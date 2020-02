Nóng: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn, 2 người chết thảm

Sáng 6/2, Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn huyện Nam Giang vừa xảy ra một vụ xe ô tô cháy, khiến 2 người trên xe tử vong.



Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Xpanded, mang BSK 81A-192.15, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Đà Nẵng - Kon Tum.

Hiện trường vụ cháy.

Ô tô bốc cháy ngùn ngụt sau tiếng nổ lớn.

Vụ cháy khiến 2 nạn nhân trên ô tô tử vong.

Khi đến đoạn qua xã Cà Dy (huyện Nam Giang), thì xe này bất ngờ phát nổ khiến 2 người tử vong tại chỗ, chiếc ôtô bị cháy hoàn toàn.

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Giang và Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, đã lập tức điều động lực lượng tiếp cận hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ cháy ở vùng cao nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì ô tô đã bị cháy gần như trơ khung.

Ô tô bị cháy trơ khung.

Hiện danh tính của các nạn nhân đang được xác minh, làm rõ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.