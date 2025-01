Những dòng tin nhắn cuối cùng của một chiến sĩ đã hy sinh trong bão Yagi trên sân khấu Gala WeChoice Awards 2024 lấy đi nước mắt của nhiều người

Trong không khí đầy cảm xúc của đêm Gala WeChoice Awards 2024, chúng ta được chứng kiến tiết mục We "Love" với những cảm xúc đầy sâu lắng và lòng biết ơn dành cho những người hùng bình dị nhất. Đặc biệt, trên màn hình là những dòng tin nhắn - tưởng chừng bình thường nhưng lại ẩn chứa cả một câu chuyện đầy đau thương mà cũng quả cảm phía sau.

Đó chính là những dòng tin nhắn cuối cùng với người nhà của Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng, một người hùng đã không may mắn hy sinh khi đang giúp dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng đã không may hy sinh trong cơn bão số 3

Trung tá QNCN Tăng Bá Hưng khi làm nhiệm vụ tại Hải Phòng trong cơn bão số 3 Yagi





Cơn bão số 3 tàn phá tại Hải Phòng

Tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, trong lúc cùng đồng đội và người dân cắt tỉa cây đổ, Trung tá Tăng Bá Hưng đã không may bị điện giật. Mặc dù đã được sơ cứu và đưa đến Bệnh viện Kiến An cấp cứu kịp thời, nhưng cuối cùng anh đã không thể vượt qua.

Những tin nhắn cuối cùng của Trung tá Tăng Bá Hưng

Trong đêm Gala, chị Huyền - vợ của đồng chí Tăng Bá Hưng đã cầm theo huân chương bảo vệ Tổ Quốc của anh, đi cùng chị là những người thân khác trong gia đình chiến sĩ. Trong đêm Gala Wechoice Awards 2024, chị Huyền không giấu được những giọt nước mắt xúc động khi chia sẻ những tin nhắn cuối cùng anh gửi cho chị trước khi hy sinh.

“Em ở nhà bão gió thế nào?” - cho đến những tin nhắn cuối cùng, anh dù ở xa làm nhiệm vụ nhưng vẫn luôn chẳng ngừng đau đáu về nơi hậu phương, tình thương và trách nhiệm của người chồng, người cha dành cho gia đình.





Chia sẻ với chúng tôi, chị Huyền nói, đây là lần đầu tiên chị vào TP.HCM và có lẽ, cũng là hoàn thành lời hứa còn dang dở của hai vợ chồng:

"Khi anh còn sống, chúng tôi thường bảo nhau rằng nhất định sẽ sắp xếp cho gia đình mình đi vào TP.HCM chơi một chuyến. Dự định dang dở còn chưa được thực hiện thì... Tôi cảm tưởng như lần vào tham dự Gala WeChoice này là tôi đang đi cùng anh vậy. Tôi thật xúc động khi anh vẫn luôn được nhớ đến. Anh sẽ mãi sống trong trái tim của gia đình, các con và người dân Việt Nam..."

Câu chuyện về Trung tá Tăng Bá Hưng cùng rất nhiều câu chuyện khác đã khiến đêm Gala WeChoice Awards 2024 không chỉ là một sự kiện vinh danh, mà còn là nơi để nhớ về, tri ân và tôn vinh những người đã hy sinh vì Việt Nam. Họ mãi là những ngôi sao sáng trong lòng nhân dân.