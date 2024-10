Nữ chủ xe đánh giá VinFast VF 6: "Nhiều công nghệ an toàn, đi xa rất yên tâm"

Có những ý kiến cho rằng phụ nữ khi chọn mua ô tô thường đặt yếu tố ngoại hình đẹp lên hàng đầu. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ với chị Vũ Thị Tuyến (TP. HCM), chủ sở hữu chiếc VinFast VF 6. Với chị, yếu tố trải nghiệm lái đóng vai trò rất quan trọng khi lựa chọn ô tô.



Chiếc xe an toàn trên mọi cung đường

Theo chia sẻ của chị Tuyến, VF 6 là chiếc xe mang đến sự yên tâm cho chị trên mọi cung đường. Chị thường xuyên cầm lái chiếc xe trong phố và cũng có những thời điểm đi xa, tới các tỉnh miền Tây. Công nghệ an toàn của xe hỗ trợ tốt trong các tình huống lái xe cả ở trong những đoạn đường đông và trên quốc lộ.

Chị Tuyến chia sẻ: "Chiếc VF 6 này có tầm nhìn thoáng, cộng với camera 360 độ giúp mình tự tin căn xe ở những đoạn đường đông người và đường hẹp. Khi đi đường xa, xe có ADAS với các tính năng giám sát hành trình thích ứng hay kiểm soát làn đường giúp việc cầm lái nhàn hơn và cũng an toàn hơn rất nhiều".

VF 6 được đặc biệt chú trọng vào công nghệ an toàn. Phiên bản VF 6 Plus sở hữu tới 19 tính năng ADAS khác nhau giúp người dùng thêm tự tin trên mọi cung đường.

Trợ lý ảo cũng là trang bị giúp chị Tuyến cảm thấy an tâm hơn khi lái xe. Theo chị, trợ lý ảo giúp sử dụng được nhiều tính năng mà không cần phải dùng tay, ví dụ như chỉnh điều hòa, quạt gió… nên chị có thể tập trung hơn khi cầm lái. Đây là công nghệ mà duy nhất VF 6 có trong phân khúc.

Nhắc đến an toàn, chị Tuyến còn nhấn mạnh về trải nghiệm vận hành của chiếc xe. Theo chị, VF 6 là chiếc xe có độ phản hồi nhạy bén, linh hoạt và đầm chắc. Khi đi đường dài, lái xe lâu, chiếc SUV giảm cảm giác mệt mỏi do ít rung lắc, ghế ngồi êm với thiết kế mặt ghế nghiêng. Ngoài ra, sự êm ái của VF 6 còn đến từ hệ thống treo đa điểm phía sau – trang bị vốn chỉ có những ở mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Sạc pin đường dài "không phải nghĩ"

Mặc dù lấy xe chưa lâu, chị Tuyến đã có không ít trải nghiệm lái xe đường dài. Chuyến đi xa gần đây của chị là từ TP. HCM tới các tỉnh miền Tây. Bên cạnh trải nghiệm lái an toàn, chị Tuyến cho rằng một điểm cộng nữa khi sử dụng VF 6 khi đi xa là không cần lo nghĩ tới việc sạc. Trong chuyến đi đó, chị đã đi đến nhiều tỉnh miền Tây mà không cần phải sạc thêm một lần nào giữa đường.

Sở dĩ VF 6 có thể đi quãng đường dài như vậy là nhờ pin dung lượng 59,6 kWh. Với mỗi lần sạc đầy pin, xe có thể di chuyển tới 480km (tiêu chuẩn NEDC). Hơn nữa, với hệ thống trạm sạc phủ khắp 63 tỉnh thành, tài xế hoàn toàn yên tâm về vấn đề sạc khi đi đường xa.

"Rất nhiều trạm sạc ở khắp mọi nơi. Điều đó khiến mình yên tâm khi cầm lái chiếc VF 6 đi xa", chị Tuyến cho biết.

Bên cạnh sự tiện lợi, việc sạc pin cho VF 6 hiện nay còn giúp chủ xe tiết kiệm hơn nhiều so với sử dụng xe xăng. Chính sách mới của VinFast cho phép chủ xe sạc miễn phí tại các trạm sạc V-GREEN cho đến hết ngày 1/7/2025. Chủ xe còn được gửi miễn phí (dưới 5 tiếng) và được ưu tiên đỗ xe tại các địa điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup.

"Theo mình tìm hiểu và trải nghiệm thì thấy những xe xăng cùng tầm giá có chi phí vận hành cao gấp 5, gấp 7 lần so với VF 6", chị Tuyến cho biết.

Theo đánh giá của chị Tuyến, VF 6 là một chiếc SUV đô thị toàn diện, không chỉ phù hợp với nam giới mà cả người dùng nữ như chị. Chiếc xe không chỉ an toàn, dễ lái, dễ làm quen mà còn có chi phí sử dụng (thuê pin, sạc pin và bảo dưỡng) cực kỳ tiết kiệm. Giá bán của VF 6 phải chăng, dễ tiếp cận nhờ chính sách thuê pin linh hoạt. Mẫu xe này có giá khởi điểm chỉ từ 675 triệu đồng.

Đặc biệt, khách hàng mong muốn sở hữu VF 6 đang có thêm cơ hội khi VinFast đang tặng khách tương đương 50% lệ phí trước bạ (lên tới 6% giá trị xe) khi mua VF 6 đến hết tháng 11/2024. Chủ xe cũng được tặng 10 triệu đồng vào thẻ VinClub để chi tiêu tại nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, khách mua xe cũng được quyền lựa chọn quy đổi tổng ưu đãi hiện tại sang giá trị tương đương, với mức chiết khấu lên tới hơn 100 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Đây được cho là thời điểm ưu đãi tốt nhất để khách hàng sở hữu mẫu xe được đánh giá là "ngon" nhất phân khúc.