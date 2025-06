Ở Kpop, không thiếu những câu chuyện "vượt khó thành sao" nhưng với trường hợp của Heo Chanmi thì ánh hào quang vẫn chưa mỉm cười với cô nàng. Gắn bó với ngành giải trí từ năm 2004, debut nhiều lần, thậm chí còn tham gia loạt show sống còn đình đám nhưng sau 20 năm miệt mài, cái tên Chanmi vẫn gần như là con số 0 với công chúng. Thỉnh thoảng, dân tình lại tò mò về sự nghiệp của Chami hậu Produce 101 mùa 1 - nơi cô bị biến thành nạn nhân đáng thương nhất nhì vì những phân cảnh dàn dựng ác ý do Mnet bày mưu.

Heo Chanmi là cái tên gây nhiều tiếc nuối của Kpop

Từ "gà nhà SM" đến chuỗi debut hụt suốt 16 năm, hát mãi mà không nổi

Heo Chanmi sinh năm 1992, gia nhập SM Entertainment khi mới 12 tuổi và từng là ứng viên cho đội hình chính thức của SNSD. Nhưng cuối cùng, cô bị loại khỏi line-up vì quá trẻ so với các thành viên khác.

Chanmi (ngoài cùng bên trái) từng là thành viên hụt của SNSD

Không bỏ cuộc, Chanmi chuyển sang Core Contents Media - công ty quản lý của T-ara và Davichi lúc bấy giờ, và chính thức debut vào năm 2010 cùng nhóm Coed School. Đây là nhóm nhạc nam nữ kết hợp hiếm hoi thời đó, trở thành hiện tượng mới giữa cơn lốc idol group năm đầu thập niên 2010.

Dù đạt được nhiều thành công với 2 ca khúc chủ đề là Bbiribbom Bberibbom và Too Late, CEO Kim Kwang Soo lại quyết định tách nhóm thành 2 nhóm nam - nữ riêng biệt: F-ve Dolls và SPEED. Hành trình âm nhạc của F-ve Dolls không kéo dài lâu khi chỉ 2 năm sau, nhóm ngừng hoạt động và tan rã. Chanmi rời công ty, rơi vào giai đoạn vô định.

MV Bbiribbom Bberibbom có sự góp mặt của Heo Chanmi trong đội hình Coed School

Cuối năm 2015, Chanmi tiếp tục đi tìm cơ hội khác nhờ show sống còn Produce 101 mùa đầu tiên. Bước vào sân chơi đầy cạnh tranh, Chanmi gần như được coi là 1 người nổi tiếng - suýt là 1 mẩu của SNSD, mang danh "em gái" T-ara. Cô tự tin ngồi vào chiếc ghế số 1 - vị trí center. Ngay từ đầu, chương trình đã nhắm Chanmi trở thành "quân tốt" truyền thông.

Tham gia Produce 101 để tìm hướng đi tiếp theo

Drama bắt đầu khi cô vướng tranh cãi liên quan đến thái độ trên sóng truyền hình. Cụ thể, trong phần thi Into The New World - ca khúc debut của SNSD, Chanmi bị tóm dính khoảnh khắc trợn mắt ngay sau khi thí sinh Yeonjung thể hiện thành công nốt cao nối liền với phần điệp khúc cuối. Cảnh quay này khiến khán giả hiểu lầm rằng Chanmi đang “lườm nguýt” Yeonjung vì ghen tị, nhất là khi bản thân cô lại bị vỡ giọng trong phần trình diễn sau đó. Điều này càng khiến dư luận bàn tán sôi nổi vì ca khúc thi đấu lại gắn liền với nhóm nhạc mà Chanmi từng lỡ hẹn ra mắt.

Khoảnh khắc bị evil edit trên sóng truyền hình

Làn sóng phản ứng nổ ra với hai luồng ý kiến trái chiều: một bên chỉ trích gay gắt Chanmi vì hành vi kém chuyên nghiệp, không biết kiểm soát cảm xúc, trong khi số khác cho rằng cô là nạn nhân của "evil edit" từ nhà đài để khuấy động drama. Sau đó, Chanmi lên tiếng giải thích rằng khoảnh khắc "trợn mắt" thực chất là khi cô đang theo dõi phần thi của nhóm bạn trên màn hình nhưng lại bị edit khiến mọi chuyện bị hiểu sai lệch.

Dù thế, hình ảnh Chanmi đã xấu đi nhanh chóng trong mắt khán giả. Cô dừng chân ở vị trí 26, trở thành một trong những ví dụ điển hình của việc bị Mnet "chơi xấu".

Into The New World (SNSD) - Produce 101

Chanmi vẫn mong muốn theo nghiệp idol, tiếp tục ghi tên vào chương trình MIXNINE do YG sản xuất sau đó nhưng gần như không được lên hình cũng như không lọt được vào đội hình debut. Trong cộng đồng fan Kpop, nữ ca sĩ sinh năm 1992 chẳng khác nào một "thực tập sinh truyền kiếp" bền bỉ, số làm id lận đận vô cùng.

Chuyển hướng làm ca sĩ solo nhạc Trot để thỏa đam mê đứng trên sân khấu

Đến tháng 1/2020 - tức sau 16 năm, Chanmi ký hợp đồng với FirstOne Entertainment và bắt đầu lập kênh YouTube cá nhân, dần được chú ý với bản cover Señorita. Sau đó, cô cũng ra mắt solo qua album Highlight với những bài hát như I'm Fine Thanks, Lights… nhưng không gây được tiếng vang.

Señorita - Heo Chanmi cover

Cuối năm 2020, Heo Chanmi thử sức với chương trình Miss Trot 2, bật lên một chút với những ca khúc như Acacia, Parallel, Lingering Affection, It's A Wonderful Life…, rồi chính thức chuyển hướng sang thể loại âm nhạc truyền thống Hàn Quốc. Mặc dù không đoạt giải cao, cô vẫn để lại ấn tượng bởi giọng hát ngọt ngào và biểu cảm đa dạng trên sân khấu..

Tham gia Miss Trot 2 như bước ngoặt sự nghiệp

Từ đó, Chanmi chính thức trở thành ca sĩ tự do, thay vì theo đuổi ánh hào qang idol, đứng trên sân khấu lớn. Ở tuổi 33, Chanmi chăm chỉ "cày cuốc", đi biểu diễn tại các chương trình địa phương, sân khấu ngoài trời và các sự kiện nhỏ - nơi phần lớn các idol ít xuất hiện. Cô trở thành một "ca sĩ hội chợ" đúng nghĩa, tự mình vận hành sự nghiệp, ca hát nhảy nhót đầy năng lượng. Người xem không khó để thấy, Chanmi thực sự rất yêu sân khấu, yêu việc biểu diễn.

Đoạn clip Heo Chanmi diễn ở hội chợ mới đây. (Nguồn: TikTok user9520241897506)

Heo Chanmi có thể không nổi tiếng, không có fandom lớn, cũng không thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Song, cô không dựa vào scandal, không từ bỏ mà chọn cách làm nghề giản dị nhất: bước lên sân khấu, dù ở đâu, lượng khán giả như thế nào thì vẫn hát hết mình. Đây có thể coi là là 1 cái kết có hậu, ít nhất là Chanmi không còn phải thực tập ở nhiều công ty giải trí nữa.

Dù sao đi nữa, cô vẫn nhiệt huyết và yêu nghề vô cùng

Hơn 16 năm hoạt động trong ngành giải trí mà vẫn chưa chạm đến ánh đèn sân khấu như mong đợi, nhưng từ đó mới thấy được chân dung của một nghệ sĩ đích thực, dù không nổi tiếng nhưng vẫn sống trọn với đam mê từng ngày.