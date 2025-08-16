NÓNG: Lịch công bố điểm chuẩn của 30 trường đại học cả nước

Mùa tuyển sinh 2025 đang bước vào giai đoạn “căng như dây đàn” khi hàng triệu sĩ tử cả nước nín thở chờ đợi điểm chuẩn của các trường đại học. Theo quy định, điểm chuẩn đại học năm 2025 theo quy định của Bộ GDĐT sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8. Thời điểm này, nhiều trường đại học đã lên lịch dự kiến công bố sớm hơn.

Dưới đây là lịch công bố điểm chuẩn dự kiến của 30 trường đại học để thí sinh và phụ huynh chủ động theo dõi, tránh bỏ lỡ thời điểm quan trọng.

STT Trường Lịch công bố điểm chuẩn dự kiến 1 Đại học Bách khoa Hà Nội 20/8 2 Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội 20/8 3 Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP.HCM 20/8 4 Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM 20/8 5 Đại học Công thương TP.HCM 20/8 6 Đại học Điện lực 20/8 7 Đại học Mở Hà Nội (muộn nhất sáng 21/8) 20/8 8 Học viện Phụ nữ Việt Nam 20/8 9 Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 20/8 10 Đại học CMC (Hà Nội) 20/8 11 Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) 20/8 12 Đại học Văn Lang (TP.HCM) 20/8 13 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM 20/8 14 Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (UEF) 20/8 15 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 20/8 16 Đại học Thương mại 20-22/8 17 Đại học Kinh tế Quốc dân 20-22/8 18 Đại học Giao thông Vận tải 21/8 19 Đại học Y Dược TP.HCM 21-22/8 20 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 21-22/8 21 Đại học Sư phạm TP.HCM 21-22/8 22 Đại học Kinh tế TP.HCM 21-22/8 23 Đại học Tài chính – Marketing 22/8 24 Trường Đại học Hà Nội 22/8 (chậm nhất 17h) 25 Học viện Ngân hàng 22/8 (trước 17h) 26 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 22/8 27 Học viện Tài chính 22/8 28 Học viện Báo chí và Tuyên truyền 22/8 29 Đại học Công nghiệp Hà Nội 22/8 30 Đại học Ngoại thương 22/8

Sau khi viết điểm thi, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học trước 17h ngày 30.8 Nếu không thực hiện thao tác này đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học và mất suất.

Từ ngày 1/9 đến tháng 12/2025, các trường có thể tổ chức xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, thí sinh đã xác nhận nhập học đợt 1 sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung.

Lịch công bố điểm chuẩn của các trường là dự kiến và có thể thay đổi. Thí sinh cần thường xuyên cập nhật thông tin trên website chính thức của Bộ GDĐT và các trường đại học để có được thông tin chính xác và kịp thời.

