NSX phim Nevertheless lỡ tay làm lộ bằng chứng hẹn hò của Song Kang và Han So Hee

Mới đây, đài Jtbc tung ra video hậu trường của bộ phim Nevertheless do Song Kang và Han So Hee đóng chính.

Trong video, cả hai đang quay cảnh Song Kang sấy tóc ướt giúp Han So Hee. Sau lần quay đầu, đạo diễn đã hướng dẫn cho hai diễn viên và nói rằng: "Hãy làm khô tóc cô ấy chậm hơn một chút. Và cuối cùng là một nụ hôn nhỏ dễ thương. Như lên má hay gì đó".

Trong lúc chờ quay hình, Song Kang đã bất ngờ hỏi Han So Hee: "So Hee. Hôn lên môi được không?". Ngay lập tức, So Hee tỏ ra ngượng ngùng trước đề nghị này. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn mỉm cười đáp lại nhẹ nhàng: "Vâng". Đoạn đối thoại này vô tình lọt vào máy quay và xuất hiện trong video hậu trường.

Ngay sau đó, tin đồn Song Kang và Han So Hee "phim giả tình thật" xuất hiện trên mạng xã hội. "Trong số tất cả các video về Song Kang mà tôi đã xem, So Hee là người khiến anh ấy vui nhất khi ở bên", "Hãy hẹn hò công khai đi", "Hình ảnh của họ quá hoàn hảo khi kết hợp với nhau", "Nếu tôi là Song Kang hoặc Han So Hee, tôi chắc chắn sẽ phải lòng những gương mặt hoàn hảo đó".

Bình luận của cộng đồng mạng xứ Hàn về tin đồn hẹn hò.

Song Kang và Han So Hee từng hợp tác trong bộ phim lãng mạn Nevertheless. Với phản ứng hóa học tuyệt vời và tương tác thân thiết nơi hậu trường, cả hai từng vướng tin đồn hẹn hò. Hàng loạt bằng chứng được cộng đồng mạng xứ Hàn đưa ra chứng minh Song Kang và Han So Hee "phim giả tình thật".