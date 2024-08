Những ngành học tại New Zealand có nhu cầu nhân lực cao mà phụ huynh cần lưu ý

Green List là danh sách các ngành có nhu cầu nhân lực cao tại New Zealand và được công khai trên trang web của Cục Di trú New Zealand (Immigration New Zealand). Những công việc thuộc danh sách này được chia làm hai nhóm. Tùy vào việc đáp ứng các yêu cầu về hợp đồng công việc, mức lương, bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc, và đặc biệt là ngành thuộc nhóm 1 (Tier 1) hoặc nhóm 2 (Tier 2) mà người nộp đơn thị thực có thể nộp xin thị thực cư trú ngay khi có thư mời làm việc (Straight to Residence) hoặc nộp trong vòng hai năm sau khi làm việc tại New Zealand (Work to Residence).



Nếu phụ huynh đang có định hướng cho con du học và phát triển các cơ hội làm việc, cư trú ở môi trường quốc tế, hãy thử cân nhắc top 4 các ngành nghề đang rất "khát" nhân lực dưới đây tại New Zealand.

Công nghệ thông tin và Kỹ thuật

Ngành Công nghệ thông tin và Kỹ thuật đang là một "điểm nóng" nhân lực tại New Zealand. Là ngành "xương sống" để thúc đẩy nhu cầu phát triển hạ tầng và công nghệ, thế nhưng, nguồn nhân lực ngành này hiện trong tình trạng "cung không đủ cầu". Theo Tổ chức Kỹ thuật New Zealand (Engineering New Zealand), mỗi năm đất nước này cần thêm 2500 kỹ sư mới, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1850 sinh viên tốt nghiệp với bằng kỹ sư, công nghệ. Trong đó, các vị trí đang có nhu cầu rất cao gồm Kỹ sư dân dụng, Kỹ sư trắc địa, Kỹ sư kết cấu và Kỹ sư địa kỹ thuật.

Bên cạnh Kỹ thuật, thị trường lao động ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) cũng rất triển vọng khi đây là một trong ba ngành xuất khẩu chủ lực tại New Zealand, ước tính đạt 213 tỷ VNĐ. Dự đoán ngành ICT tại New Zealand sẽ cần đến 4000 - 5000 chuyên gia mỗi năm, tập trung vào các vị trí then chốt trong kỷ nguyên số hóa như phát triển phần mềm, phân tích dữ liệu và an ninh mạng.

Theo TradeMe - trang web tuyển dụng lớn tại New Zealand, ICT và kỹ thuật là 2 ngành nghề có thu nhập trung bình cao nhất, lần lượt là 1,776 tỷ VNĐ/ năm và 1,386 tỷ VNĐ/năm.

Các trường được đánh giá cao trong đào tạo các lĩnh vực này gồm Đại học Auckland, Đại học Canterbury thuộc Top 50 và Top 100 thế giới về đào tạo Kỹ thuật Dân dụng, Kết cấu, và Đại học Công nghệ Auckland - ngôi trường thuộc top 500 trường đại học tốt nhất thế giới về đào tạo ngành Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin (theo QS Ranking).



Kinh doanh Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm

New Zealand được biết đến như một trung tâm phát triển nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu thế giới, trong đó, ngành kinh doanh nông nghiệp là ngành xuất khẩu lớn nhất New Zealand với doanh thu 1225 tỷ VNĐ mỗi năm, trải rộng đa dạng lĩnh vực: thịt bò, sữa, táo, rượu vang, len và mật ong mānuka.

Nền tảng phát triển mạnh mẽ của ngành nông nghiệp đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho du học sinh, chẳng hạn như chuyên viên nghiên cứu tại các doanh nghiệp công nghệ nông nghiệp - thực phẩm, quản lý nông trại, chuyên viên tư vấn về môi trường và hoạt động bền vững. Sinh viên dự định theo học ngành này có thể cân nhắc Đại học Massey - đại học hàng đầu New Zealand về ngành Nông nghiệp - Thuỷ sản (theo QS Ranking) hoặc Đại học Lincoln - ngôi trường nổi tiếng về khối ngành nông lâm nghiệp với nhiều trang trại riêng và các dự án nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm.

Các ngành thuộc lĩnh vực Kinh doanh Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội làm việc tại các công ty lớn như Fonterra, Zespri, Landcorp Farming…

Tài chính kinh doanh



New Zealand được xem là một trong những quốc gia có môi trường kinh doanh thuận lợi và năng động khi đứng thứ 5 thế giới về Chỉ số thuận lợi kinh doanh (Ease of Doing Business Index - World Bank, 2023). Với dân số khoảng 5 triệu người và hiện có hơn 700.000 doanh nghiệp đang hoạt động, quốc gia này đã và đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho nhân sự trong lĩnh vực tài chính và quản trị.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các vị trí như Kiểm toán độc lập, Kiểm toán nội bộ, Quản lý dự án và Tư vấn quản trị doanh nghiệp đang rất được săn đón. Theo TradeMe, lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính - Bảo hiểm có mức lương trung bình 1,262 tỷ VNĐ/ năm, thuộc top 10 ngành thu nhập cao nhất New Zealand. Nổi bật đào tạo những ngành này có thể kể đến Đại học Victoria Wellington, Đại học Canterbury và Đại học Waikato với trường Kinh doanh đạt danh hiệu "3 vương miện" (triple crown) danh giá từ 3 đơn vị kiểm định chất lượng đào tạo EQUIS, AMBA, và AACSB.

Làm việc tại quốc gia tập trung các tập đoàn hàng đầu thế giới như New Zealand sẽ tạo bước đệm vững chắc để người học vươn ra toàn cầu.

Giảng dạy và giáo dục



New Zealand không chỉ nổi tiếng với hệ thống giáo dục chất lượng cao mà còn là một trong những quốc gia dẫn đầu về mức đầu tư cho giáo dục trong khối các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Sự đầu tư giáo dục kéo theo nhu cầu giáo viên ngày càng cao, đặc biệt ở bậc Trung học. Theo đó, Vật lý, Hoá học, Công nghệ, Toán học hiện là các môn học trọng điểm cần tuyển dụng nguồn nhân lực. Nhằm thu hút giáo viên trình độ cao, Chính phủ New Zealand đã đưa các vị trí giáo viên mầm non, tiểu học và trung học vào danh sách ngành nghề ưu tiên. Nếu đang có ý định bắt đầu sự nghiệp giáo dục tại New Zealand, Đại học Otago - trường đại học dẫn đầu New Zealand về thành tích giảng dạy hoặc Đại học Victoria Wellington thuộc top 200 trường đại học tốt nhất thế giới về giảng dạy - đào tạo sẽ là lựa chọn lý tưởng. Hoặc, bạn cũng có thể cân nhắc Đại học Auckland - trường thuộc Top 50 thế giới về ngành Giáo dục (theo QS Ranking).

New Zealand không chỉ rộng mở về cơ hội làm việc trong ngành giáo dục, mà còn là một trong những đất nước thuộc top 3 thế giới về nền giáo dục giáo dục hướng tới tương lai

