạnh, cứ chiều đến lại mỗi người một chai. Thơm ngon, đã khát, giàu dinh dưỡng, uống xong ai nấy đều thấy sảng khoái, tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. Thức uống này chuẩn là "bảo bối" của dân văn phòng rồi", Hoài Thanh (29 tuổi, kế toán viên) chia sẻ.

Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk Việt quất tự nhiên và TH true JUICE milk Chuối tự nhiên được yêu thích bởi có chất lượng hoàn toàn vượt trội. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa trái cây tự nhiên được tuyển chọn gắt gao từ các vùng nguyên liệu chất lượng cao trong nước và trên thế giới kết hợp với dòng sữa tươi sạch của trang trại TH có quy trình sản xuất khép kín "từ đồng cỏ tới ly sữa".

Trái việt quất rất giàu chất xơ, mangan, chất chống oxy hóa và chứa lượng lớn vitamin C, khoáng chất (A, E, B6, B1, B2, kẽm…). Trái chuối cũng giàu chất xơ, vitamin B6, sắt, acid folic, vitamin C, kali, mangan… Các lợi ích tốt cho sức khỏe từ trái cây tự nhiên được hòa quyện cùng dưỡng chất của sữa tươi sạch TH true MILK đã tạo ra Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk Việt quất tự nhiên và TH true JUICE milk Chuối tự nhiên thơm ngon, giàu dưỡng chất, cung cấp nguồn năng lượng lành mạnh cho người sử dụng.

"Mình thực sự ấn tượng với nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk vì bao bì trẻ trung, năng động, màu sắc bắt mắt. Dung tích 300ml cực kỳ phù hợp với xu hướng "on-the-go" của cuộc sống bận rộn. Chưa hết, thiết kế chai cổ rộng, thông minh, tiện lợi mang đến trải nghiệm uống sảng khoái thật "đã", tận hưởng trọn vẹn hương vị độc đáo và nguồn năng lượng lành mạnh, dồi dào", Ngân Quỳnh (26 tuổi, chuyên viên truyền thông) cho hay.

Giới văn phòng vốn không ngại thay đổi chuẩn mực từ "ăn cả thế giới" đến bắt kịp trendy "ăn vặt cũng phải healthy". Vậy nên với hương vị thơm ngon - sảng khoái - mới mẻ - giàu dưỡng chất, nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk đã trở thành thức uống khoái khẩu được dân công sở bổ sung vào menu của bữa xế chiều.

