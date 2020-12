Nữ doanh nhân bị sát hại dã man, thi thể được phát hiện trong cốp xe, hàng xóm tiết lộ tình tiết đáng ngờ của vụ án

Theo tờ Stuff.co.nz, hôm 28/11, một nữ doanh nhân người Trung Quốc mới đây đã được phát hiện tử vong, thi thể bị nhét trong cốp xe hơi ở gần nhà tại Auckland, New Zealand.

Elizabeth (Ying) Zhong, 55 tuổi được cảnh sát phát hiện đã tử vong, thi thể xuất hiện nhiều vết đâm và nằm trong cốp xe ít nhất 6 giờ trước khi được tìm thấy, theo tờ Stuff. Cảnh sát cho biết nữ doanh nhân đã bị giết trước khi được đem giấu trong cốp chiếc xe Land Rover của nạn nhân. Thanh tra Shaun Vickers nói: "Bà Elizabeth đã bị sát hại tại nhà. Cả đội điều tra đang làm việc đêm ngày để tìm ra thủ phạm gây ra vụ việc này."

Cảnh sát cho rằng nữ doanh nhân Elizabeth Zhong đã bị sát hại

Tờ New Zealand Herald đưa, công việc kinh doanh của bà Elizabeth đang gặp nhiều khó khăn. Tiếp quản công ty giải trí Digipost sau khi mua lại từ năm 2017 cùng số tài sản trị giá 7 triệu đô la, bà Elizabeth thể hiện quyết tâm làm phim, đưa công ty phát triển trong ngành công nghiệp điện ảnh ở New Zealand. Thế nhưng, do thiếu năng lực trong quản lý, nữ doanh nhân gốc Trung Quốc lại đẩy công ty rơi vào tình trạng điêu đứng. Cùng với Digipost, một số công ty khác do bà Elizabeth tiếp quản cũng đang phải rao bán hoặc chuyển giao cho người khác.

Thi thể của nữ doanh nhân gốc Trung Quốc được phát hiện trong cốp xe

Một người hàng xóm có mối quan hệ rất tốt với nạn nhân xấu số mô tả nữ doanh nhân là "một quý bà đáng yêu". Ngoài ra, ông này còn tiết lộ rằng vào năm 2019, ông nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là bạn làm ăn với bà Elizabeth, cho biết nữ doanh nhân đang nợ mình 10 triệu đô la.

Ông này còn để ý có rất nhiều nhóm thanh niên đi xe hơi đắt tiền thường xuyên đến tụ tập ở trong nhà bà Elizabeth. Ngoài ra, chồng cũ của bà Elizabeth cũng không tỏ ra quá bất ngờ khi nghe tin nữ doanh nhân mất tích, thậm chí còn đoán được vợ cũ đã bị sát hại.

Bức ảnh của Elizabeth Zhong được chụp vào năm 2015

Thanh tra Shaun Vickers, thuộc cảnh sát Hạt Manukau, cho biết công tác khám nghiệm hiện trường chi tiết tại nhà Elizabeth Zhong ở Sunnyhills vẫn đang được tiến hành và dự kiến sẽ kết thúc cho đến cuối tuần. "Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và làm rõ những người có liên quan đến cái chết của bà Elizabeth Zhong." - Vickers cho biết.



Theo Stuff.co.nz, NzHerald