Những hàng bánh mì Việt Nam từng xuất hiện trên truyền thông quốc tế, được du khách hết lời khen ngợi

Ngày hôm nay (30/3), lễ hội bánh mì lần đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức được bắt đầu, thu hút rất đông người tham gia. Lễ hội được diễn ra tại TP.HCM, kéo dài từ ngày 30-3 đến ngày 2-4. Có tới hơn 120 gian hàng bánh mì, bánh ngọt, thức ăn đã tề tựu về đây, đặc biệt là sự góp mặt của không ít những thương hiệu bánh mì nổi tiếng với giới trẻ nói riêng và người dân nói chung.

Cũng nhân dịp sự kiện này, rất nhiều cột mốc xung quanh chiếc bánh mì được nhắc lại. Trong đó, không thể không nhắc đến những hàng bánh mì của Việt Nam đã nổi tiếng cả ra nước ngoài, xuất hiện trên nhiều trang thông tin quốc tế và được bạn bè khắp nơi yêu thích. Cùng điểm danh lại những hàng bánh mì huyền thoại này, xem bạn đã từng ăn thử ở đâu rồi nhé!

Bánh mì Phượng (Hội An): Cố đầu bếp đẳng cấp thế giới Anthony Bourdain (Mỹ) gọi là "loại bánh ngon nhất thế giới", xuất hiện trên truyền hình Mỹ và Hàn Quốc

Một trong những cột mốc rất quan trọng của chiếc bánh mì Việt trên hành trình vươn ra thế giới chính là khi cố đầu bếp đẳng cấp thế giới Anthony Bourdain (Mỹ) đến Việt Nam ăn thử và hết lời khen ngợi. Ông gọi đây là "loại bánh ngon nhất thế giới". Và đó chính là chiếc bánh mì của tiệm bánh mì Phượng tại Hội An.

Không chỉ thế, bánh mì Phượng (Hội An) còn từng xuất hiện gần 2 phút trên chương trình du lịch và ẩm thực Mỹ "No Reservations". Ngoài ra, 1 kênh truyền hình Hàn Quốc cũng từng chọn tiệm bánh mì Phượng là điểm ghi hình cho chương trình khám phá ẩm thực của họ.

(Ảnh: @punkyfishtee, @centralvietnamguide)

Bánh mì Madam Khanh (Hội An): Trang TripAdvisor ưu ái gọi là "The Banh my Queen" (Nữ hoàng bánh mì)

Cũng là 1 tiệm bánh mì nổi tiếng tại Hội An, bánh mì Madam Khanh còn từng nổi rần rần trên trang TripAdvisor - 1 website du lịch hàng đầu thế giới và được gọi với cái tên là "The Banh my Queen" (Nữ hoàng bánh mì). Đây cũng là hàng bánh mì được du khách cả trong và ngoài nước thường xuyên ghé đến mỗi khi tới Hội An.

(Ảnh: @vvalktravel, @normaltus)

Bánh mì Nguyễn Trãi (TP.HCM): Xuất hiện trên tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler

Tiệm bánh mì không tên trên con đường Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) nổi tiếng với nhân bánh là thịt nước không chỉ được người dân yêu thích, mà tiệm còn từng được tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh là một trong 12 món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

(Ảnh: @taipeieats, @lukenguyencooks)

Bánh mì thanh long ABC Bakery (TP.HCM): Tờ Business Insider của Mỹ dành lời khen ngợi

Trong thời kỳ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều thanh long của bà con nông dân phải "kêu cứu" vì không thể xuất đi nước ngoài. Bằng sự sáng tạo, ông Kao Siêu Lực đã tạo ra chiếc bánh mì thanh long, vừa là một sản phẩm mới đặc sắc, vừa giúp bà con giải cứu thanh long. Và loại bánh mì "giải cứu" thanh long trong mùa dịch này của Việt Nam đã được tờ Business Insider của Mỹ viết bài khen ngợi.

(Ảnh: Nhân Trần)

Còn rất nhiều hàng bánh mì nữa trên khắp Việt Nam nhận được sự yêu mến của các vị khách cả trong và ngoài nước. Thế mới thấy, món ăn này được nhiều người yêu mến tới nhường nào. Một lần nữa, vẫn phải nhấn mạnh rằng bánh mì chính là một niềm tự hào của nền ẩm thực Việt, khiến chúng ta tự tin sánh vai với bạn bè năm châu trên nền ẩm thực thế giới.