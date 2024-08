Những trải nghiệm nhất định phải thử khi ghé thăm thành phố xinh đẹp thứ tư thế giới

Thưởng thức "bữa tiệc thị giác" tròn đầy cảm xúc



Được Culture Trip mệnh danh bằng cụm từ "vẻ đẹp quyến rũ vượt thời gian", phố Hội khoác lên mình nét đẹp thanh bình, thơ mộng gắn liền với những kiến trúc có niên đại trăm năm như Nhà cổ Tấn Ký hay Chùa Cầu - linh hồn di sản của đô thị cổ Hội An. Chính những tinh túy được chắt lọc trăm năm ấy đã trở thành chất liệu tuyệt diệu khơi gợi nên những cảm hứng nghệ thuật đậm tính sáng tạo.

Đến với Hội An, bạn sẽ thấy như lạc vào bức tranh cổ điển với những nét đẹp thanh bình và trầm lắng, nơi từng góc phố đều mang trong mình câu chuyện lịch sử.

Lấy cốt lõi từ những giá trị văn hoá đặc trưng hình thành bên dòng chảy lịch sử hơn 400 năm, Ký Ức Hội An - "show diễn đẹp nhất thế giới" do Reuters bình chọn, sẽ dẫn dắt khán giả qua những giai đoạn từ ban sơ, rực rỡ đến bình yên của vùng đất di sản này bằng câu chuyện mới lạ và chân thực. Nếu du khách hứng thú với hình thức "xiếc kể chuyện", Teh Dar Show - một màn trình diễn xiếc tre nứa kết hợp cùng các loại dân tộc Tây Nguyên sẽ là một lựa chọn khác đáng để bạn một lần trải nghiệm. Tại đây, những nghệ sĩ sẽ đưa người xem đến một tầm cao khác của cảm xúc sáng tạo bằng âm thanh rầm rì vang vọng tiếng núi rừng hay tiếng ngân nga tự nhiên đến từ những nhạc cụ dân tộc giữa đại ngàn Tây Nguyên.



Trải nghiệm giá trị văn hoá vượt thời gian của vùng đất di sản

Không chỉ dừng lại ở những không gian kiến trúc và nghệ thuật đặc sắc, Hội An còn thu hút du khách bởi những làng nghề trăm năm, chốn lưu giữ tinh hoa của những năm tháng vàng son được nâng niu gìn giữ bởi chính những người con xứ Quảng. Đơn cử, được ví von trìu mến với tên gọi "thành phố đèn lồng", không khó để bắt gặp hình ảnh bàn tay chăm chút cho từng chiếc lồng đèn lung linh muôn vẻ của những nghệ nhân nơi đây. Mảnh đất này cũng được thiên nhiên rất mực ưu ái khi sở hữu bãi biển Hà My tinh khôi, chiếm trọn trái tim những ai đang tìm kiếm sự thư thái và bình yên cùng những tạo vật thủ công được gửi trao từ đại dương phóng khoáng.

Trải nghiệm tự tay làm những món đồ thủ công là một trong những điểm bạn không nên bỏ lỡ, để có thể tạo ra những món quà ý nghĩa mang đậm dấu ấn của bản thân.

Chính vì vậy, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua các trải nghiệm tận tay làm đèn lồng hay thiết kế vật phẩm trang trí lấy chất liệu từ chính bãi biển địa phương. Và để trải nghiệm này thêm phần trọn vẹn, những buổi hướng dẫn từ các thợ thủ công lành nghề tại Khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hải, Hội An - ốc đảo bình yên ven biển Hà My sẽ là một lựa đáng giá dành cho bạn. Hằng tuần, Four Seasons The Nam Hải, Hội An đều có những buổi chia sẻ riêng để các du khách chọn nơi đây làm điểm dừng chân lắng nghe câu chuyện, tự tay thiết kế lồng đèn truyền thống với chất liệu từ lụa và tre. Hoặc cũng thú vị không kém, bạn cũng có thể tự tay làm nên những bức tranh từ vỏ sò được gom nhặt từ bãi biển Hà My.



Nâng niu vị giác với trải nghiệm ẩm thực diệu kỳ và tinh tế

Nếu đã chọn đến thăm Four Seasons The Nam Hải, Hội An cho hành trình khám phá văn hoá của mình, ẩm thực cũng sẽ là một khía cạnh khác mà bạn không thể bỏ lỡ. Lấy cảm hứng từ sự giao thoa của tinh hoa Á Đông đến mỹ vị phương Tây - vốn cũng là nét đặc trưng của "cái nôi" về lịch sử giao thương, Khu nghỉ dưỡng đã nâng tầm sự cởi mở vốn dĩ và thiết kế nên một bảng màu vị giác đầy lôi cuốn.

Bước vào Nhà hàng Café Nam Hải, thực khách sẽ nhanh chóng ấn tượng với những món ăn tại mang đậm dấu ấn lịch sử ẩm thực của vương quốc Chăm Pa cổ và phong cách Hoàng gia Ấn Độ. Mỗi món ăn là sự kết hợp tinh tế giữa nguyên liệu địa phương tươi ngon và nghệ thuật chế biến độc đáo, mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực khó quên.

Từng món ăn tại Nhà hàng Café Nam Hải đều được sáng tạo đầy tâm huyết, giúp thực khách được du ngoạn trong nền lịch sử ẩm thực Ấn đặc sắc với vô vàn những bất ngờ vị giác.

Tiếp đó, hành trình tại NAYUU - Nhà hàng Omakase cao cấp tiên phong tại miền Trung, cũng sẽ là lựa chọn lý tưởng nếu bạn là người ưa thích sự bất ngờ và sang trọng. Tại đây, du khách sẽ được chiêu đãi những món ăn mang phong cách "gomi" - kết tinh của 5 vị mặn, ngọt, đắng, chua và vị umami đầy mê hoặc. Thực đơn "kappo" do chính bếp trưởng Alex Moranda - bậc thầy ẩm thực Nhật Bản từng làm việc tại những căn bếp gắn sao Michelin chuẩn bị và thay đổi hàng ngày, đảm bảo mang đến trải nghiệm ẩm thực mới mẻ nhất.



Bên cạnh thực đơn Omakase phủ đầy những nguyên liệu tươi ngon, ở nhà hàng NAYUU tại Four Seasons The Nam Hải còn chiêu đãi thực khách với những dòng rượu sake đến từ các vùng đất khác nhau của Nhật Bản: từ dòng Daiginjo phảng phất hương trái cây tinh tế, dòng Honjozo êm dịu cho đến Junmai sâu đậm và mềm mại.

Bầu không khí tại Nhà hàng NAYUU là sự kết hợp sống động và đậm tính tương tác với thực đơn bí mật được thiết kế theo ngày và thực hiện ngay trước mặt thực khách.

Kết hợp hài hòa giữa văn hóa, lịch sử và thiên nhiên, Hội An chính là điểm đến lý tưởng cho bạn và người thân trong kỳ nghỉ ngắn ngày sắp đến. Giữa những trải nghiệm phong phú từ khám phá văn hoá bản địa, dạo bước trên phố Hội đến thưởng thức những biến tấu ẩm thực sáng tạo, kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, mang đến sự trọn vẹn và đặc biệt cho chuyến du ngoạn đến thành phố xinh đẹp thứ 4 thế giới.



