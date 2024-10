Từ lâu, thưởng trà đã là một thói quen của đông đảo người Việt. Rót chén trà, cảm thụ cả một không gian an vui tỏa ra từ hương vị, tựa như là một cách thể hiện tâm tình đối với thiên nhiên, với con người, với cuộc sống. Dù vậy, không phải ai cũng biết tới khái niệm về 1 trà sư - người am hiểu sâu sắc về nghệ thuật văn hóa trà, từ quy trình chọn lựa lá trà, kỹ thuật pha trà, đến việc thưởng thức và truyền tải tinh hoa văn hóa trà. Công việc của một trà sư không chỉ là tạo ra những tách trà thơm ngon, mà còn lan tỏa tinh thần tĩnh lặng, an lành, sự kết nối giữa con người với văn hoá, lịch sử, thiên nhiên qua từng chén trà. Họ giữ vai trò như những người bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống, đồng thời chia sẻ tri thức và đam mê trà đến với cộng đồng.