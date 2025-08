Hôm nay ngày 4/8, Tập đoàn FPT tổ chức tang lễ với nghi thức cấp tập đoàn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và tiễn đưa ông Hoàng Nam Tiến - thành viên Hội đồng Sáng lập Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT về nơi an nghỉ cuối cùng

Từ 9h sáng, dòng người đã xếp hàng dài để chờ vào viếng ông Hoàng Nam Tiến. Từ gia đình, họ hàng đến đồng nghiệp, đối tác và học trò,.. đều bày tỏ sự xúc động, nghẹn ngào trước hành trình cuộc đời đầy rực rỡ, cống hiến hết mình của “Giáo Tiến” cho tới lúc qua đời.

Sự ra đi đột ngột của ông Hoàng Nam Tiến khiến nhiều người ngỡ ngàng, thương tiếc (Ảnh: An Đông)

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Giáo sư Cù Trọng Xoay (tên thật Đinh Tiến Dũng) đã có những chia sẻ dài, như một lời tạm biệt cuối cùng gửi đến người anh thân thiết - Hoàng Nam Tiến của mình.

Theo đó, Giáo sư Xoay cho biết anh cùng ban lãnh đạo FPT Software và nhiều đồng nghiệp khác biết tin ông Hoàng Nam Tiến qua đời khi đang ở xa Hà Nội, chuẩn bị cho sự kiện lớn của công ty. Do đó khi nghe tin, tất cả mọi người đều bàng hoàng, sững người vì mọi chuyện xảy đến quá đột ngột.

“Anh chị em còn lại chìm trong yên lặng, mãi mới có vài tiếng lầm rầm trò chuyện hỏi han. Những gì anh để lại Fsoft đâu chỉ là những chiến lược kinh doanh hay thành tựu doanh thu, lợi nhuận, anh còn để lại một khối ân tình lớn lao không gì đong đếm nổi. Tất cả chưa ai chuẩn bị cho việc sẽ phải chia tay anh đột ngột thế này”, Giáo sư Xoay viết.

Cũng trong bài viết của mình, Giáo sư Xoay tiết lộ ông Hoàng Nam Tiến vốn là một người vui vẻ, luôn là trung tâm của những sự gắn kết. Cũng bởi vậy mà dù nghe tin dữ, mọi người vẫn đều cố động viên nhau giữ tinh thần đó như một cách tri ân và tưởng nhớ.

Sáng nay, dù vẫn đang trong lịch trình công tác nhưng Giáo sư Xoay và các đồng nghiệp vẫn bay ra Hà Nội để dự tang lễ của người anh thân thiết. Giáo sư Xoay chia sẻ rất đời về khoảnh khắc tiễn biệt ông Hoàng Nam tiến: “Sáng nay hai vợ chồng em đã cẩn thận đi sớm, nhưng đến gần nhà tang lễ thì tắc đặc, vật vã mãi mới vào được thì thấy cả một dòng người đã viếng anh xong và đang đi ra. Vào trong sân cũng kín đặc người, anh em các công ty thành viên FPT nhẫn nại đứng dưới cái nóng hầm hập chờ được vào viếng anh…

… Vào viếng anh mà tâm trạng em thật khó diễn tả, có lẽ em nghĩ anh vẫn ở đây, nên cũng chẳng thấy buồn gì. Chỉ khấn anh mấy câu mà nếu anh nghe được thật chắc sẽ nhếch mép ‘cười đểu’ em bởi trước giờ anh em mình đâu có nói chuyện với nhau như thế bao giờ đâu”.

Một tấm ảnh cũ của Giáo xư Xoay và ông Hoàng Nam Tiến (Ảnh: FBNV)

Giáo sư Xoay bày tỏ, anh chưa tham dự lễ truy điệu nào có đông người, đứng kín nhà tang lễ như vậy. Tất cả từ những anh chị lớn của FPT đến những lãnh đạo đương thời, đàn em, học trò,... đều có mặt đông đủ để nói lời tạm biệt đến ông Hoàng Nam Tiến. Với họ, “Giáo Tiến” vẫn là người anh em nhiệt thành, hào hiệp và nghĩa tình.

"Lúc lễ truy điệu, em chưa được dự lễ truy điệu nào mà đông đến vậy, nhà tang lễ kín đặc dễ phải đến mấy trăm người. Gia đình anh lại chọn bật bài "Always somewhere" để tiễn anh, em không biết bài này nên không hát được, đành lẩm nhẩm hát bài "FPT dòng sông lời thề" để tiễn anh lúc người ta đưa anh ngang qua. Anh em mình đều là những dòng suối nhỏ, (suối của anh chắc to hơn mức trung bình một chút), chúng ta cùng đổ về một dòng sông FPT để vươn mình ra biển lớn. Thế nên cũng như rất rất đông anh chị em đang đứng trong nhà tang lễ, chúng ta đều đã là một phần của dòng sông này", Giáo sư Xoay tưởng nhớ đến người anh, người sếp của mình.

Anh cũng viết thêm những tâm sự khiến cộng đồng mạng xúc động: “Lúc em viết dòng này, máy bay của em đang bay qua những đám mây trắng trên trời, anh chắc giờ cũng đã hoà vào gió vào mây của vùng trời nào đó. Lại nhớ vụ hôm nọ em xin anh dặm bay để "trụ hạng" cho thẻ. Anh bảo dạo này bay ít hơn nên không có nhiều dặm bay lắm, chỉ cho được 20 ngàn dặm thôi. Giờ thì anh tha hồ mà bay rồi nhé, dặm bay vô biên luôn.

Khi xưa, anh luôn thích gây bất ngờ trong các sự kiện và quả nhiên anh chọn cách ra đi cũng bất ngờ ghê gớm. Người ở lại sẽ tập cách quen dần với điều đó, còn anh thì cứ thanh thản mà bay tới những cõi giới mới đi anh ạ”.

Cuối cùng, Giáo sư Xoay tiết lộ rằng cả hai có rất nhiều ảnh chụp chung nhưng vì là “ngày chia tay” nên anh đặc biệt lựa chọn tấm hình cả hai nghiêm túc, cùng diện vest đen chỉn chu. Kèm theo đó, Giáo sư Xoay nhắn nhủ: “Cái tên ‘Tiến Béo’ chắc chắn sẽ còn được nhớ đến thật nhiều đấy anh ạ”.

Những tâm sự của Giáo sư Xoay nhanh chóng viral khắp MXH. Không ít người bày tỏ sự xúc động với mối quan hệ thân thiết lâu năm của cả hai. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đọc từng dòng chữ, từng tâm tình của Giáo sư Xoay khiến họ càng thêm trân quý, ngưỡng mộ về những gì mà ông Hoàng Nam Tiến đã cống hiến và để lại.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Một bài viết thật sự xúc động. Và cũng hiểu được rằng, ông Hoàng Nam Tiến đã có những năm tháng rực rỡ thế nào để khi ra đi, có cả ngàn người trân quý, tiếc thương”.

- “Đọc bài viết mình hiểu, Giáo sư Cù Trọng Xoay đã cố viết thật hóm hỉnh như cách họ vẫn trò chuyện với nhau trước đây để che đi những thổn thức, đau buồn trong trái tim anh ấy. Nhưng không hiểu sao nước mắt mình lại vẫn rưng rưng, không nói thành lời”.

- “Mình biết anh ấy thân thiết với anh Hoàng Nam Tiến nên từ hôm anh Tiến ra đi mình vẫn chờ bài của anh ấy. Mình biết rằng nó sẽ khác tất cả bài của những người nổi tiếng và không nổi tiếng khác trên Facebook của mình. Đúng như suy nghĩ, đọc vừa rưng rưng, vừa run tay, có lúc nước mắt rơi nhưng bật cười mà vừa thấm từng chữ.

Mình không biết nhiều về anh Tiến, chỉ là qua những video chia sẻ của anh ấy thôi, cũng không phải thành viên của tập đoàn FPT. Nhưng tình người anh ấy viết trong đây thì mình cảm nhận được, nó chân thành và sâu sắc. Khi người ta đủ thân, đủ yêu, đủ hiểu, đủ đau xót mới viết như vậy”.

- “Đọc xong thấy nhiều hơn chữ tình. Có vui có buồn có thăng có trầm nhưng người đi chắc chắn là người rất quan trọng với những người ở lại. Ngưỡng mộ anh Hoàng Nam Tiến, anh đã sống tận cùng đời sống”.