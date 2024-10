Khi con người gặp vấn đề về tình cảm, việc kiểm soát bản thân luôn khó khăn hơn. (Ảnh: ITN).

Đàn ông và phụ nữ khi yêu luôn gặp phải nhiều vấn đề khác nhau như chán nản, thiếu tin tưởng, lo lắng đối phương sẽ phản bội mình, kỳ vọng quá mức,...

Khác với những mối quan hệ thông thường, khi con người gặp vấn đề về tình cảm, việc kiểm soát bản thân luôn khó khăn hơn.

Bởi vì bạn quan tâm quá nhiều và cho đi rất nhiều nên khi năng lượng tiêu cực sinh ra trong lòng, bạn dễ có xu hướng cư xử tiêu cực, xa lánh, trốn tránh hoặc thậm chí ngược đãi.

Các học giả khắp thế giới đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về hành vi khó hiểu này của con người. Nhận định chung của họ là con người thường áp dụng những hành vi phá hoại trong các mối quan hệ thân mật để bảo vệ bản thân.

Khi một người có những suy nghĩ tiêu cực như “Tôi không xứng đáng được yêu thương”, “Tôi có thể bị từ chối”, “Tôi có thể bị bỏ rơi”.... thì đây chỉ là lời cảnh báo.

Tuy nhiên, bảo vệ bản thân chỉ là khái niệm chung. Tìm ra nguồn gốc của những suy nghĩ tiêu cực mới có tác dụng điều trị những căn bệnh cảm xúc khó khăn và phức tạp.

Một cuộc khảo sát được công bố trên tạp chí Liệu pháp cặp đôi và mối quan hệ đã tiến hành phân tích chi tiết về lý do khiến mọi người tự mình phá hủy các mối quan hệ thân mật.

Nỗi sợ

Điều này bao gồm nỗi sợ bị tổn thương, sự phản bội, sự cô đơn, sự từ chối, sự bỏ rơi và quan trọng hơn là nỗi sợ sự thân mật và cam kết.

Sự kém cỏi

Nói chung, lòng tự trọng thấp có nghĩa là một người không đủ tự tin hoặc tiêu cực về bản thân và không thể thay đổi.

Khó tin tưởng

Có rất nhiều dữ liệu khảo sát cho thấy sự thiếu tin tưởng vào người yêu phần lớn là do trải nghiệm bị phản bội trong quá khứ.

Kỳ vọng quá cao

Những người có xu hướng cầu toàn luôn có những ảo tưởng phi thực tế về người yêu của mình, mê tín về số phận và tin vào những câu chuyện cổ tích.

Khi kỳ vọng liên tục bị phá vỡ, khoảng cách nội tâm và cảm giác thất bại sẽ dẫn đến việc không sẵn sàng đối mặt với thực tế, từ đó đổ mọi trách nhiệm lên đối phương.

Thiếu kỹ năng giao tiếp

Khi một người còn non nớt thì khó có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái khi giao tiếp. (Ảnh: ITN).

Khi một người còn non nớt thì khó có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái khi giao tiếp, nhưng sự non nớt này không hoàn toàn được quyết định bởi tuổi tác. Việc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết xã hội mới là yếu tố then chốt.

Bằng cách hiểu những lý do kể trên, chúng ta có thể đưa ra giải pháp. Trước hết, nếu bạn đã từng bị phản bội trong quá khứ, bạn cũng có thể cố gắng vượt qua những rào cản tâm lý của chính mình và xây dựng niềm tin mới.

Trên thế giới này, mỗi người đều khác nhau. Chúng ta không thể từ chối đối phương chỉ vì chúng ta từng gặp một người xấu.

Điểm thứ hai là đối với những cô gái thích tiểu thuyết lãng mạn và phim thần tượng, nếu đã đủ tuổi kết hôn thì đã đến lúc hạ thấp tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình. Những chàng trai hoàn hảo như hình mẫu nam thần trên phim không tồn tại trong đời thực.

Khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ phải học cách thỏa hiệp với thực tế, chấp nhận sự không hoàn hảo của người bạn đời, chấp nhận sự không hoàn hảo của chính mình và chấp nhận khả năng bị tổn thương. Đây là trạng thái chân thật nhất của cuộc sống.

Điểm thứ ba là trong các mối quan hệ, sự chấp nhận lẫn nhau là rất quan trọng. Đôi khi, việc thỉnh thoảng để đối phương cảm nhận được sự tổn thương và ỷ lại của mình còn chân thành hơn là dũng cảm và phòng thủ.

Điểm thứ tư là các mối quan hệ được sinh ra từ tình yêu. Hãy chú ý duy trì sự tương tác tích cực với đối tác của bạn, cùng nhau chơi trò chơi, cùng nhau thảo luận các vấn đề, cùng nhau đặt ra mục tiêu và chia sẻ kinh nghiệm.

Phần cuối cùng là lời khuyên dành cho các chàng trai. Đàn ông thường xuyên thể hiện sự cam kết của mình với bạn gái, đây là một thói quen tốt. Nếu bạn muốn đối phương cảm thấy an toàn hơn, đừng keo kiệt với cam kết của mình trừ khi bạn tìm được giải pháp thay thế tốt hơn.

Nhìn chung, việc xây dựng một mối quan hệ thân mật lành mạnh đòi hỏi cả kỹ năng và sự cống hiến.

Ngay cả khi chúng ta đã thành thạo tất cả các kỹ năng, thì chúng ta vẫn không thể bỏ qua điểm quan trọng nhất, đó là chúng ta phải có một tấm lòng chân thành đối với đối tác của mình.