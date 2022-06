"Nữ thần trẻ mãi không già" Jang Nara ở tuổi 41: Cát-xê khủng không thua kém ai, suốt 20 năm âm thầm làm một việc

Ngày 26/6, hôn lễ của diễn viên Jang Nara chính thức diễn ra riêng tư ở thành phố Seoul (Hàn Quốc), sau 2 năm hẹn hò. Đám cưới diễn ra với sự góp mặt của gia đình, bạn bè và nghệ sĩ như Lee Sang Yoon, Jung Yong Hwa, Lee Chung Ah... Chồng của nữ ngôi sao là đạo diễn, kém cô 6 tuổi. Họ gặp nhau trên trường quay phim "VIP".

Vào đầu tháng 6, Jang Nara công bố hỷ sự trên trang cá nhân: "Hôm nay, tôi muốn nói với mọi người một tin vui cá nhân. Tôi sắp kết hôn. Sau 2 năm hẹn hò với người bạn kém 6 tuổi và làm việc trong lĩnh vực sản xuất video, tôi và anh ấy sẽ đồng hành với nhau trên quãng đời còn lại".

Cô dâu Jang Nara diện váy cưới trắng cổ điển sánh đôi cùng chồng kém 6 tuổi.

Bước vào ngành giải trí từ năm 2001, Jang Nara khởi đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ bằng cách trở thành thực tập sinh và ký hợp đồng với SM Entertainment. Cô không giới hạn phạm vi hoạt động của mình ở Hàn Quốc mà còn tiến công sang cả Trung Quốc.



Tên tuổi của Jang Nara được biết đến rộng rãi nhờ vào album phòng thu "Sweet Dream", phát hành năm 2002. Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, cô đã tạo ra một làn sóng lớn được gọi là "hội chứng Jang Nara", bất chấp sự nổi tiếng của các nghệ sĩ solo và nhóm nhạc nữ Kpop khác. Sự nổi tiếng của cô đã mở rộng sang quốc gia tỷ dân và các nước châu Á khác.

Ngoài lĩnh vực ca hát, Jang Nara còn thể hiện tài năng diễn xuất thông qua các bộ phim như "Successful Story of a Bright Girl" (2002), "The Last Empress" (2018–2019), và "VIP" (2019)...

Với thâm niên hơn 2 thập kỷ làm nghề, Jang Nara đã tích luỹ được khối tài sản không nhỏ. Theo Epicstream, giá trị tài sản ròng của nữ diễn viên dao động 3-5 triệu USD (khoảng 70-116 tỷ đồng). Phần lớn thu nhập của cô đến từ công việc chính là ca hát và diễn xuất.



Theo số liệu từ năm 2018, với mỗi tập phim ở Trung Quốc, Jang Nara kiếm được 300.000-400.000 NDT (1-1,4 tỷ đồng), cao hơn nhiều mức cát-xê các diễn viên khác ở Hàn Quốc.

Cô có thể kiếm thêm 200-300 triệu won (3-6 tỷ đồng) cho mỗi hợp đồng quảng cáo. Thậm chí, Jang Nara còn được mệnh danh là "Nữ hoàng CF" do số lượng hợp đồng chứng thực ngày càng tăng, bao gồm lĩnh vực ô tô (KIA Spectra), thời trang (đồng phục SMART), đồ ăn nhanh (Popeyes)...

Ngoài ra, Jang Nara đã ký hợp đồng với thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc CharmZone với tư cách người mẫu chính thức vào năm 2020.

Ảnh: KDramaStars.

Tích cực kiếm tiền, Jang Nara còn chăm chỉ thực hiện nhiều công việc từ thiện. Cô từng thành lập quỹ Jang Nara trị giá 10.000 USD (hơn 232 triệu đồng) tại Rengel, Philippines thông qua chuyến đi vòng quanh thế giới để trao học bổng.

Năm 2017, có thông tin tiết lộ rằng Jang Nara đã bí mật quyên góp tổng cộng khoảng 13 tỷ won (hơn 235 tỷ đồng) cho nhiều tổ chức từ thiện, cứu trợ thiên tai và học thuật kể từ khi ra mắt công chúng vào năm 2001.

"Khi bạn trao hoa hồng cho người khác, hương thơm của hoa hồng vẫn còn trên tay bạn", Jang Nara chia sẻ.

Ảnh: HanCinema.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Jang Nara đã gặt hái được không ít thành tựu. Cô được đề cử và thắng không ít giải thưởng, trên cả lĩnh vực ca hát và diễn xuất.



Gần đây nhất vào năm 2019, Jang Nara đã giành được Giải thưởng Phim truyền hình Quốc tế Seoul: Nữ diễn viên Hàn Quốc xuất sắc cho phần thể hiện trên phim "The Last Empress". Cùng năm đó, cô còn giành được một giải thưởng khác đó là SBS Drama Awards: Giải nhà sản xuất cho "VIP".