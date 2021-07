Nổi da gà khoảnh khắc rắn cạp nia dài hơn 1m bò vào khu bếp nhà dân lúc giữa đêm ở Nghệ An

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc con rắn cạp nia dài hơn 1m bò vào nhà dân trong đêm khiến ai cũng rùng mình, "sởn gai ốc".

Nổi da gà khoảnh khắc rắn cạp nia dài hơn 1m bò vào khu bếp nhà dân lúc giữa đêm

Nội dung đoạn clip cho thấy, khi trời đã tối, một con rắn cạp nia dài màu đen trắng bò vào gian bếp qua lỗ thông gió, ngay trên chạn để chén bát.

Con rắn cạp nia bò vào gian bếp và sau khi bị người dân đập chết.

May mắn lúc này, một người trong nhà đã kịp thời phát hiện và hô hoán cho những người khác cùng chạy đến.

Các thành viên đã dùng ống nhựa dài, sau đó dí vào thân con rắn đến khi con rắn không còn ngọ nguậy. Một người đàn ông sau đó đã nắm lấy xác con rắn và mang ra khỏi nhà.

Hình ảnh con rắn dài hơn 1m khiến tất cả mọi người rùng mình khi chứng kiến. Rất may mắn vì gia đình phát hiện kịp thời nên không ai bị thương.

Khoảnh khắc này khiến người chứng kiến "nổi gai ốc" vì sợ hãi

Theo người đăng tải cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 11/7 tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, cũng tại Nghệ An, một cô gái trẻ đã không may bị rắn cạp nia cắn tử vong.

Nạn nhân là chị N.T.L. (22 tuổi, trú làng Yên Phú, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Theo người thân của chị L., hơn 2 giờ sáng ngày 3/7 chị L. đang ngủ ở lầu 2 thì bị rắn bò vào cắn trúng cổ và tay.

Chị la lên báo hiệu cho người nhà biết, gia đình tìm cách sơ cứu cho chị và đập rắn để đề phòng rắn cắn tiếp người khác.

Thời điểm xảy ra sự việc thời tiết nóng, phòng ngủ của chị L. có bật điều hòa nhiệt độ.

Con rắn độc cắn chị L.

Chị L. có ba vết rắn cắn trên tay và cổ được đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, Nghệ An.

Thế nhưng, do độc tố phát tán nhanh, sức khỏe yếu, nạn nhân được chuyển tuyến đến BV Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu tại Khoa chống độc và Khoa hồi sức cấp cứu. Không may chị đã không qua khỏi vào ngày 8/7.