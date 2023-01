Nữ ca sĩ Hàn Quốc bị tẩy chay vì scandal bán dâm giờ ra sao?

Gina Choi, được biết đến với nghệ danh G.NA, là nữ ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Canada gốc Hàn Quốc. Cô chính thức gia nhập Kpop vào năm 2010 dưới trướng công ty giải trí Cube Entertainment.

Trong sự nghiệp kéo dài 6 năm, người đẹp sinh năm 1987 tạo dựng được tên tuổi với tư cách nghệ sĩ solo. Gia tài âm nhạc của cô bao gồm một album phòng thu đầy đủ, 4 EP (đĩa mở rộng) và nhiều đĩa đơn cũng như các bản nhạc truyền hình.

Một số tác phẩm đáng chú ý của G.NA có thể kể đến bản song ca cùng Bi Rain Things I Want To Do When I Have A Lover và màn kết hợp với Hyuna trong A Bitter Day . Album phòng thu đầu tay Black And White cũng mang lại cho nữ idol sự nổi tiếng đáng kể trong nước.

G.NA từng được yêu thích với hình tượng nữ idol solo quyến rũ. Ảnh: IG

Tuy nhiên, tất cả sụp đổ vào năm 2016 khi G.NA vướng scandal bán dâm. Cô bị cáo buộc có tên trong danh sách 4 nghệ sĩ tham gia hành vi bán dâm cho một doanh nhân Hàn kiều tại Mỹ với giá 35 triệu won/lần (khoảng 670 triệu VNĐ, theo mệnh giá thời điểm đó).

Nữ ca sĩ 8X bác bỏ cáo buộc “đổi tình lấy tiền”. Cô tuyên bố chỉ gặp gỡ vị doanh nhân để xem mắt do người quen giới thiệu. Người làm mối là bạn đã cho G.NA vay tiền để giải quyết khó khăn tài chính. Giọng ca Top Girl khẳng định không biết người bạn thực chất là môi giới mại dâm cao cấp.

Dư luận xứ kim chi không tin những lời thanh minh của G.NA. Không chỉ bị cộng đồng mạng tẩy chay, cô còn đối mặt với tình cảnh bị đông đảo người hâm mộ quay lưng. Cuối cùng, nhà chức trách xác định G.NA phạm tội bán dâm và phải nộp phạt 2 triệu won (gần 38 triệu đồng).

Sau scandal, G.NA tạm dừng mọi hoạt động giải trí. Truyền thông Hàn Quốc cho hay cô trở về quê nhà sinh sống. Những năm qua, cô nhiều lần ngỏ ý muốn trở lại showbiz nhưng khán giả không mấy quan tâm. Do đó, đến nay, kế hoạch của G.NA vẫn chưa thực hiện được.

Hiện tại, người hâm mộ theo dõi người đẹp thông qua mạng xã hội. Cô không cập nhật Instagram thường xuyên, chủ yếu chia sẻ ảnh đi chơi cùng bạn bè, tận hưởng cuộc sống và thú cưng. Thỉnh thoảng, bài đăng trên mạng xã hội của G.NA có nội dung hồi tưởng quá khứ, đồng thời ẩn ý về những khó khăn trong cuộc sống sau vụ bê bối.

Bài đăng gần nhất vào ngày 2/1, bao gồm những khoảnh khắc nữ ca sĩ vui vẻ bên bạn bè. Cô cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến những người theo dõi, theo sau là các hashtag #stillalive (vẫn sống) và #notdeadyet (chưa chết).

Một số người hâm mộ để lại bình luận mong G.NA tái xuất cùng giọng hát, dù là thần tượng hay YouTuber: “Chúc mừng năm mới chị G.NA. Chỉ những điều tốt lành đến với chị. Em nhớ giọng hát của chị”, “Chúng em không quên chị và nhớ chị nhiều”, “Chị sẽ trở lại chứ?”, “Tôi là người hâm mộ thực sự. Làm ơn quay lại hoạt động ở Hàn Quốc đi. Tôi sẽ chờ”...

G.NA lựa chọn cuộc sống bình dị, tránh xa ồn ào ở quê nhà Canada. Ảnh: IG

G.NA đăng bài chúc mừng năm mới người hâm mộ vào ngày 2/1. Ảnh: IG

Theo Koreaboo