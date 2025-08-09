Nói dối vợ đi câu cá đêm, người chồng bị "tóm gọn" trong khách sạn lúc 1h sáng

Người đưa tin dẫn nguồn từ World Of Buzz cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày thứ Năm, 7/8 vừa qua tại một khách sạn ở huyện Muar, bang Johor của Malaysia. Trong khi đang ngon giấc, một cặp đôi đã bị đánh thức vào lúc đêm hôm khi bị các nhân viên tới từ Sở Tôn giáo Johor (JAINJ) gõ cửa.

Nói dối vợ đi câu cá, người đàn ông 30 tuổi đã có gia đình lại đi thuê phòng qua đêm cùng người phụ nữ 50 tuổi. Ảnh: World Of Buzz

Khi không xuất trình được giấy đăng ký kết hôn, cặp đôi đã bị bắt giữ. Cũng từ đây, mọi chuyện đã vỡ lở. Người đàn ông năm nay 30 tuổi, đã có vợ và 2 con nhưng lại có quan hệ mờ ám với người phụ nữ 50 tuổi, được cho là mẹ đơn thân và đã có 3 đứa con.

Được biết, người đàn ông đã nói dối với vợ từ tối hôm tước, rằng anh ta sẽ đi câu cá vào ban đêm cùng bạn bè, nhưng người vợ không hề biết rằng chồng cô đã có kế hoạch khác.

Thay vì dành thời gian bên bờ sông, người đàn ông đã thuê phòng tại một khách sạn để qua đêm với bà mẹ đơn thân 50 tuổi và bị bắt giữ vì tội “Khalwat” - một thuật ngữ có nghĩa là việc ở một mình với một người khác giới không có quan hệ họ hàng với mình trong một không gian kín hoặc vắng vẻ.

Theo cơ quan này, cặp đôi sẽ bị điều tra theo Điều 27 của Đạo luật Tội phạm Johor Syariah năm 1997. Nếu bị kết án, cả hai sẽ phải đối mặt với mức phạt tối đa là 3.000 Ringgit (tương đương khoảng 18 triệu VNĐ) và án tù tối đa là 2 năm.

Một câu chuyện tương tự đã từng xảy ra tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo VietNamNet, một người đàn ông họ Hou đã nói dối vợ rằng anh phải đi công tác ở Thượng Hải 12 ngày. Cô vợ đã chuẩn bị hành lý và chào tạm biệt anh mà không chút nghi ngờ.

Được biết, người vợ có một người bạn thân sống cùng thành phố. Hai gia đình vốn rất thân thiết và thường xuyên qua lại.

Vào ngày hôm đó, khi đang đi dạo, cô vợ vô cùng bất ngờ khi thấy xe của chồng đỗ trước cửa nhà cô bạn thân. Cảm thấy bất an, cô gọi điện cho bạn. Dù chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, cô bạn vẫn tỏ ra bối rối và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi khi nghe tin cô vợ đang ở gần đó và muốn đến chơi.

Tiếp theo, cô gọi cho chồng. Người chồng vẫn khăng khăng rằng mình đang ở Thượng Hải và bận việc. Lúc này, người vợ biết rõ chồng đang nói dối. Cô đau khổ nhận ra rằng chồng đã xin nghỉ làm 12 ngày để đi chơi với chính cô bạn thân của mình.

Bị phản bội bởi cả chồng và bạn thân, cô vô cùng tức giận. Cô cố gắng đột nhập vào căn hộ của bạn nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại. Không còn cách nào khác, cô trút cơn giận bằng cách đập phá chiếc xe của chồng.