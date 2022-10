Nữ sinh giành 5 học bổng thạc sĩ toàn phần chia sẻ về học bổng du học Pháp danh giá nhất

Nhắc đến du học Pháp, một trong những học bổng danh giá bậc nhất mà nhiều sinh viên mơ ước phải kể đến chính là Eiffel Excellence. Đây là chương trình học bổng do Bộ ngoại giao và phát triển quốc tế Pháp thành lập, dành cho sinh viên quốc tế đăng ký học du học Pháp các chương trình thạc sĩ và nghiên cứu tiến sĩ trong các cơ sở giáo đại học Pháp.

Đây cũng là một trong 5 học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại châu Âu mà nữ sinh Trần Thị Ngân (sinh năm 1999) cựu sinh viên ĐH Ngoại Thương đã xuất sắc giành được. Ngoài Eiffel Excellence, Ngân còn nhận học bổng Erasmus Mundus của Uỷ ban Liên minh châu Âu tại Đức, Thuỵ Điển, Bỉ và Ý; Học bổng Wageningen University tại Hà Lan; Học bổng International Excellence của Đại học Padova, Ý.

Với France Excellence, Ngân được nhận vào năm 2022 với giá trị 1.181€/tháng (khoảng 30 triệu đồng) để học thạc sĩ Master 2, cùng vé máy bay khứ hồi, bảo hiểm xã hội, các khoản tham gia các hoạt động văn hoá, du lịch và trợ cấp nhà ở, miễn phí visa.

Theo Ngân, so với học bổng France Excellence của Đại sứ quán Pháp, học bổng Eiffel có vẻ gây "khó khăn" cho người nộp khi mỗi trường một quy trình riêng, có trường thậm chí còn không công bố quy trình mà chỉ thông báo liên hệ với thầy A, cô B... Và với học bổng này, các bạn có thể xin được tài trợ cho 12, 24 hay 36 tháng tuỳ vào chương trình học.

Nộp học bổng France Excellence cần lưu ý gì?

Trần Thị Ngân chia sẻ, học bổng Eiffel Excellence chỉ được nộp một lần trong đời, nếu bạn không đậu (hay là kể cả là đậu nhưng không đi) vào năm nay, năm sau hồ sơ của bạn không còn đủ tiêu chuẩn để nộp lại. Vì thế, học bổng này không hợp để thử, chỉ có nộp thật.

Eiffel Excellence có chấp nhận các chương trình tiếng Anh và các sinh viên không có tiếng Pháp hoàn toàn không có gì bất lợi. Chẳng hạn với trường hợp của Ngân, khi được nhận cả France Excellence và Eiffel Excellence, cô không biết tiếng Pháp. Ngân cũng biết rất nhiều anh chị không hề có tiếng Pháp vẫn đậu học bổng.

"Eiffel Excellence là học bổng bắt buộc nộp kèm ranking (xếp hạng trong lớp/khoa/trường). Ở điểm này, nhiều bạn có thể không để ý nên hay bỏ qua, đến lúc nộp rồi mới biết do một số trường không đề cập đến. Vậy nên hãy chủ động xin được cấp chứng nhận xếp hạng sớm nhất, nếu trường bạn không có hệ thống, có thể xin bản thư xác nhận của thầy cô phụ trách có chữ ký tay, xác nhận thứ hạng của bạn", Ngân cho biết.

Ngoài ra, vì thời gian nộp hồ sơ khá sớm, các bạn phải chủ động liên hệ với trường, hoặc nộp qua trường từ tháng 10 - tháng 11 của năm trước, tháng 12 - tháng 1 thường là hạn nộp của các trường để nominate (đề cử) bạn lên quỹ học bổng. Có 1 số trường hoạt động theo kiểu: First come, first serve (đến trước làm trước).

Cô lưu ý thêm: "Nếu bạn được nominate từ 2 cơ sở giáo dục của Pháp, hồ sơ của bạn sẽ bị loại trực tiếp. Bên cạnh đó, những yêu cầu của học bổng mọi người chủ động xem trên website của Campus France".

Quy trình nộp học bổng Eiffel

Theo Ngân, quy trình nộp học bổng sẽ bao gồm các bước:

1. Chuẩn bị hồ sơ - chọn trường

Để lọc các trường theo ngành học, theo vị trí, các bạn hãy lên trang điện tử Campus France để tìm trường ở Pháp. Mẹo đầu tiên là hãy chọn những trường nào là đối tác của trường đại học của các bạn ở Việt Nam, sẽ được hỗ trợ tốt hơn rất nhiều.

2. Liên hệ với các trường

Lúc này, Eiffel không có một hệ thống chung để nộp hồ sơ mà bắt buộc bạn phải liên hệ và nộp hồ sơ qua các trường ở Pháp, chỉ khi các trường đồng ý nominate bạn lên quỹ học bổng, bạn mới coi như nộp thành công. Và đây cũng chỉ mới là giai đoạn 1.

"Bước này với mình là khó nhất, bởi vì nó sẽ yêu cầu sự khéo léo của các bạn. Do 1 số trường bạn rất thích nhưng họ lại không có quy trình apply cụ thể, mà đợi các trường trả lời lần lượt thì mấy mùa xuân trôi qua", Ngân chia sẻ.

Một số lưu ý của Ngân trong giai đoạn này:

Lưu ý 1: Hãy chủ động liên hệ trường sớm, để nếu trường này từ chối còn có cơ hội ở trường khác.

Lưu ý 2: Hãy liên hệ với một vài trường để tăng tỉ lệ được nominate, tuy nhiên hãy đừng gửi "Ranking certificate" (chứng nhận xếp hạng) trong hồ sơ của bạn, mà chỉ ghi nó trong CV, để trong trường hợp có 2 trường cùng đồng ý nominate và yêu cầu bổ sung hồ sơ, bạn còn có cơ hội để xin rút của một trường.

Lưu ý 3: Với các bạn nộp những trường không có hệ thống apply mà phải liên hệ với giám đốc chương trình như Ngân, nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau trước khi gửi email xin "trường tiến cử em đi":

Motivation letter (một lá thư bày tỏ nguyện vọng, động lực đã khiến bạn ứng cử vào vị trí đó), CV, Transcript (Bảng điểm), Academic Ranking (Xếp Loại Học Lực), Letter of recommendation (Thư giới thiệu), IELTS hay DELF (Chứng chỉ tiếng Pháp cơ sở)... Tất cả ghép thành 1 folder đẹp đẽ, xinh xắn với ảnh bìa Eiffel để thể hiện tình yêu với đất nước mình sẽ đến.





3. Hoàn tất

Sau khi nhận được hồ sơ, trường sẽ yêu cầu các bạn bổ sung một số giấy tờ, lúc này có những thứ như là LOR (Letter of Reference – Thư giới thiệu) không bắt buộc, nhưng hãy cứ nộp. Bên cạnh đó, một số trường sẽ hẹn ứng viên phỏng vấn rồi mới quyết định nominate.

Round 2: Sau đó quỹ học bổng sẽ xét các đơn nomination (đơn đề cử) từ các trường trên toàn bộ nước Pháp và chọn ra các ứng viên tiềm năng nhất.

"Nếu được chọn, xin chúc mừng bạn đã giành được học bổng danh giá nhất của Pháp, xắn tay lên học tiếng Pháp trước khi đi. Nếu không, đừng lo, nguyên bộ hồ sơ đó hãy mang đi thử sức với France Excellence, năm ngoái có tới 31 suất cho sinh viên Việt Nam, vẫn còn nhiều cơ hội cho bạn", Ngân nói thêm.