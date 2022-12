Nhuộm tóc nhiều khiến cơ thể thay đổi, nguy cơ mắc ung thư vú

Cuối năm là thời điểm mà nhu cầu nhuộm tóc tăng lên rất lớn. Ai cũng phải công nhận, việc sở hữu một màu tóc mới luôn khiến bản thân trở nên mới mẻ, trẻ trung và thời trang hơn. Tuy nhiên, sử dụng hóa chất trong quá trình nhuộm tóc cũng có thể ảnh hưởng đến tóc, da đầu hoặc đến sức khỏe.

Những người thích nhuộm tóc sẽ trải qua 5 sự thay đổi nào trong cơ thể?

1. Tóc khô và dễ gãy rụng hơn

Tóc nhuộm thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng khô, chẻ ngọn, gãy rụng. Do sử dụng các hóa chất nên protein trong tóc bị suy yếu, tổn thương rõ rệt. Vì vậy, những người có thói quen nhuộm tóc khi thấy tình trạng tóc ngày càng xấu đi thì cần có biện pháp nuôi dưỡng và phục hồi tóc kịp thời.

2. Niêm mạc mũi trở nên nhạy cảm hơn



Bác sĩ Xiufeng (Khoa Phụ nữ, Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc) cho hay: Mùi của thuốc nhuộm tóc quá mạnh, chúng bay hơi và xông vào mũi gây kích ứng khoang mũi, khiến mũi trở nên nhạy cảm hơn. Nếu nhuộm tóc quá thường xuyên thì việc niêm mạc mũi bị tổn thương là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Với những bệnh nhân mắc bệnh viêm mũi, không gì khó chịu hơn việc ngửi mùi hăng của thuốc nhuộm, nó gây khó chịu ở khoang mũi, khiến cho bệnh viêm mũi trở nên nặng nề hơn.

3. Dị ứng da đầu



Trong quá trình nhuộm tóc, hóa chất ít nhiều sẽ tiếp xúc với da đầu gây kích ứng cho các mô da đầu, gây ngứa và đau rát.

4. Rụng tóc nhiều hơn

Rụng tóc là vấn đề mà nhiều người gặp phải, thường là do chế độ ăn uống không hợp lý, cảm thấy căng thẳng quá độ, do thiếu chất.... Ngoài ra, nhuộm tóc quá nhiều cũng có thể là nguyên nhân gây rụng tóc do thuốc nhuộm làm suy giảm chức năng của nang tóc.

5. Tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư

ThS. BS Nội trú Nguyễn Xuân Tuấn (Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt) cho hay: "Thuốc nhuộm tóc có thể là một trong những nguyên nhân gây bệnh ung thư. Trong thuốc nhuộm có chứa khoảng 5000 hợp chất hóa học, trong đó có 1 vài hóa chất đã được nghiên cứu.

Năm 2021, có 1 nghiên cứu tổng hợp rất lớn, đánh giá về mối liên quan giữa thuốc nhuộm tóc với bệnh ung thư. Kết quả chỉ ra rằng có mối liên quan đáng kể giữa việc nhuộm tóc và sự xuất hiện ung thư vú. Còn các loại ung thư khác thì chưa rõ lắm. Tất nhiên là phải có tần suất nhuộm tóc nhiều, liên tục trong nhiều năm mới có thể gây ra bệnh ung thư".

Những lưu ý quan trọng khi nhuộm tóc

1. Mang thai 3 tháng đầu không nên nhuộm tóc

Tốt nhất phụ nữ mang thai 3 tháng đầu nên thận trọng khi nhuộm tóc bởi giai đoạn này phôi thai đang phân chia và hình thành trong bụng mẹ. Trong khi đó, trong thuốc nhuộm tóc, ép tóc thường chứa nhiều hóa chất độc hại như phenylenediamine, aminophenol… Các chất này có thể đi qua các lỗ chân lông và gây hại cho em bé.

2. Người dị ứng với hóa chất thì không nên nhuộm tóc

Những người bị dị ứng nhiều loại hóa chất cũng nên cẩn thận khi nhuộm tóc bởi hóa chất nhuộm tóc rất dễ gây dị ứng cho cơ thể, thậm chí còn gây viêm da. Bệnh nhân bị viêm da tiết bã nhờn, chấn thương da, suy giảm miễn dịch… cũng không nên nhuộm tóc.

3. Lưu ý khi nhuộm

Hãy lựa chọn thuốc nhuộm uy tín, chất lượng cao, hãy từ chối những loại thuốc nhuộm tóc giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Tránh tiếp xúc da tay, da dầu với thuốc nhuộm để không bị dị ứng. Không nhuộm tóc quá 2 lần/năm.