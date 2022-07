Nông Thúy Hằng: "Tôi không yêu đại gia hay quảng cáo phim 18+"

Hà Anh, 40 tuổi, Cao Bằng

Cảm xúc của Thúy Hằng ra sao sau hai ngày đăng quang cuộc thi?

Em hồi hộp, lo lắng. Dù tự hào, em bối rối không biết thể hiện thế nào về hình ảnh của mình, những điều mình sẽ làm trong tương lai.

Hồng Hạnh, 22 tuổi, Phú Thọ

Điều đầu tiên chị làm sau đêm đăng quang là gì?

Điều đầu tiên em nói cảm ơn bố mẹ và bạn bè đã ủng hộ em suốt cuộc thi. Bố mẹ đã bay vào TP HCM để ủng hộ tôi trong đêm chung kết. Họ nói "Con phải luôn chỉn chu hình ảnh của bản thân và trau dồi thêm nhiều kiến thức để xứng đáng với vương miện".

Gia Quý, 28 tuổi, Bình Dương

Tôi xem qua tivi đêm chung kết, lúc công bố kết quả thấy biểu cảm của Hằng lúc được xướng tên đăng quang hơi gượng gạo. Lúc đó bạn đang suy nghĩ gì?

Em thấy rất nhiều bình luận rằng biểu cảm của mình gượng gạo. Em xin lỗi khán giả vì lần đầu là hoa hậu, em còn bỡ ngỡ. Lúc đó, em không biết nên khóc hay nên cười. Lúc đó, em đang rất vui nhưng nghĩ là: "Nếu không rơi nước mắt, mọi người có chê trách mình không?". Vậy nên em đờ đẫn vài giây, không biết mình phải làm gì.

Quỳnh Trang, 25 tuổi, TP.HCM

Hằng nói gì trước những bình luận cho rằng thí sinh khác xứng đáng đăng quang hơn hay "vương miện là quá sức với Nông Thúy Hằng"?

Em nghĩ là không thể trách được khán giả khi họ đưa ra những bình luận vậy. Em tự nhận thức bản thân mình cần trau dồi nhiều kỹ năng để xứng đáng với vương miện. Những cô gái đến chung kết đều xinh đẹp, tài năng. Bản thân em cũng nằm trong đó, quan trọng là ai may mắn, biết thể hiện bản thân hơn. Em là người may mắn tỏa sáng nên giành được chiến thắng. Mình không thể kỳ vọng tất cả mọi người chúc mừng được. Quan trọng là em nhận ra mình cần hoàn thiện nhiều. Có thể ở giờ phút này, vương miện quá sức với em nhưng trong tương lai, em sẽ làm hết sức để xứng đáng với nó.

Em không trách khán giả bình luận như vậy vì em,cũng có nhiều khuyết điểm, cần trau dồi thêm nhiều kỹ năng. Top 5 ai cũng xuất sắc nhưng trong giây phút quyết định, ai may mắn sẽ tỏa sáng. Có thể danh hiệu đang quá sức với em nhưng trong tương lai em tin chắc mình sẽ hoàn thiện bản thân hơn với vị trí hoa hậu.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng đang trả lởi phỏng vấn trực tuyến tại tòa soạn VnExpress ở TP HCM. Ảnh: Mr Bill

Mạnh Hùng, 29 tuổi, Long An

Chị chia sẻ niềm vui chiến thắng với ai đầu tiên? Gia đình đã ủng hộ chị ra sao trong đêm chung kết cũng như suốt cuộc thi? Ba mẹ bên cạnh chị ra sao và hai người thân yêu này nói gì khi con gái đoạt danh hiệu cao nhất?

Bố mẹ em chỉ nói: "Con ơi, cố lên. Con phải luôn chỉn chu hình ảnh của bản thân, phải luôn cố gắng hết mình". Bố mẹ đã bay từ Hà Giang vào TP HCM cổ vũ em.

Hồng Anh, 40 tuổi, TP HCM

Biết Hằng từ Hoa hậu Việt Nam 2020, trước đó là Miss World Vietnam 2019. Tại sao bạn dành thanh xuân để theo đuổi các cuộc thi nhan sắc? Với bạn, danh hiệu Hoa hậu có ý nghĩa gì với cuộc sống?

Cảm ơn bác đã theo dõi con trên hành trình thi sắc đẹp rất dài của con. Con cũng muốn chia sẻ thật lòng rằng mỗi cuộc thi hoa hậu là một trải nghiệm đáng giá, bởi có những điều không thể làm được khi tuổi tác đã lớn. Con muốn chứng minh là một người nghị lực, muốn mọi người biết đến con là ai, đang làm những gì, muốn làm những điều gì cho quê hương. Khi trở thành một người nổi tiếng, có ảnh hưởng trong xã hội, tiếng nói của con có thể giúp đỡ nhiều người. Việc tham gia nhiều cuộc thi hoa hậu giúp con tự tin hơn về ngoại hình. Khi còn nhỏ, con rất hồn nhiên, không biết chăm chút bản thân. Khi đi thi, con hoàn thiện hơn về nhan sắc, kỹ năng sống.

Con nghĩ, cuộc thi hoa hậu là một trải nghiệm thanh xuân của một cô gái trẻ nên có. Con muốn chứng minh mọi người biết con là ai?. Khi con nổi tiếng thì có thể dùng sức ảnh hưởng của mình giúp đỡ quê hương, những người khó khăn cần giúp đỡ.

Con là người yêu thích cái đẹp. Đến với cuộc thi hoa hậu, con thấy tự tin và hoàn thiện hơn về các kỹ năng trong cuộc sống. Vì vậy con rất thích tham gia các cuộc thi hoa hậu.

Trần Văn An, 45 tuổi, Bắc Ninh

Chị nghĩ vì sao bản thân lại vướng vào các tin đồn không hay chỉ ngay sau đêm đăng quang?

Em rất bất ngờ trước thông tin. Khi là hoa hậu, em sẽ có những lùm xùm không đáng có. Nhân đây, em cũng muốn phủ nhận. Có thể ngày hôm nay, em không thể thuyết phục mọi người rằng mình xứng đáng nhưng trong tương lai, mọi người hãy nhìn vào những việc em sẽ làm, những vùng đất em sắp đến, những người em sẽ giúp đỡ.

Tất nhiên, em có buồn và áp lực trước những tin đồn tiêu cực. Nhưng em tin rằng khi quý vị gặp em ngoài đời, quý vị sẽ không bao giờ nghĩ em là người như vậy. Khi ở trên mạng, mọi người đọc những luồng thông tin khác nhau và chưa nghĩ đúng về em. Nhưng đây là chuyện bình thường sau mỗi cuộc thi hoa hậu. Mỗi người xung quanh ta đều có áp lực riêng. Khi em trở thành tân hoa hậu, những điều chê trách sẽ càng nhiều hơn. Mọi người nghĩ đó là chuyện nghiêm trọng, nhưng em nghĩ đây chỉ là chuyện bình thường. Chê hay khen không quan trọng, quan trọng là em đã làm những việc đúng đắn.

Bản thân em mới đăng quang hoa hậu nên cần học cách cư xử trong tương lai. Hiện tại, mọi người hỏi sao, em nói vậy thôi. Khi em thẳng thắn, thật thà, em tin nhiều người sẽ hiểu cho mình. Em sẽ không chọn cách trốn tránh. Những điều em đã làm sai, đó cũng là quá khứ, lúc đó, có thể em còn nông nổi, bồng bột, em cũng mong quý vị khán giả thông cảm, cùng em nhìn về tương lai. Em hướng đến những điều tốt đẹp, em nghĩ mọi người cũng như em.

Em cũng buồn vì chưa nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người, nhưng áp lực đã trở thành động lực để em cố gắng hơn trong tương lai, chứng minh cho mọi người thấy em là một cô hoa hậu xứng đáng với vương miện.

Thanh Xuân, 38 tuổi, TP.HCM

Sau đêm đăng quang, có tin đồn chị từng yêu đại gia đã lập gia đình, từng quảng cáo cho trang phim nhạy cảm, chị nói gì?

Khi đăng quang, em có lịch trình dày đặc cùng ban tổ chức và không đọc thông tin trên mạng xã hội. Hôm qua, một người bạn đã chụp màn hình thông tin gửi em xem và rất bất ngờ. Nhân lúc này em muốn phủ nhận những tin đồn nói về mình. Em chỉ muốn tập trung những dự án trong tương lai. Có thể bây giờ mọi người chưa chấp nhận nhưng hãy chờ những gì em làm trong tương lai.

Em buồn khi gặp thị phi, sự tiêu cực. Tôi tin khi mọi người gặp tôi ngoài đời thì sẽ không nghĩ tôi là người như thế. Bất kỳ cuộc thi hoa hậu nào cũng có nhiều lời đồn đại. Em muốn nói là dùng trái tim của mình để cư xử. Mọi người đều có áp lực riêng vì không tránh được bị người khác chê trách một điều gì đó. Em nghĩ mình làm điều đúng đắn và chờ thời gian trả lời. Sự việc trên cho em một bài học để tôi điều chỉnh bản thân và hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Em không chọn cách trốn tránh sự việc mà đối mặt với scandal. Có thể quá khứ em làm những điều chưa tốt vì lúc đó còn non trẻ. Mong mọi người hãy nhìn tôi trong tương lai.

Xuân Hoàng, 30 tuổi, Thừa Thiên Huế

Hiện có thông tin chị chưa tốt nghiệp đại học ở tuổi 23 vì nợ môn, chị nói gì?

Đúng, em chưa tốt nghiệp nhưng không do nợ môn. Khoa em yêu cầu sinh viên có chứng chỉ tin học, tiếng Anh quốc tế. Em đang cố gắng hoàn thành học phần để có thể hoàn thành chương trình. Khi học đến năm thứ tư, em được tổ chức lớn mời về công tác, trải nghiệm. Em hoàn toàn không nợ môn hay trượt môn. Sau cuộc thi, em sẽ lập tức thi chứng chỉ tin học để lấy bằng.

Em không nợ môn học mà chỉ chưa hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế. Trong thời gian do bận rộn một số việc, em chưa thực hiện được điều này. Em tin chắc sẽ sớm lấy chứng chỉ tin học quốc tế trong thời gian sớm nhất để hoàn thành việc tốt nghiệp đại học.

Thảo Nhi, 26 tuổi, Quảng Ninh

Lý do chị thất bại ở các cuộc thi trước đây là gì?

Lúc 20 tuổi tôi còn non nớt, không biết phải làm gì, chuẩn bị ra sao. Mọi người nhìn vào đó sẽ đánh giá tôi không có khả năng. Ngày trước tôi không có sự tinh tế, trưởng thành, chín chắn nên tôi đã không thành công.

Lý do em thất bại do tuổi đời còn quá trẻ, quá non nớt, hồn nhiên. Em đi thi với tâm thế của một cô gái 20 tuổi, không biết phải ứng xử thế nào, chuẩn bị đồ đạc gì. Khi đến với các buổi chụp hình, em không biết phải mang gì. Từ những điều đó, em bị đánh giá thấp. Em nghĩ trước đây em thiếu sự tinh tế để thành công.

Từ những cuộc thi trước, em rút ra kinh nghiệm phải hiểu được tiêu chí của cuộc thi. Chẳng hạn, khi đến với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, em phải có kiến thức về các dân tộc, văn hóa. Quan trọng hơn, em nghĩ mình phải phù hợp, chứ không phải việc mình xinh hay giỏi.