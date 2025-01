Nữ ca sĩ bị phát tán ảnh nóng: “Tôi chọn ở lại Mỹ vì tôi không thể trở về”

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã chia sẻ về lý do đi Mỹ lập nghiệp.

Nguyễn Hồng Nhung

Cô nói: “Mọi người nói tôi vì biến cố bị phát tán ảnh nóng mà phải đi Mỹ, điều đó là không đúng. Sau scandal đó tôi vẫn đi diễn ở Việt Nam và được khán giả đón nhận trở lại. Sau đó, tôi được mời đi châu Âu, đi Mỹ biểu diễn.

Tôi chọn ở lại Mỹ vì tôi không thể trở về. Lúc đó, có một biến cố khác xảy đến với tôi ở Mỹ.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ sang Mỹ đi hát thôi rồi trở về. Tôi vẫn nhớ lúc ấy tên tôi vẫn còn trên băng rôn ở sân khấu Trống Đồng, tôi về một cái là hát luôn. Tôi rất thân với ban giám đốc sân khấu Trống Đồng. Tôi không ngờ đó lại là ngày cuối cùng và tôi không thể trở về Việt Nam nữa sau 20 năm. Đó là ngày 5 tháng 8 năm 2005.

Tôi tin vào định mệnh, tướng số của mỗi người. Sau những gì tôi trải qua, tôi bắt buộc phải tin rằng mình có một số phận và đó là bài học tôi cần học, cần trải qua để trưởng thành hơn.

Khi nhắc về chuyện ngày xưa, ánh mắt của tôi không thể vui được vì tôi trở về thời quá khứ đó. Dù quá khứ đó đã qua nhưng nó không mất đi và vẫn còn ở đó.

Ngày xưa tôi hay tự hỏi vì sao mình lại bị như vậy nhưng bây giờ thì tôi biết được có hai lí do. Một là do số phận buộc tôi phải trải nghiệm để trưởng thành. Hai là do cách tôi sống, tôi tin người và cách tôi lựa chọn con đường để bước đi.

Nói một cách duy tâm là do ngày hôm ấy tôi bước ra đường vấp vào hòn đá đó, vào đúng giờ phút đó, ở con đường đó. Nhưng bên cạnh đấy , rõ ràng tôi có thể lựa chọn được.

Tại sao tôi không tỉnh táo đi con đường khác mà chọn đi con đường đó? Tại sao tôi lại đặt niềm tin vào một người như vậy để người ta làm khổ mình? Tại sao tôi không chọn con đường đúng đắn hơn như các bạn của tôi?

Tôi phải có trách nhiệm với con đường mình đi. Khi tôi trưởng thành, tôi chấp nhận điều đó như một cái giá phải trả. Tôi sống thiên về cảm tính, cảm xúc nhiều nên lựa chọn người cũng theo cảm xúc, không tính toán được nhiều. Tôi cứ nghĩ mình đối xử tốt với người ta đi, có bị đối xử tệ thì tính sau”.