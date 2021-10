Núi ầm ầm đổ xuống làm sập nhà dân đe dọa tuyến đường độc đạo

Những ngày qua, mưa lớn khiến lớp đất đá từ trên núi tiếp tục tràn xuống uy hiếp các căn nhà của những hộ dân ở bản Can, xã Tam Thái, huyện Tương Dương, Nghệ An. Nhiều gia đình tại đây đang phải sống trong cảnh bất an, lo lắng. Các hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm đã phải di dời đến ở tạm tại nơi khác để đảm bảo an toàn.

Khối lượng rất lớn đất đá bị sạt lở uy hiếp các hộ dân phía dưới.

Người dân nơi đây cho biết, trước đó vào rạng sáng 18/10, sau trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày, một tiếng nổ khá lớn, hàng ngàn khối đất đá, bắt đầu đổ xuống tràn về phía các ngôi nhà của những hộ dân nơi đây.

Người phát hiện đầu tiên là vợ chồng ông Lô Văn Minh (53 tuổi, trú tại bản Can, xã Tam Thái). Vợ chồng ông Minh lập tức hô hoán hàng xóm. Ban quản lý bản cũng ngay lập tức phát loa thông báo kêu gọi người dân đến hỗ trợ ông Minh và những hộ có nguy cơ bị sạt lở vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Đất đá nhão nhoét đang tràn xuống phía dưới.

Sau đó, khối lượng rất lớn đất, đá tràn xuống, làm đổ một góc căn nhà ông Minh, rồi tràn xuống đường. Gia đình ông Minh phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Căn nhà kiên cố của gia đình ông Minh cũng bị đổ sập một phần tường phía sau.

Tại đây một vùng rộng, đất đá bị tách rời, nhão nhoét sau những cơn mưa đang tràn xuống phía dưới. Không chỉ dọa “nuốt” nhà dân, khối lượng đất đá khổng lồ này còn uy hiếp tuyến đường độc đạo vào xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Dù năm nay đã 72 tuổi, cũng là chừng đó năm sống trên vùng đất này, ông Lô Hoài Thông chưa từng chứng kiến cảnh tượng lở núi kinh hoàng như thế này bao giờ. Ngôi nhà sàn của ông cũng nằm ngày dưới “miệng tử thần” nên đã được di dời, hiện ông và vợ phải ở tạm trong căn lều lâu nay dùng làm nhà bếp.

Lãnh đạo UBND xã Tam Thái, huyện Tương Dương cho biết, ngay sau khi xuất hiện hiện tượng sạt lở. UBND xã đã vận động tháo dỡ một ngôi nhà của người dân đến nơi an toàn, đồng thời khảo sát tìm phương án để xử lý đảm bảo an toàn. Tuy nhiên phải chờ đến khi hết mưa, đất khô mới có thể múc đi khối lượng đã sạt lở, sau đó sẽ xây dựng kè bằng rọ đá phía sau đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó sẽ làm hệ thống mương thoát nước tránh tình trạng nước bị ứ đọng.

Trước thực trạng vô cùng nguy hiểm, đất đá sạt lở có thể “nuốt” nhà dân, xóa sổ cả tuyến đường độc đạo bất cứ lúc nào. Người dân nơi đây mong muốn địa phương sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn./.