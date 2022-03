NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

Chiều 24/3, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cũng theo nguồn tin, Viện kiểm sát nhân TP. HCM đã phê chuẩn quyết định này.

Liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà này từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022.

Hồi đầu năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng gồm: ông Nguyễn Đức Hiển, bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Đinh Thị Lan, ca sĩ Vy Oanh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên - Công Vinh…

Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và kết luận các nghệ sĩ này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự.

https://afamily.vn/nong-khoi-to-bat-giam-ba-nguyen-phuong-hang-20220324184824375.chn