Nỗ lực bất thành, tuyển Việt Nam lại thua tối thiểu tại Mỹ Đình

*Đội hình xuất phát:

- Việt Nam: Tấn Trường, Văn Thanh, Thành Chung, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Hồng Duy, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh. - Saudi Arabia: Alyami, Ali Hadi, Alburayk, Alamri, Kanno, Almalki, Alfaraj, Nasser Aldawsari, Salem Aldawsari, Alshehri, Al Muwallad.

Highlights Việt Nam 0-1 Saudi Arabia

Tối 16/11, tuyển Việt Nam tiếp tục được thi đấu tại Mỹ Đình để tiếp đón đội bóng đầu bảng Saudi Arabia. HLV Park Hang-seo quyết định vẫn sử dụng bộ khung như từng đấu Nhật Bản cách đó ít ngày, với chỉ duy nhất một sự thay đổi ở vị trí trung vệ khi Thành Chung được xuất phát từ đầu thế chỗ Bùi Tiến Dũng.

Được chơi dưới sự cổ vũ từ người hâm mộ trên khán đài, Quang Hải cùng các đồng đội nhập cuộc rất tự tin. Dẫu vậy, ngay phút thứ 4, chúng ta suýt thủng lưới. Từ pha phản công nhanh, Al Muwallad tạt bóng loại bỏ hàng thủ tuyển Việt Nam lẫn thủ môn Tấn Trường nhưng ở phía cột xa, Alshehri lại thực hiện cú đánh đầu rất tệ, đưa bóng đi chệch cột khi khung thành đã trống không.

Sau pha bóng thót tim, tuyển Việt Nam tiếp tục chơi khá hưng phấn và tạo ra những sóng gió nhất định về phía cầu môn đối diện. Dẫu vậy, cũng như Nhật Bản, dù không thi đấu lấn lướt, đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu châu Á giúp Saudi Arabia tìm được bàn thắng mở tỷ số ở phút 31.

Tuyển Việt Nam tiếp tục nhận thất bại tối thiểu 0-1 trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Hiếu Lương)

Al Muwallad đánh bại Hồng Duy trong pha tranh chấp tay đôi và nỗ lực tạt vào trong. Ở tư thế khá khó, Alshehri tung cú đánh đầu về phía góc xa. Nỗ lực cứu thua của Tấn Trường là không đủ khi bóng đã đi qua vạch vôi.

Bàn thua khiến tuyển Việt Nam không còn duy trì được thế trận đủ tốt như trước đó. Phút 76, tưởng như đã có bàn thắng thứ 2 cho Saudi Arabia sau pha căng ngang dọn cỗ và dứt điểm dễ dàng của Al Muwallad. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác định có lỗi của tiền đạo Saudi Arabia với Thành Chung trước đó.

Cách biệt 1 bàn giúp hy vọng có điểm của tuyển Việt Nam trở nên sáng rõ. Quãng thời gian cuối trận chứng kiến nỗ lực tuyệt vời của Văn Toàn, Đức Chinh nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, chúng ta không thành công.

Thất bại tối thiểu 0-1 khiến tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có được điểm số nào sau 6 lượt trận. Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 27/1/2022, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải hành quân đến sân của Australia trong bối cảnh thiếu vắng Quế Ngọc Hải vì nhận đủ thẻ phạt.

HẾT GIỜ! Những nỗ lực ở quãng thời gian cuối trận vẫn không thể giúp tuyển Việt Nam tìm được bàn gỡ.

90'+1: KHÔNG VÀO!!!! Đức Chinh dùng ngực chuyền bóng rất hay cho Văn Đức thoát xuống tung cú dứt điểm ở góc hẹp. Đáng tiếc cú sút bóng lệch ra má ngoài khiến bóng đi chệch khung thành.

90': Có 4 phút bù giờ cho nỗ lực giành điểm của tuyển Việt Nam.

87': Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Hà Đức Chinh.

85': Trọng tài cho rằng Văn Toàn đã cố ý ngã trong vùng cấm để kiếm phạt đền và dành "tặng" cho tiền đạo tuyển Việt Nam tấm thẻ vàng.

81': Thành Chung trở thành cầu thủ thứ 3 của tuyển Việt Nam phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Kanno.

76': VÀOO!!! NHƯNG KHÔNG!!! Tưởng như đã có bàn thắng thứ 2 cho Saudi Arabia sau pha căng ngang dọn cỗ và dứt điểm dễ dàng của Al Muwallad. Tuy nhiên, trọng tài sau khi tham khảo VAR đã xác định có lỗi của tiền đạo Saudi Arabia với Thành Chung trước đó.

Saudi Arabia đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam nhưng VAR từ chối bàn thắng.

74': Dù rất nỗ lực, tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tạo ra thế trận tấn công tốt hơn.

69': Al Muwallad nhận thẻ vàng sau tình huống nhảy lên gạt tay trúng má Hồng Duy.

66': Tuyển Việt Nam tiếp tục thay cầu thủ. Phan Văn Đức vào sân thay Tuấn Anh.

59': Tuyển Việt Nam có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Văn Toàn và Bùi Tiến Dũng vào sân thế chỗ Tiến Linh và Duy Mạnh.

56': Khá nguy hiểm. Pha đánh gót ngẫu hứng để tạo ra tình huống tấn công trung lộ của Saudi Arabia nhưng rất may, Thành Chung đã kịp lao vào giải nguy.

47': KHÔNG VÀO!!! Từ pha chồng biên ăn ý, bóng được căng ngang vào trong cho Salem Aldawsari dứt điểm. Rất may, thủ thành Tấn Trường xuất sắc đổ người cứu thua.

Hiệp 2 bắt đầu!

Hết hiệp 1! Bàn thắng duy nhất của Alshehri ở phút 31 tạo ra sự khác biệt trên bảng tỷ số.

44': Sau bàn thắng, Saudi Arabia đang kiểm soát bóng vượt trội. Tuyển Việt Nam gần như không còn tạo ra được những đường lên bóng sắc nét.

40': Quế Ngọc Hải nhận thẻ vàng và vắng mặt ở trận đấu tiếp theo. Chứng kiến Công Phượng bị phạm lỗi, Hải Quế đã mất bình tĩnh và có pha tranh cãi với Alfaraj. Trọng tài quyết định rút ra thẻ vàng dành cho đội trưởng của cả hai đội.

36': Thêm một pha câu bóng nữa vào vùng cấm cho Alshehri. Tuyển Saudi Arabia được hưởng một quả phạt góc.

31': VÀOOOOO!!! Bàn thắng đến khá bất ngờ dành cho Saudi Arabia! Al Muwallad đánh bại Hồng Duy trong pha tranh chấp tay đôi và nỗ lực tạt vào trong. Ở tư thế khá khó, Alshehri tung cú đánh đầu về phía góc xa. Nỗ lực cứu thua của Tấn Trường là không đủ khi bóng đã đi qua vạch vôi.

Saudi Arabia ghi bàn mở tỉ số.

28': Thêm một đường bấm bóng nhanh của Quang Hải dành cho Tiến Linh. Dẫu vậy, vẫn có lỗi việt vị của tiền đạo tuyển Việt Nam.

24': Trong ít phút qua, tuyển Việt Nam bất ngờ tạo ra thế trận có phần lấn lướt. Thống kê cho thấy, các chân sút của chúng ta đã 3 lần rơi vào thế việt vị.

20': Quang Hải thực hiện quả treo bóng từ chấm đá phạt khá nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ thành Alyami kịp băng ra đấm bóng giải nguy.

14': Tình huống tranh chấp quyết liệt giữa Duy Mạnh và Alshehri ở sát biên dọc. Tiền đạo đội khách có hành động đẩy Duy Mạnh khiến các cầu thủ Việt Nam khá bức xúc.

12': Quang Hải phất bóng phản công rất hay để Tiến Linh băng xuống. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi việt vị của tiền đạo tuyển Việt Nam.

9': Công Phượng nhận thẻ vàng! Trọng tài rút ra thẻ vàng dành cho pha vào bóng từ phía sau của Công Phượng.

4': KHÔNG VÀO!!!! Tiền đạo đội khách có pha bỏ lỡ rất khó tin! Từ pha phản công nhanh, Al Muwallad tạt bóng loại bỏ hàng thủ tuyển Việt Nam lẫn thủ môn Tấn Trường nhưng ở phía cột xa, Alshehri lại thực hiện cú đánh đầu rất tệ, đưa bóng đi chệch cột, khi khung thành đã trống không.

19h00: Hiệp 1 bắt đầu!

Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải để mắt nhiều nhất đến tiền vệ đội trưởng Alfaraj (áo số 7) của Saudi Arabia.



Trong khi các học trò vẫy tay chào người hâm mộ, HLV Park Hang-seo làm động tác cầu nguyện, thói quen của ông trước mỗi trận đấu.



Trong bầu không khí khá thoải mái, tự tin, Quang Hải cùng các đồng đội thực hiện những bài khởi động trước trận.

Trước giờ bóng lăn, một mâm cỗ cúng được người hâm mộ mang đến sân với hy vọng cầu may mắn cho tuyển Việt Nam.

NHM mang cả xôi gà vào sân để sẵn sàng "tiếp lửa" cho thầy trò Park Hang-seo

Bầu không khí trên sân Mỹ Đình khoảng 1 tiếng trước giờ bóng lăn

Cựu danh thủ Hồng Sơn hiến kế giúp tuyển Việt Nam giành điểm trước Saudi Arabia:

"Tôi nghĩ rằng sau 5 trận thua chắc chắn các cầu thủ cũng có phần nào ảnh hưởng, nếu tôi là cầu thủ cũng có một chút nào đó hơi thất vọng và lo lắng, đây cũng là điều đương nhiên thôi. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng vào đến vòng loại thứ 3 World Cup này đã là tốt rồi, các đối thủ đều có trình độ, đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều nên phần nào có thể an ủi tinh thần các cầu thủ.

"Thực ra ở trận lượt đi để thua đó là bài học với tuyển Việt Nam, chúng ta đã thiếu thận trọng trong những tình huống lỗi cá nhân. Có thể thấy trong những trận đấu với đối thủ mạnh các cá nhân thường để lộ những yếu điểm và hay có những hành động vội vàng. Hành động này xảy ra bởi các cầu thủ của đối phương hơn cầu thủ Việt Nam về thể lực, thể hình cùng với đó là cả trình độ và kinh nghiệm trận mạc.

Có những thời điểm các cầu thủ đã cố gắng hết sức nhưng lại lực bất tòng tâm, bên cạnh đó việc thực lực của tuyển Việt Nam không đồng đều dẫn đến việc cá nhân sẽ để xảy ra thiếu sót dẫn đến tình huống thua bàn. Tôi cũng hy vọng rằng trong những buổi tập và các trận đấu vừa qua HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh với cầu thủ, những tình huống không đáng có sẽ không xảy ra trong trận đấu ngày 16/11", cựu danh thủ Hồng Sơn chia sẻ.

Người hâm mộ trong trang phục cờ đỏ sao vàng cổ vũ tuyển Việt Nam

Bầu không khí bắt đầu NÓNG hơn ở Mỹ Đình

Trước giờ bóng lăn chừng gần 2 tiếng, bầu không khí tại Mỹ Đình đã trở nên nóng hơn. Nhiều người hâm mộ đến sân sớm để thực hiện thủ tục kiểm tra y tế. Ảnh: Sơn Tùng.

Trọng tài người Syria điều hành trận đấu



Cầm còi hôm nay là trọng tài Hattab Hanna người Syria. Điều hành tổ VAR là ông Mohammed Abdulla Hassan Mohamed, người vừa cầm còi trận Việt Nam - Nhật Bản cách đây ít ngày.

Công Phượng, Tuấn Anh tiếp tục đá chính

HLV Park Hang-seo không tạo ra xáo trộn đáng kể nào ở đội hình xuất phát so với trận thua 0-1 trước tuyển Nhật Bản. Thành Chung thế chỗ Bùi Tiến Dũng ở vị trí trung vệ là sự thay đổi duy nhất. Đồ họa: Phạm Huyền.

Công tác an ninh và phòng chống dịch vẫn được đặt lên hàng đầu

Dù lượng người hâm mộ được dự đoán sẽ đến sân ít hơn so với trận đấu với Nhật Bản, công tác an ninh và phòng chống dịch vẫn được đặt lên hàng đầu. Trước giờ bóng lăn vài tiếng, đội ngũ an ninh và test Covid-19 đã sẵn sàng làm nhiệm vụ.