Ninh Bình: Nông dân lo "mất Tết" vì chăn nuôi gia cầm gặp khó

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Hòa – phó chủ nhiệm Hợp tác xã Kim Tiến, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, cho biết, đơn vị này có 24 hội viên, trong đó có 4 gia đình chăn nuôi gia cầm chủ yếu là vịt siêu đẻ và vịt thịt.



Người nông dân ở Ninh Bình nuôi vịt lo rớt giá



Theo ông Hòa vào thời điểm này người nông dân đang gặp khó khăn bởi vì nguồn cung rất dồi dào nhưng đầu ra đang bị "ép giá".

"Thức ăn tăng, tính ra từ thời gian nuôi cho đến khi bán, mỗi con vịt thu về đồng tiền sẽ lỗ, không đủ tiền công", ông Hòa nói, trong khi đó giá bán đến người tiêu dùng vẫn rất cao.

Nhìn về phía đàn gia cầm, người nông dân xót xa vì giá quá thấp

Mỗi hộ nông dân nuôi từ 2 đến 4 nghìn con, có gia đình mỗi lứa gần chục nhìn con vịt

Với những hộ nuôi gia cầm nói trên hiện tại đang có hơn chục nghìn con vịt, đối với vịt siêu đẻ, sau 1 năm thu hoạch trứng, chủ trang trại bán được 50 nghìn đồng/ con. Còn đối với vịt thịt, sau 2,5 tháng hiện đang xuất đi từ trang trại khoảng 28 nghìn đồng/kg. Đối với trứng vịt, lứa đầu sẽ bán được khoảng 35 nghìn đồng/ kg, tương đương với 25 quả trứng.

Chủ trang trại cho biết thêm, với giá thức ăn tăng cao như hiện nay, người nuôi sẽ không có công, thậm chí lỗ vốn vì đầu ra liên tục rớt giá.

Một chủ trang trại cùng hợp tác xã cho biết, gia đình ông đang nuôi hơn 2 nghìn con vịt, thuê nhân công mỗi tháng 6 triệu đồng/ người. Với giá đầu ra như hiện tại, trang trại của ông chủ này đang phải bù lỗ tiền trả cho người làm thuê.

"Thời tiết lạnh nên vịt đẻ chậm, có những con không chịu đẻ, trong khi đó thức ăn vẫn phải mua. Chúng tôi hy vọng từ nay đến Tết xuất đi hết lứa này để cắt lỗ", chủ trang trại cũng nhận định thị trường tiêu dùng năm nay sẽ không tăng cao

Vịt siêu đẻ hiện đang bán với giá 50 nghìn đồng/con

Một số chủ trang trại cũng cho biết thêm, đầu ra của gia cầm rớt giá sẽ khiến họ đang gặp khó khăn trong việc tái đàn. Hiện nay, giá thức ăn tăng rất cao, giá vịt giống cũng cao nhưng giá vịt thịt lại giảm ảnh hưởng đến việc tái đàn của thành viên hợp tác xã.

Chăn nuôi, thủy sản được chú trọng

Trong một báo cáo của đại diện Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Kim Sơn, tỉnh Nhinh Bình cho biết: Đàn gia súc, gia cầm được duy trì, phát triển theo hướng trang trại, gia trại với tổng đàn gia súc hiện khoảng 100.000 con, gia cầm khoảng 1,1 triệu con; giá trị sản xuất chiếm trên 15% trong cơ cấu của nội bộ ngành.

Thức ăn cho gia cầm liên tục tăng khiến người nuôi lo ngại lỗ vốn

Còn theo Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình về tình hình kinh tế - xã hội, cho biết, riêng trong tháng 10, đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, trên đàn vật nuôi không phát sinh dịch bệnh.

Tuy nhiên các cơ quan chuyên môn vẫn nhấn mạnh nguy cơ tái phát dịch trở lại là rất cao do điều kiện thời tiết thay đổi, hơn nữa càng gần đến cuối năm, các hoạt động buôn bán, vận chuyển, giao thương gia tăng, cáccơ sở chăn nuôi cần thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, các điều kiện tái đàn, tăng đàn, vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh.