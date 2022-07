Những nàng hậu đa tài: Kiều Loan – Thúy Vân làm ca sĩ, Huyền My – Mai Phương Thúy đóng phim

Năm 2011, Ngô Phương Lan từng làm khách mời trong chương trình "Cặp đôi hoàn hảo" và có màn song ca cực kỳ tình tứ với nam ca sĩ Nathan Lee trong ca khúc "A Whole New World và Beauty And The Beast". Giọng ca ngọt ngào của Ngô Phương Lan bên cạnh sự nam tính, lịch lãm của Nathan Lee đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả.