Nữ chính Người ấy là ai tập 7 là hot girl Hà thành một thời

Nữ chính tập 7 Người ấy là ai 2023 là Vũ Quỳnh Anh, hay còn được gọi là Charmmie, là hot girl 9x đình đám một thời. Hiện tại, cô đang là Social Media Consultant (nhà tư vấn truyền thông xã hội) và vừa là một influencer trong lĩnh vực đời sống, thời trang và làm đẹp. Được biết, Quỳnh Anh đã đi du học và sống độc lập từ năm 16 tuổi, và cô cũng vừa trở về nước cách đây không lâu. Cùng với nữ chính xinh đẹp, dàn cố vấn của tập 7 gồm: Minh Tú, Á Hậu Hoàn Vũ Thảo Nhi Lê, Rocker Nguyễn và nam diễn viên điển trai người Thái - Bright Norraphat.



Vũ Quỳnh Anh.

Chia sẻ về câu chuyện đầy "drama" mà mình trải qua trong thời gian đi du học, Quỳnh Anh kể mình từng đi nhầm xe đến một nơi xa lạ, cô có gọi điện cho bạn trai nhưng vì quá bận nên anh nhờ bạn đến giúp đỡ, điều này khiến nữ chính cảm thấy tổn thương. Lúc đó, cô quyết định đón taxi về, nhưng không may gặp phải tài xế có ý đồ không tốt. Va phải tình huống nguy hiểm này, Quỳnh Anh liên tục trấn an bản thân cố gắng không hoảng sợ để đảm bảo an toàn.

Sau sự việc ấy, Quỳnh Anh bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề và không thể đến trường học. Tuy nhiên đối với cô, bình an sau khi trải qua những việc ấy chính là lúc cô nhận thấy bản thân đã giữ được sự bình tĩnh và mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ.

Một thời gian sau, Quỳnh Anh và người yêu cũng chia tay. Quỳnh Anh bộc bạch: "Trong suốt quá trình bọn em quen nhau, em luôn có cảm giác mình chưa bao giờ là sự ưu tiên trong cuộc sống của người ta. Hầu như 99% các buổi hẹn hò sẽ là anh ấy ngồi làm việc và em ngoan ngoãn ngồi cạnh". Cố Vấn Thảo Nhi Lê cũng đồng cảm với Quỳnh Anh, vì cũng có lúc cô yêu say đắm một người và sẵn sàng cho đi tình yêu, quên mất bản thân mình. Quỳnh Anh không dám nêu lên ý kiến bản thân, vì sợ nếu không đúng với những gì người yêu muốn thì sẽ bị phản ứng ngược lại.

Dàn cố vấn của tập 7.

Trấn Thành nhận ra Quỳnh Anh là một cô gái luôn muốn vừa lòng tất cả mọi người, không tự tin trước chính bản thân. Nữ chính cũng cho rằng trước đây mình đã có thời điểm nhìn vào người khác và áp đặt sự lựa chọn, quyết định của chính mình. Nhưng sau này khi đã nhận ra vấn đề của bản thân, Quỳnh Anh chọn theo đuổi một ngành học khác và đi tìm giá trị của mình. Và khi bước vào mối tình tiếp theo, Quỳnh Anh mang trong mình sự tự tin. Người yêu của cô khi đó đem lại cho cô cảm giác của một gia đình nhưng theo một chiều hướng tiêu cực - là kiểm soát.

Điều này một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh trong Quỳnh Anh. "Em có cảm giác cứ trải qua một mối tình, em lại học ra được một thứ. Vấn đề của em nằm ở chỗ em là người thiếu thốn nhiều tình cảm, luôn sợ bị bỏ rơi, sợ không có sự công nhận của đối phương. Bạn ấy có thể sẵn sàng bỏ rơi em bất kỳ lúc nào và bạn ấy hiểu cách thao túng tâm lý em bằng việc đó".

Gác lại những điều không hay trước đây, đến với Người ấy là ai, Quỳnh Anh đã sẵn sàng cùng MC Trấn Thành và dàn cố vấn tìm cho mình một chàng trai thật sự yêu thương và sẵn sàng dành sự ưu tiên cho cô trong mọi hoàn cảnh.

Tập 7 Người ấy là ai mùa 5 (2023) sẽ lên sóng lúc 20h Thứ 6 - 30/6/2023 trên kênh HTV2, Vie GIẢITRÍ và VieON.