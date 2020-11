NSƯT Công Ninh, ca sĩ Sỹ Luân bất ngờ trước tài năng của giáo viên trường Royal School

"Tiếng hát Người đưa đó" là một trong những hoạt động văn hóa – nghệ thuật truyền thống của Nhà trường dành cho toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên tại Royal School. Đây là sân chơi bổ ích để các thầy cô thể hiện cá tính, tài năng; đồng thời còn là cầu nối để mọi người thắt chặt tinh thần đoàn kết, cùng nhau tận hưởng được những phút giây giải trí ý nghĩa và làm phong phú hơn đời sống tinh thần sau những giờ hăng say cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Những hình ảnh quen thuộc của tuổi học trò được tái hiện chân thực trên sân khấu của Royal School

Chương trình năm nay có sự góp mặt đặc biệt của các vị giám khảo nổi tiếng là NSƯT Công Ninh, nhạc sĩ - ca sĩ Sỹ Luân và NGƯT. TS. Trương Thị Việt Liên – Cố vấn cao cấp, Giám đốc khối Mầm non, Nguyên Trưởng phòng Giáo dục Mầm non Sở GD&ĐT TP.HCM. Hỏi về lý do tổ chức chương trình, – TS. Trương Thị Việt Liên cho biết: "Nhà trường chú trọng giáo dục cảm xúc xã hội cho học sinh, nhưng cũng không quên phát triển cảm xúc tích cực cho đội ngũ sư phạm, giúp các thầy cô luôn đầy năng lượng tích cực để đồng hành cùng học sinh Royal".

Bộ ba giám khảo quyền lực tại Hội thi "Tiếng hát Người đưa đó" của Royal School

Là một trong những giám khảo chủ chốt của hội thi, Sỹ Luân được đông đảo khán giả biết đến như là một nhạc sĩ, ca sĩ thành công trên thị trường âm nhạc Việt Nam từ rất sớm. Không chỉ nổi tiếng có giọng hát hay và kinh nghiệm biểu diễn, anh còn là người có sức ảnh hưởng đến giới trẻ. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nam ca sỹ liên tục chia sẻ những đoạn video livestream về những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại ngôi trường này. Ngoài ra, để góp thêm sắc màu cho Hội thi "Tiếng hát Người đưa đó", anh cũng đã có những màn trình diễn vô cùng sôi động.

Nhạc sĩ - ca sĩ Sỹ Luân cháy hết mình cùng các thầy cô. Anh hiện đang đảm nhiệm vai trò là Giám đốc Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Hutech.

Bên cạnh các tiết mục đơn ca, song ca hay tốp ca, những tiết mục kịch, múa cũng được các thầy cô dàn dựng công phu. Và nói đến kịch không thể không nhắc đến NSƯT Công Ninh – người được "chọn mặt gửi vàng" để trở thành giám khảo cho cuộc thi đặc biệt này. Ông đánh giá cao sự chỉn chu cũng như tinh thần văn hóa – văn nghệ của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên tại Royal School. Tất cả các tiết mục đều thể hiện được sự đầu tư, sáng tạo từ khâu lên kịch bản, biên đạo cho đến tập luyện và trình diễn.

NSƯT Công Ninh đánh giá cao các phần thi của các thầy cô – những người ca sĩ, diễn viên không chuyên.

Từ những điệu múa uyển chuyển, sáng tạo cho đến những lời ca hùng hồn nhưng dạt dào yêu thương đã tạo nên sự ấn tượng và mang lại vô vàn cảm xúc cho người xem. Bên cạnh đó, hình ảnh của những chiến sĩ hải quân đi canh giữ biển đảo tổ quốc, những người dân quê chất phác cho đến người thầy đầy tâm huyết đã được những "diễn viên không chuyên" hóa thân một cách chân thực và gần gũi nhất. Có thể nói, mỗi một tiết mục như là một cung bậc tình cảm gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình thầy trò, bạn bè và tình yêu quê hương đất nước.

Các thầy cô tại Royal School không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ.

Quy tụ dàn giám khảo tâm huyết cùng với các phần trình diễn chất lượng của đội thi tài năng, Hội thi "Tiếng hát người đưa đò" 2020 tại Royal School đã thật sự bùng nổ. Những tràng pháo tay, những cảm xúc chân thành, hào hứng từ khán giả chính là điều quý giá và lời chúc ý nghĩa đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.