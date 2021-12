NÓNG: Bắt giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quang Tuấn

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 36/CSKT-P10 ngày 13/5/2021. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.



Ông Nguyễn Quang Tuấn - nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 9/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn quyết định và lệnh nêu trên.

Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.