Những loại nước nên được đưa vào "danh sách đen", đặc biệt là loại thứ 2, WHO cảnh báo có thể gây ung thư

"Nước là nguồn gốc của sự sống" - chỉ khi đảm bảo uống đủ nước thì cơ thể mới duy trì được các hoạt động. Tuy nhiên nhiều người chỉ chú ý đến việc bổ sung nước mà bỏ qua việc lựa chọn loại nước nào an toàn cho cơ thể. Những loại nước sau đã được chứng minh là độc hại, xứng đáng bị xếp vào "danh sách đen", nhưng hiện nay vẫn có nhiều người sử dụng mỗi ngày, điều này quả thật rất đáng lo ngại.

1. Nước chưa đun sôi

Nước chưa qua lọc, chưa qua xử lý, chưa đun sôi mà đã được mang ra sử dụng sẽ tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hiểm. Hiện nay có nhiều nhà sản xuất bình nước đang sử dụng loại nước này thay vì nước đã qua xử lý hóa học. Cho rằng như vậy sẽ giữ được nhiều khoáng chất giúp thúc đẩy tiêu hóa và sức khỏe.

Theo nhiên theo Medicalnewstodays, nước chưa đun sôi có thể chứa bất kỳ vi khuẩn và ký sinh trùng nào, đặc biệt là salmonella, E.Coli và Giardia. Những mầm bệnh này có thể gây đau bụng, tiêu chảy và nôn mửa. Những người già và trẻ nhỏ có nguy cơ cao gặp tổn thương vì những loại vi khuẩn này do hệ thống miễn dịch của họ không đủ mạnh để chống lại các tác nhân gây bệnh.

2. Nước nóng trên 65 độ C



Trời lạnh, nhiều người thích nhâm nhi một cốc nước nóng, điều này tuy khiến cơ thể thư giãn nhưng lại không tốt cho khoang miệng và thực quản. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) - cơ quan thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê nước nóng trên 65 độ C là chất gây ung thư nhóm 2A. Thức uống nếu nóng trên 65 độ sẽ gây ung thư thực quản do làm hỏng các tế bào màng nhầy của miệng và dạ dày.

Khi bị tổn thương nhiều lần, các tế bào của niêm mạc có xu hướng tăng sinh, dày lên để chống lại sự kích thích của nước nóng. Cũng vì thế chúng ngày càng ít nhạy cảm, lâu dần sẽ biến đổi thành ung thư.

3. Đồ uống có ga

Nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Y khoa Anh quốc (BMJ) đã chỉ ra mối liên quan giữa việc tiêu thụ đồ uống có đường làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, nhất là ung thư ruột, ung thư dạ dày. Nguyên nhân là bởi đường sẽ gây tích tụ chất béo nội tạng, tăng lượng đường trong máu và gây viêm, cuối cùng làm tăng nguy cơ ung thư.

Với những phân tích trên, có thể thấy đồ uống có ga, nước chưa đun sôi, nước quá nóng nên được xếp vào "danh sách đen" vì có thể gây hại cho cơ thể. Nước là yếu tố cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể nhưng hãy biết chọn lọc các loại đồ uống bổ dưỡng. Trên thực tế, bổ sung một cốc nước ấm đun sôi là tốt nhất, nó có ích trong việc giải khát, đồng thời có thể cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể, đẩy nhanh quá trình thải độc tố và chất thải ra khỏi cơ thể.



Những thức uống đã được chứng minh là có tác dụng phòng ngừa bệnh ung thư

1. Nước chanh

Nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học Viện Ung thư Anh cho thấy rằng trong một trái chanh có chứa khoảng 22 chất chống ung thư bao gồm limonene, citrus pectin, glycosides flavonnol, vitamin C... Nhờ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, mà chanh có khả năng ngăn cản các tế bào ung thư vú, đại tràng, phổi.

2. Nước cam

Một số nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Trung Quốc, Pháp, Mỹ đã chứng minh rằng: Chất chống oxy hóa rất quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể. Thậm chí, chúng có thể bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh mãn tính, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

3. Nước đậu đen

Selen là một khoáng chất không có trong hầu hết các loại trái cây và rau quả nhưng lại có thể được tìm thấy trong đậu đen. Selen đóng một vai trò quan trọng trong chức năng của enzym gan và giúp giải độc một số hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, selen có thể ngăn ngừa viêm và giảm tỷ lệ phát triển của khối u. Saponin có trong đậu đen cũng góp phần ngăn chặn các tế bào ung thư nhân lên và lây lan khắp cơ thể.

