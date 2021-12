Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man phải nhập viện cấp cứu: "Xử" dằn mặt vì ghen tuông!

Ngày 4-12, Thượng tá Đậu Xuân Bảo - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng - cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 5 nghi can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra của Công an huyện Bảo Lâm, đây là 5 nghi can trong số 6 đối tượng trực tiếp tham gia đánh hội đồng nữ sinh đang học tại Trường THPT Lộc Thành (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) gây phẫn nộ dự luận nhiều ngày qua.

Công an huyện Bảo Lâm làm việc với 2 trong số 5 nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam.

Các nghi can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Mỹ Nương (18 tuổi; ngụ tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm), Hà Bảo Quyên (18 tuổi; ngụ xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm), Trương Thị Lục Hạnh (17 tuổi), Tạ Minh Thư (17 tuổi) và Đoàn Thanh Nga (17 tuổi). Riêng N.T.N, ngụ tại TP Bảo Lộc, do chưa đủ 16 tuổi nên được cơ quan công an áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Clip: Nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Lâm Đồng

Như Báo Người Lao Động Online đã phản ánh, trưa 26-11, em L.T.M.Tr. (16 tuổi, ngụ tại xã Lộc Nam; học sinh lớp 11, Trường THPT Lộc Thành) cùng nhóm bạn trên đường vào trường tiêm vắc-xin phòng Covid-19 thì bất ngờ bị một nhóm 6 đối tượng chặn lại đánh hội đồng.

Tr. đã bị 6 đối tượng dùng tay chân, nón bảo hiểm đánh đập nằm gục tại chỗ. Hậu quả, em bị đa chấn thương vùng đầu, mắt, cằm, vai; được bạn bè đưa đến trung tâm y tế cấp cứu.

Sau khi bị đánh hội đồng, Tr. phải nhập viện cấp cứu do đa chấn thương.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Bảo Lâm đã nhận được chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Giám đốc Công an tỉnh là phải xử lý nghiêm vụ việc và những người liên quan để bảo đảm quyền lợi cho nạn nhân; đồng thời răn đe, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.



Tại cơ quan công an, 6 đối tượng nêu trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình, khi cùng nhau đánh hội đồng em Tr.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Mỹ Nương và Đoàn Thanh Nga là 2 đối tượng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu vụ việc. Nguyên nhân là do ghen tuông nên nhóm này đã đánh hội đồng em Tr. với mục đích dằn mặt.

Kết quả trưng cầu giám định, em Tr. bị tổn thương 5% sức khỏe.