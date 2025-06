Núi Bà Đen sau 5h chiều: Đi chợ lá và đón "mùa đông" giữa mùa hè

Cảm nhận trời "đổ đông giữa mùa hè"

Ở độ cao 986m so với mực nước biển, đỉnh núi Bà Đen dường như có "đới khí hậu" hoàn toàn khác biệt so với thành phố. Vào dịp hè, du khách có thể cảm nhận rõ rệt 4 mùa trong một ngày khi lên đỉnh núi: se se vào buổi sáng, mát mẻ buổi trưa - chiều và lạnh vào buổi tối. Đặc biệt, vào những ngày cao điểm nắng nóng tại Nam bộ, nhiệt độ trên đỉnh núi luôn thấp hơn thành phố khoảng 8-10 độ C. Với nhiệt độ ban ngày dao động khoảng từ 24-32 độ C, đây được xem là nơi tránh nóng lý tưởng vào mỗi dịp hè.

Đỉnh núi Bà Đen bồng bềnh trong mây vào buổi chiều tối. Ảnh: Minh Tú

Vào buổi tối, lên đỉnh núi Bà Đen bạn sẽ cần mặc thêm áo khoác vì nhiệt độ có thể xuống dưới 15-17 độ C. Nếu gặp những đợt mây hoặc sương sà xuống bao quanh đỉnh núi, bạn sẽ cảm nhật rất rõ "mùa đông" ngay giữa tâm điểm của mùa hè. Đó là lý do nhiều người ví núi Bà Đen là "tiểu Đà Lạt" của vùng Đông Nam Bộ, và chọn lên núi Bà Đen vào khoảng thời gian sau 5h chiều để giải nhiệt vào những đợt nắng nóng.

Để gia tăng trải nghiệm cho du khách khi lựa chọn lên đỉnh núi Bà Đen vào buổi tối, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain có chương trình ưu đãi tặng voucher trị giá 100.000 VNĐ cho du khách mua vé cáp lên đỉnh núi sau 17h từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Chương trình áp dụng trong khoảng thời gian từ 16/6 đến 29/8/2025. Du khách có thể sử dụng voucher để mua dịch vụ tại các điểm bán ẩm thực và lưu niệm thuộc quản lý của Sun World Ba Den Mountain (không áp dụng mua online). Chương trình không áp dụng với các loại vé đặc biệt (vé năm, vé miễn phí, vé học sinh-sinh viên, tăng ni, người cao tuổi…)

Đi chợ bằng lá bồ đề

Chợ lá là đặc sản "có một không hai" của Tây Ninh diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm. Tuy nhiên, giờ đây du khách có thể tham dự chợ lá ngay trên đỉnh núi Bà Đen vào tất cả các ngày thứ 7 trong tháng 6 năm nay.

Tấp nập du khách đi chợ lá Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Các phiên chợ lá tại đỉnh núi Bà Đen sẽ diễn ra từ 17-19h. Mỗi du khách khi đi cáp treo lên núi Bà Đen sẽ được phát miễn phí một chiếc lá bồ đề trong khoảng thời gian từ 16-18h. Với lá bồ đề, du khách có thể mua các món ăn thơm ngon mang đậm hương vị dân gian Tây Ninh như bánh tráng, bánh ít, bánh cuốn, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, xôi, chè…, và được tặng kèm đồ uống đa dạng.

Nhiều hoạt động vui nhộn trong chợ lá Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Chợ lá núi Bà Đen còn đặc biệt ở chỗ, không chỉ có các gian hàng được decor đậm phong vị truyền thống gợi nhớ về các phiên chợ quê xưa yên bình, phiên chợ còn có các hoạt động hoạt náo vui nhộn, các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian sôi động. Tất cả khiến chợ lá không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực, mà còn là không gian để du khách tìm về ký ức tuổi thơ, được kết nối với nhau và cảm nhận nét đẹp trong đời sống văn hoá hồn hậu của người dân Nam bộ.

Tham dự lễ dâng đăng thiêng liêng

Sau phiên chợ Lá, hoạt động mà du khách mong mỏi bậc nhất vào các buổi tối thứ 7 là tham dự lễ dâng đăng tại quảng trường trên đỉnh núi Bà Đen. Tại đây, mỗi du khách được nhận miễn phí một đèn đăng, tự tay viết lời nguyện ước lên đèn đăng, và hoà vào dòng người để cùng thực hiện nghi thức thiền đăng, dâng đăng và thả đăng bên dòng nước dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn.

Lễ dâng đăng diễn ra vào các buổi tối thứ 7 trên núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Mỗi ngọn nến được thắp lên là một lời cầu nguyện chân thành, là một ước nguyện bình an, may mắn được gửi gắm. Hàng nghìn ngọn đèn đăng thắp sáng trong đêm dưới chân tượng Phật Bà làm nên một trải nghiệm văn hoá tâm linh đáng nhớ trên đỉnh núi thiêng. Nhiều năm qua, lễ dâng đăng trên đỉnh núi Bà Đen vào các tối thứ 7 đã không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là một nghi lễ mang tính biểu tượng của ngọn núi cao nhất Nam bộ để du khách tìm kiếm sự yên bình ở nơi trời đất giao hoà.

Show nhạc nước bên tôn tượng Bồ Tát Di Lặc. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Sau lễ dâng đăng, show nhạc nước ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam tại khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc sẽ đưa du khách đi qua 5 cung bậc cảm xúc thiền định, và trải qua những cảm xúc bùng nổ với vô số hiệu ứng độc đáo từ âm thanh, ánh sáng và nước.

Được mệnh danh là "đệ nhất thiên sơn", núi Bà Đen không chỉ mang vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, mà còn nổi tiếng là điểm đến tâm linh hàng đầu Nam bộ. Cùng với hệ thống chùa cổ gắn liền huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, các công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi đưa nơi đây thành điểm đến hành hương của Việt Nam và thế giới, đón hàng triệu du khách đến chiêm bái mỗi năm.