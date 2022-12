Nữ sinh Việt chia sẻ một ngôi trường lý tưởng cho học sinh muốn xin học bổng cấp 3

Trong khi nhiều học sinh quyết định đi du học sau khi tốt nghiệp THPT thì không ít bạn có dự định đi du học sớm ở thời điểm học cấp 3. Không quan trọng đâu là độ tuổi thích hợp để ra nước ngoài học tập mà quan trọng khả năng học tập, trình độ ngoại ngữ và sự thích nghi với môi trường sống. Chính quan điểm này đã thôi thúc nhiều học sinh đưa ra quyết định táo bạo.

Là một người đang trải nghiệm chương trình IB (Tú tài quốc tế) tại trường Givat Haviva International School (GHIS), nước Israel, Dương Thị Mai Phương, 17 tuổi, quê tại tỉnh Nghệ An đã có những chia sẻ cực kỳ hữu ích đến các bạn trẻ. Hiện Mai Phương, đang là học sinh năm đầu tiên trong chương trình IB 2 năm tại GHIS.

Mai Phương chia sẻ: "Trước khi học tập tại GHIS, em đã học xong 2 năm tại một trường THPT chuyên trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An). Học xong lớp 11, em "apply" tại trường GHIS để thử sức bản thân nhưng không ngờ may mắn nhận được học bổng cao. Vì thế, em quyết định chọn con đường du học. Đây là cơ hội để em tiếp tục chinh phục con đường học thuật".

Mai Phương nhận được học bổng lên đến 80% tại trường Givat Haviva International School.

1. Khuôn viên trường rộng và là thiên đường của những người "nghiện" mèo

Vì trường nằm trọn trong khuôn viên của trung tâm Givat Haviva (cho những bạn nào chưa biết thì đây là một trong những trung tâm giáo dục lâu đời nhất tại Israel, được thành lập vào năm 1949 với mục đích thúc đẩy mối quan hệ giữa người Do Thái và người Ả Rập thông qua giáo dục) nên ngôi trường được hưởng "ké" khuôn viên rộng lớn.

Trường được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh cũng như thảm cỏ trải dài. Nhờ vậy, môi trường học đường mang đến một cảm giác trong lành và sảng khoái. Không những thế, trường có các động vật như chó, mèo và thỏ, đặc biệt là mèo. Không khó để bắt gặp mèo khi đang đi dạo xung quanh khuôn viên của Givat Haviva. Nhờ môi trường tự nhiên cùng số lượng mèo khá nhiều đã tạo nên điểm thú vị cho trường và giúp sinh viên bớt "stress" (căng thẳng) sau những giờ học trên lớp.

Mai Phương (hàng đầu bên tay trái) chia sẻ một điều thú vị tại GHIS là trường có rất nhiều mèo.

2. Chương trình học IB-International Baccalaureate (Bằng Tú Tài quốc tế) đem lại nhiều lợi ích

Mai Phương trích một đoạn trong bài viết của một sinh viên từng đăng tả như saui: "IB hay còn gọi là chương trình Tú Tài quốc tế (International Baccalaureate) là một chương trình 2 năm tương đương với cấp 3. Môn học của IB vô cùng đa dạng và chú trọng phát triển nhiều kỹ năng cho học sinh. Đồng thời, chương trình yêu cầu rất cao về mặt học thuật. Một số môn của IB nếu học trình độ High Level và đạt điểm 7 (điểm tối đa) có thể giúp học sinh được miễn tín chỉ của môn đó ở bậc Đại học".

Bằng Tú Tài quốc tế là một trong những tấm bằng được các trường đại học trên thế giới đánh giá cao. Vì vậy, nếu bạn cầm trên tay tấm bằng này với một số điểm cao thì hồ sơ của bạn sẽ có sức bật đáng kể. Đồng thời mở ra cơ hội vào được các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Năm vừa qua, nhiều anh chị có bằng Tú Tài quốc tế đã tốt nghiệp tại GHIS và trúng tuyển vào các trường như: University of Amsterdam, Georgetown University Qatar, Leiden University, University of Glasgow, University of Miami,...

Chương trình Tú Tài quốc tế của trường mang đến nhiều cơ hội phát triển bản thân cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

3. Giáo viên tại GHIS luôn lắng nghe học sinh

Một điều Mai Phương cảm thấy biết ơn khi được học tại ngôi trường này đó là các giáo viên nơi đây. Đội ngũ giáo viên tại GHIS giàu kinh nghiệm, được chọn lọc một cách kỹ càng và đều tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Đặc biệt, thầy cô rất tâm huyết với công việc giáo dục, luôn hỗ trợ học sinh tối đa. Các thầy cô luôn lắng nghe học sinh và đưa ra những giải pháp hỗ trợ một cách tốt nhất.

Phương có chia sẻ về thầy giáo dạy môn Toán của em. Thầy nhận thấy có nhiều học sinh gặp khó khăn khi học Toán nên đã tổ chức một hoạt động có tên là "Math Study". Đây là nơi học sinh có thể đến để làm bài tập cũng như nhận được sự trợ giúp trực tiếp từ thầy. Hay cô dạy tiếng Tây Ban Nha cũng rất nhiệt tình. Nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, cô đã tổ chức những tiết dạy gia sư dành riêng cho lớp.

4. Được trải nghiệm văn hoá nhiều hơn

Cộng đồng học sinh tại GHIS ngoài 25% người Do Thái, 25% người Ả Rập thì 50% còn lại là học sinh quốc tế. Hiện số lượng học sinh quốc tế theo học tại GHIS đến từ 24 nước khác nhau. Điều này mang đến cho Mai Phương cơ hội được trải nghiệm văn hoá của nhiều quốc gia khác nhau.

Vừa qua, trường nữ sinh tổ chức một sự kiện mang tên "Cultural carnival". Tại sự kiện, học sinh sẽ tạo sạp đứng giống như ở hội chợ và bày những món ăn truyền thống của đất nước mình. Trong sự kiện, nữ sinh đã được thử nhiều món ngon như: Crepes (Pháp), bánh quế cuộn (Thuỵ Điển), Warak Enab (Ả Rập),... và được xem những màn trình diễn điệu múa truyền thống đến từ các nước như Armenia, Liberia, Ả Rập,...

Đặc biệt, học sinh tại GHIS cực kì thân thiện. Tuy được nghe các anh chị khóa trước của trường chia sẻ về sự nhiệt tình, thân thiện nhưng đến khi sang đây, Mai Phương vẫn bất ngờ vì sự hiếu khách của người bản địa. Những người bạn Israel của nữ sinh thường xuyên rủ bạn bè các nước khác về nhà chơi vào dịp cuối tuần hoặc các dịp lễ đặc biệt.

Ngoài ra nếu học sinh có nhu cầu muốn trải nghiệm văn hoá bản địa thì GHIS còn có một chương trình đặc biệt đó là "Host Family". Đây là chương trình diễn ra trong mỗi dịp lễ nghỉ dài ngày, khi ấy các bạn được ở cùng với một gia đình người bản địa. Đây là dịp mang đến cho học sinh quốc tế cơ hội trải nghiệm những phong tục tập quán của Israel.

Ảnh: NVCC