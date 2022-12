NSƯT Cát Tường và món quà sinh nhật đặc biệt từ bác sĩ Đỗ Quang Khải

Và trên 30 Chương trình truyền hình khác trong vai trò MC hoặc khách mời đặc biệt. Có vẻ như thời gian quá ưu ái với Cát Tường. Những tháng cuối năm, lịch làm việc của Cát Tường lại càng dày đặc hơn. Vừa xong vở diễn đem lại Huy chương vàng cá nhân với vai Chị Ngò trong "Câu hát tìm nhau" tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô thì cô lại ra đảo ngọc Phú Quốc tham gia một vai diễn trong phim điện ảnh chiếu Tết. Và còn rất nhiều vai diễn trong các chương trình nghệ thuật khác. Cường độ làm việc là vậy mà dường như càng ngày Cát Tường càng trẻ ra mặc dù đã bước qua ngưỡng 45 trong tháng 12 này.



Cát Tường thường xuyên tham gia nghệ thuật nên da mặt cũng ngày càng xuống cấp

Cát Tường cho biết, sinh nhật vừa qua cô đã nhận được rất nhiều món quà dễ thương từ bạn bè, người thân. Riêng phần mình, Cát Tường cũng đã tự thưởng cho bản thân một món quà vô cùng ý nghĩa trong dịp này. Nói là món quà đặc biệt bởi lẽ "món quà" này, Cát Tường đã thực hiện trên chính khuôn mặt của mình dưới bàn tay tài hoa của Bác sĩ Đỗ Quang Khải.



Món quà đặc biệt là vẻ đẹp của chính bản thân mình

Cát Tường cho biết: "Hôm sinh nhật, bạn bè gặp Tường đều nhận xét ủa sao nay nhìn Tường lạ lạ, khác khác, nhìn trẻ đẹp ra. Ai cũng ngạc nhiên khi Tường cho biết Tường mới đi căng da mặt nội soi Endoface được 3 tuần tại Trung tâm Thẩm mỹ Bác sĩ Khải. Tường cũng đã đến gặp bác sĩ Khải nhiều lần. Được biết, bác sĩ Khải có chuyên môn, kinh nghiệm 12 năm là BS chuyên khoa 1 chuyên ngành PTTM, đã tốt nghiệp tại Đại Học Tennessee, Hoa Kỳ nên Tường càng hoàn toàn tin tưởng để bác tìm lại thanh xuân cho mình như là một món quà mừng tuổi mới".



Bác sĩ Khải tham dự hội nghị ISAPS 2022 tại Istanbul để cập nhật thêm những kiến thức mới về phẫu thuật thẩm mỹ

Cát Tường chia sẻ thêm, bạn bè, đồng nghiệp không ngạc nhiên khi biết cô tìm đến biện pháp căng da mặt để tìm lại thanh xuân. Bởi hơn ai hết, chính giới nghệ sĩ, những người luôn đối diện với máy quay, luôn đối diện với công chúng sẽ ý thức hơn ai hết dấu ấn không cưỡng được của thời gian tác động đến khuôn mặt mỗi một người. Điều mà, bạn bè đồng nghiệp của Cát Tường ngạc nhiên là thời gian bình phục của Cát Tường quá nhanh, mức độ xâm lấn cũng không lộ rõ như các phương pháp thông thường khác.



Bác sĩ Đỗ Quang Khải cho biết, chừng vài ba năm trước, mọi người ai cũng muốn làm lố, can thiệp nhiều khi tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ xu hướng lại thích vừa phải hơn, tự nhiên hơn. Mà việc làm đẹp như tự nhiên là khó hơn rất nhiều. Việc không để lại sẹo , không để lại dấu tích thẩm mỹ là điều rất khó. Với NSƯT Cát Tường, là người của công chúng, thường xuyên xuất hiện trước đám đông, lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc, việc chọn phương pháp Căng da mặt nội soi EndoFace không thấy sẹo, thời gian hồi phục nhanh là lựa chọn hợp lý. Với yêu cầu khó như NSƯT Cát Tường đặt ra yêu cầu đừng can thiệp nhiều quá, gần với tự nhiên. Cát Tường còn nói vui, bác sĩ làm cho Cát Tường trẻ ra chừng 5 tuổi đã là vui rồi, miễn là tự nhiên, không cần đến 10 tuổi đâu. Những yêu cầu như NSƯT Cát Tường đặt ra là xu hướng hiện nay của công nghệ làm đẹp.

NSƯT Cát Tường trải nghiệm công nghệ căng da mặt nội soi Endoface

Cát Tường cho biết, công nghệ căng da mặt nội soi EndoFace do Bác sĩ Đỗ Quang Khải có ưu điểm là không hề thấy sẹo do được can thiệp nội soi, sẹo giấu trong chân tóc, thời gian phục hồi rất là nhanh chóng. Cát Tường theo dõi hình ảnh từng ngày và thực sự thấy rõ sự cải thiện bất ngờ vượt mong đợi trên khuôn mặt nên cô rất hài lòng. Hiện nay, NSƯT Cát Tường đang trở lại với lịch làm việc dày đặc trong mùa Giáng sinh và Tết. Cát Tường nói, đi đâu cũng được khen trẻ đẹp nên rất tự tin và hạnh phúc. Cô nói những niềm vui cô đang có đều đến từ món quà sinh nhật đem thanh xuân trở lại từ Bác sĩ Đỗ Quang Khải.



Cát Tường cho biết mình vô cùng hài lòng với hiệu quả của kĩ thuật căng da mặt Endoface

Bác sĩ Đỗ Quang Khải vốn là một tên tuổi quen thuộc trong giới thẩm mỹ. Vài năm trước, Bác sĩ Khải từng tạo hình thẩm mỹ mũi L-line, đem lại vẻ thanh tú cho rất nhiều phụ nữ. Và nay thì đến lượt cơn "sốt" phẫu thuật căng da mặt nội soi EndoFace độc quyền. Nổi tiếng là vậy nhưng khi chia sẻ thì Bác sĩ Khải rất khiêm tốn cho rằng: "Đối với ngành thẩm mỹ điều quan trọng là phải làm hài lòng khách hàng, tuy nhiên việc làm hài lòng phải dựa trên việc tìm hiểu nhu cầu, tìm hiểu vấn đề giao tiếp, môi trường sống, công việc của khách hàng từ đó mới tư vấn sử dụng công nghệ gì, mức độ ra sao. Theo tôi, quan trọng là giữa bác sĩ và khách hàng phải thấu hiểu lẫn nhau".



