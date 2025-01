Trong dòng chảy văn hóa phương Đông, việc chọn ngày lành tháng tốt cho những sự kiện trọng đại đã trở thành một nét đẹp truyền thống, ăn sâu vào tâm thức bao thế hệ. Từ những việc trọng đại quốc gia đến những sự kiện riêng tư của mỗi gia đình, người ta đều tin rằng việc lựa chọn thời điểm phù hợp sẽ mang lại may mắn, hanh thông.

Sự coi trọng yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa này đã xuyên suốt hàng ngàn năm lịch sử thể hiện lòng kính trọng quy luật tự nhiên và khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc, trở thành một nét văn hóa đặc trưng. Ví dụ như việc cưới xin chọn ngày lành mong cầu vợ chồng hòa thuận, đầu bạc răng long; cửa hàng khai trương chọn ngày hoàng đạo mong buôn may bán đắt, tài lộc dồi dào. Việc động thổ xây nhà, một đại sự của mỗi gia đình, lại càng được coi trọng. Chọn được ngày tốt động thổ như đặt nền móng vững chắc cho ngôi nhà mới, mang đến niềm tin và sự an tâm cho gia chủ, hy vọng cuộc sống tương lai sẽ ấm no, hạnh phúc.

Bước sang tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025, khi những ước mơ về một không gian sống mới đang nhen nhóm, câu hỏi đặt ra là: Liệu tháng đầu tiên của năm mới này có những ngày nào "đẹp" để khởi sự, đặc biệt là cho việc động thổ xây nhà, giúp vạn sự hanh thông?

Ngày mùng 7 tháng Chạp

Ngày mùng 7 tháng Chạp (tức ngày 4 tháng 2 năm 2025) có ghi “Xung Xà sát Tây”. Theo quan niệm dân gian, “Xung Xà” nghĩa là nếu trong nhà có người tuổi Tỵ thì nên tránh động thổ vào ngày này, kẻo xung khắc, gây ảnh hưởng không tốt. Còn “Sát Tây” nghĩa là hướng Tây không nên động thổ mạnh hoặc dừng lại lâu trong ngày này.

Tuy nhiên, ngày này lại có rất nhiều việc nên làm: “Nên khai trương, sửa chữa, động thổ, nhận chức, lên xà nhà, gặp gỡ bạn bè, xây kho, xây dựng, nhập học, xuất hàng, lắp đặt cối xay, mở kho, khởi công, khai trương, mở kênh, cúng tế, cầu tự, tắm gội, chăn nuôi, cầu phúc, tế lễ, đào giếng, dựng cột, mua gia súc, thu tiền, cắt may, giải trừ, giao dịch, lắp cửa, chuyển nhà”.

Đối với những ai dự định khởi công dự án mới, đặt nền móng cho sự nghiệp, nếu không có người tuổi Tỵ trong nhà thì đây là một ngày tốt. Ngày này có nhiều cát thần “Tứ Tương, Thời Âm, Lâm Nhật, Dịch Mã, Thiên Hậu, Thời Dương, Sinh Khí, Ích Hậu, Minh Đường, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp” phù hộ, như một chiếc ô bảo vệ cho công trình mới, giúp mọi việc hanh thông.

Ngày 13 tháng Chạp

Tiếp đến là ngày 13 tháng Chạp (tức ngày 10 tháng 2 năm 2025) có ghi “Xung Hợi sát Đông”. Người tuổi Hợi nên tránh đến công trường động thổ trong ngày này.

Những việc nên làm trong ngày này bao gồm: “Chuyển nhà, nhập trạch, sửa chữa, giao dịch, động thổ, đính hôn, nhậm chức, lên xà nhà, gặp gỡ bạn bè, xây kho, xây dựng, làm lễ trưởng thành, xuất hàng, lắp đặt cối xay, mở kho, cầu tự, chăn nuôi, cầu phúc, tế lễ, chuyển nhà, làm giấy tờ, dựng cột, mua gia súc, thu tiền, làm lễ nạp tài, xem kinh lạc, cắt may, đón người mới, hỏi tên”. Từ việc dọn nhà đến động thổ công trình, bao gồm nhiều việc quan trọng trong cuộc sống. Các cát thần “Thiên Ân, Nguyệt Ân, Tam Hợp, Thời Âm, Lục Nghi, Ngọc Đường” giáng lâm, tạo nên bầu không khí tốt lành, thuận lợi cho mọi việc tiến triển ổn định, đặt nền móng cho ngôi nhà mới, tô điểm thêm cho cuộc sống.

Ngày 16 tháng Chạp

Ngày 16 tháng Chạp (tức ngày 13 tháng 2 năm 2025) có ghi “Xung Dần sát Nam”. Người tuổi Dần cần lưu ý.

Ngày này nên làm các việc: “Chuyển nhà, nhập trạch, khai trương, sửa chữa, động thổ, xuất hành, nhậm chức, lên xà nhà, đốn gỗ, xây kho, xây dựng, cắt tóc, an táng, khởi công, khai trương, quét dọn nhà cửa, làm móng tay chân, cúng tế, du lịch, trồng trọt, tắm gội, chăn nuôi, săn bắn, đào đất, tế lễ, chuyển nhà, dựng cột, mua gia súc, thu tiền, xem kinh lạc, cắt may, ủ rượu, giao dịch”.

Ngoài động thổ, ngày này còn thích hợp để làm nhiều việc vặt trong nhà và khởi đầu sự nghiệp, như trang trí nhà cửa, lên kế hoạch kinh doanh cho năm mới. Cát thần “Nguyệt Không, Mẫu Thương, Tứ Tương, Dương Đức, Ngũ Phú, Sinh Khí, Trừ Thần, Tư Mệnh, Minh Khiếu” soi sáng, xua tan u ám, mang lại may mắn cho mọi việc.

Ngày 17 tháng Chạp

Ngay sau đó, ngày 17 tháng Chạp (tức ngày 14 tháng 2 năm 2025) có ghi “Xung Mão sát Đông”. Người tuổi Mão nên tránh động thổ vào thời điểm này.

Lịch ghi nhận nên làm các việc: “Kết hôn, chuyển nhà, nhập trạch, khai trương, sửa chữa, giao dịch, động thổ, đính hôn, đăng ký kết hôn, xuất hành, nhận chức, lên xà nhà, xây kho, xây dựng, nhập học, xuất hàng, cắt tóc, cưới hỏi, lắp đặt cối xay, an táng, mở kho, khởi công, khai trương, quét dọn nhà cửa, làm móng tay chân, cúng tế, du lịch, cầu y, cầu tự, tắm gội, chăn nuôi, đào đất, cầu phúc, tế lễ, chuyển nhà, làm giấy tờ, dựng cột, đắp đê, mua gia súc, thu tiền, làm lễ nạp tài, xem kinh lạc, cắt may, giải trừ, đón người mới, ủ rượu, hỏi tên”.

Hầu như bao gồm mọi việc trọng đại trong đời, động thổ xây nhà tất nhiên cũng nằm trong số đó. Nếu vừa xây nhà lại vừa gặp hỷ sự như chuyển nhà, cưới hỏi thì ngày này càng thêm ý nghĩa. Các cát thần “Mẫu Thương, Tứ Tương, Tam Hợp, Lâm Nhật, Thiên Hỷ, Thiên Y, Trừ Thần, Minh Khiếu, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp” hội tụ, phúc lộc dồi dào.

Ngày 22 tháng Chạp

Còn ngày 22 tháng Chạp (tức ngày 19 tháng 2 năm 2025) có ghi “Xung Thân sát Bắc”. Người tuổi Thân không nên tham gia động thổ.

Ngày này nên làm các việc: “Cưới hỏi, chuyển nhà, tắm gội, cắt tóc, sửa chữa động thổ, giao dịch, thu tiền, trồng trọt, chăn nuôi, mua gia súc, đào đất, an táng, cải táng, dâng biểu chương, gặp gỡ bạn bè, quan chức nhậm chức, gặp gỡ dân chúng, kết hôn, làm lễ nạp tài hỏi tên, giải trừ, làm móng tay chân, cắt may, dựng cột lên xà nhà, làm giấy tờ, quét dọn nhà cửa, nhập trạch”.

Đối với việc động thổ kết hợp với việc sắp xếp cuộc sống gia đình, như xây nhà sau khi cưới, động thổ đồng thời chuẩn bị trồng cây xanh quanh nhà thì ngày này khá phù hợp. Các cát thần “Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thời Đức, Tướng Nhật, Cát Kỳ, Bất Tướng, Ngọc Vũ, Ngũ Hợp, Kim Quỹ” hỗ trợ, giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Ngày 25 tháng Chạp

Sang đến cuối tháng Giêng, ngày 25 tháng Chạp (tức ngày 22 tháng 2 năm 2025) có ghi “Xung Hợi sát Đông”. Người tuổi Hợi cần tránh.

Ngày này nên làm các việc: “Tế lễ, cầu phúc, cầu tự, cưới hỏi, chuyển nhà, nhập trạch, khai trương, giao dịch, an táng, đính hôn, xuất hành, chăn nuôi, thu tiền, mua gia súc, khai quang, làm giấy tờ, dựng cột, sửa chữa, động thổ, đặt móng, đổ bê tông, dẫn nước, đào đất, khoan giếng, sửa mộ, dựng bia, di chuyển quan tài”.

Gần cuối tháng, nếu chuẩn bị chu đáo thì động thổ khởi công vào ngày này sẽ được thần linh phù hộ, mọi việc đều tốt. Động thổ đặt móng, bắt đầu hành trình mới, có nhiều cát thần “Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Tam Hợp, Lục Hợp, Thiên Hỷ, Thiên Y, Bất Tướng, Ngọc Vũ, Kim Quỹ, Minh Khiếu Đối” đồng hành, mang lại may mắn cho công trình.

Ngày 29 tháng Chạp

Ngày 29 tháng Chạp (tức ngày 26 tháng 2 năm 2025) có ghi “Xung Mão sát Đông”. Người tuổi Mão nên tránh.

Ngày này nên làm các việc: “Tế lễ, cầu phúc, cầu tự, cưới hỏi, chuyển nhà, nhập trạch, khai trương, giao dịch, an táng, đính hôn, xuất hành, chăn nuôi, thu tiền, mua gia súc, khai quang, làm giấy tờ, dựng cột, sửa chữa, động thổ, đặt móng, đổ bê tông, dẫn nước, đào đất, khoan giếng, sửa mộ, dựng bia, di chuyển quan tài”. Là ngày tốt cuối cùng của tháng Giêng, mang theo hy vọng về một không gian sống mới trong năm mới, đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho việc động thổ xây nhà. Các cát thần “Thiên Ân, Nguyệt Ân, Tam Hợp, Thời Âm, Lục Nghi, Ngọc Đường” bảo vệ, cầu mong ngôi nhà mới được hoàn thành suôn sẻ.

Lời nhắn

Văn hóa chọn ngày lành tháng tốt rất sâu rộng, mỗi người có bát tự khác nhau, mức độ phù hợp với từng ngày cũng khác nhau. Động thổ xây nhà là việc trọng đại, nên tham khảo lịch và kết hợp với bát tự của mình, nhờ chuyên gia phong thủy hoặc tử vi tính toán, chọn ra ngày động thổ phù hợp nhất với vận mệnh của mình và gia đình, để ngôi nhà mới được xây dựng trên sự kết hợp hoàn hảo của thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cuộc sống sau này cũng sẽ như ngày lành tháng tốt đã chọn, tràn đầy hy vọng.

Mặc dù truyền thống chọn ngày lành tháng tốt của ông bà ta có ý nghĩa sâu xa, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng. Một mặt, nó mang đậm nét văn hóa truyền thống, là kết tinh trí tuệ của người xưa. Ý nghĩa tốt lành của ngày lành tháng tốt có thể mang lại tác động tích cực về mặt tâm lý, giúp mọi người tự tin và quyết tâm hơn khi đối mặt với việc trọng đại như động thổ xây nhà. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng không nên quá mê tín vào sức mạnh của ngày lành tháng tốt, đặt hết hy vọng vào một ngày đã chọn. Cần biết rằng, công trình có tiến triển thuận lợi hay không, chất lượng nhà ở có đảm bảo hay không, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc lập kế hoạch khoa học, thi công tỉ mỉ và vật liệu xây dựng chất lượng.

Trước khi động thổ, cần khảo sát kỹ địa chất, thiết kế bản vẽ chi tiết, lựa chọn đội ngũ thi công cẩn thận, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu. Những nỗ lực thiết thực này mới là nền tảng vững chắc cho một ngôi nhà mới kiên cố và thoải mái. Đồng thời, việc trao đổi, bàn bạc trước với hàng xóm để giảm thiểu tiếng ồn, bụi bặm ảnh hưởng đến những người xung quanh, tạo nên không khí hòa thuận giữa hàng xóm láng giềng cũng là một khâu quan trọng không thể thiếu trong quá trình động thổ xây nhà.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)