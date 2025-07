Theo đó, hai bệnh nhi là bé T.G.H. (7 tuổi) và bé T.G.P. (11 tháng tuổi), trú tại phường Hoa Lư, thành phố Ninh Bình. Khai thác tiền sử, vào ngày xảy ra sự việc, cả hai bé cùng cha mẹ ngồi trên ô tô của người thân để đi chơi. Xe di chuyển theo hướng tỉnh Hà Nam cũ.

Sau khi di chuyển khoảng 1 giờ, cả 2 bé đều có dấu hiệu bất thường. Bé H. biểu hiện co giật, mắt trợn, tay chân co cứng và mất ý thức; trong khi bé P. cũng xuất hiện biểu hiện lơ mơ, mắt trợn ngược, co cứng tay. Ba mẹ của 2 bé cũng có biểu hiện tương tự, choáng váng, đau đầu nhẹ.

Ảnh: BVCC

Ngay sau đó, cả hai trẻ được đưa tới bệnh viện Đa Khoa Hà Nam sơ cứu, khi 2 bé tạm ổn định, gia đình xin chuyển tuyến về Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình điều trị tiếp.

Tại khoa Cấp cứu, 2 bệnh nhi được chẩn đoán: Theo dõi viêm phổi hít/ Ngộ độc khí thải ô tô. Cả hai bé được xử trí kịp thời với thở oxy, truyền dịch, kháng sinh và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn. Sau thời gian điều trị, 2 bệnh nhi đã hồi phục tốt và đã được xuất viện.