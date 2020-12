Những loại trái cây giúp dân văn phòng chống lại bức xạ từ máy tính, bảo vệ mắt và sức khỏe

1. Cam

Ảnh minh họa

Cam là loại trái cây được nhiều người ưa thích. Sở dĩ cam có tác dụng chống bức xạ rất hiệu quả là do trong cam rất giàu vitamin E, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác, có thể nói hai chất dinh dưỡng này là vitamin chống oxy hóa và có hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Do đó, nó có thể đóng vai trò hiệu quả chống lại bức xạ máy tính và cũng có thể làm giảm quá trình peroxy hóa.

2. Xoài

Ảnh minh họa

Xoài là một loại trái cây nhiệt đới, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Ngoài ra, đây cũng là một trong những loại trái cây có tác dụng chống bức xạ rất tốt. Sở dĩ xoài có thể giúp chúng ta chống lại bức xạ hiệu quả là do nó có chứa vitamin A và caroten, cả hai đều là chất chống oxy hóa tự nhiên. Ngoài ra, thường xuyên ăn xoài cũng giúp dân văn phòng bảo vệ mắt. Hơn nữa, chất caroten trong xoài còn có tác dụng bảo vệ tế bào con người, ăn vừa phải còn có thể ngăn ngừa ung thư.

3. Kiwi

Ảnh minh họa

Quả kiwi (Actinidia chinensis), vua của các loại vitamin, rất giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, có thể giúp thanh nhiệt và giảm hỏa, dưỡng ẩm cho da và giải độc. Đồng thời, trong quả kiwi còn có một thành phần được gọi là chất tăng cường huyết thanh, có thể ổn định tâm trạng và giảm bớt sự cáu kỉnh do độc tố lắng đọng trong gan.

Quả kiwi rất giàu vitamin C và chất xơ thực vật hòa tan, đồng thời có thể bổ sung dinh dưỡng cho thủy tinh thể của mắt. Ngoài ra, các hoạt chất chống oxy hóa, trái kiwi được xếp hạng rất cao trong các loại trái cây có tác dụng loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể rất tốt.

4. Táo

Ảnh minh họa

Giàu vitamin A và carotene, quả táo có thể giúp mắt phục hồi sau mệt mỏi và bổ sung lượng lớn vitamin A bị võng mạc tiêu hao do mệt mỏi. Nhìn vào máy tính trong thời gian dài, một quả táo là hữu ích nhất để phục hồi chứng mỏi mắt.

5. Quả anh đào

Ảnh minh họa

Sau quá trình nghiên cứu lâu dài, các chuyên gia nhận thấy rằng để tăng cường tác dụng chống bức xạ của cơ thể thì phải bổ sung nhiều lycopene vào cuộc sống hàng ngày. Chỉ bằng cách này, khả năng chống bức xạ của cơ thể con người mới được nâng cao.

Lycopene là một chất dinh dưỡng có rất nhiều trong cà chua và nhiều loại quả màu đỏ. Trong số đó, quả anh đào cực kỳ giàu lycopene, các chuyên gia chỉ ra rằng khả năng chống oxy hóa của lycopene là mạnh nhất trong số các loại carotenoid, thậm chí còn mạnh hơn cả khả năng chống oxy hóa của vitamin E.

6. Dâu tây

Ảnh minh họa

Dâu tây cũng chứa nhiều vitamin E và chất chống oxy hóa polyphenol. Những chất dinh dưỡng này có thể chịu được bức xạ cường độ cao, vì vậy những người thường xuyên tiếp xúc với bức xạ từ máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện khác có thể ăn nhiều dâu tây hơn.

7. Cà chua

Cà chua có chứa lycopene, có khả năng loại bỏ các gốc tự do rất mạnh, có tác dụng chống bức xạ, cải thiện khả năng miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa.

Những bạn thường xuyên làm việc và sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài, để giảm tác hại của bức xạ đối với bản thân cần chú ý: không nên vận hành máy tính liên tục trong thời gian dài, chú ý nghỉ ngơi giữa các khoảng thời gian. Giữ tư thế ngồi máy tính, khoảng cách giữa mắt và màn hình là 40 ~ 50 cm, sao cho mắt không nhìn quá gần máy tính. Ngoài ra, tránh bức xạ từ máy tính, dân văn phòng cần phải tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời, tăng khả năng miễn dịch.

Nguồn: Sohu