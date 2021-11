Những điều cần biết về tiêu chảy do kháng sinh

Lạm dụng kháng sinh và những hệ lụy khó lường

Việc sử dụng kháng sinh được ví như con dao hai lưỡi. Ngoài hiệu quả điều trị diệt vi khuẩn gây bệnh thì kháng sinh cũng gây ra nhiều tác dụng phụ, hay gặp nhất là rối loạn hệ vi sinh đường ruột biểu hiện qua các rối loạn tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… Trong đó, tiêu chảy liên quan đến kháng sinh (Antibiotic-Associated Diarrhea) là một dạng tiêu chảy cấp có thể xảy ra ở 5-30% bệnh nhân, với tỉ lệ tăng lên khi phổ kháng sinh ngày càng rộng.

Trẻ em dễ bị tiêu chảy khi uống kháng sinh hơn người lớn, do hệ tiêu hóa chưa phát triển hoàn chỉnh. Theo thống kê thì tại Việt Nam cứ 5 trẻ sử dụng kháng sinh có 1 trẻ bị tiêu chảy (tỷ lệ 20%).

Sử dụng kháng sinh bừa bãi sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Có nhiều cơ chế gây tiêu chảy của kháng sinh, một số ít kháng sinh gây tăng nhu động ruột làm dịch và thức ăn chưa kịp tiêu hóa bị đẩy nhanh từ ruột xuống hậu môn, không qua quá trình hấp thu vào cơ thể, gây ra tiêu chảy và thường là nhẹ. Trong khi đó đa số kháng sinh sẽ tác động lên các vi khuẩn gây ra rối loạn hệ vi sinh ở đường ruột và làm tiêu chảy. Một số kháng sinh bao gồm cả 2 cơ chế này đặc biệt là nhóm amoxicillin kết hợp với acid clavulanic làm tiêu chảy nặng hơn so với các nhóm khác.

Kháng sinh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho một số vi khuẩn cơ hội phát triển, đặc biệt là Clostridium difficile có thể gây ra tiêu chảy và bệnh viêm đại tràng giả mạc nguy cơ đến tính mạng của người bệnh.

Việc tùy ý sử dụng kháng sinh còn gây ra nhiều tác dụng phụ khác trên cơ thể như dị ứng, gây độc cho gan và thận, sốc phản vệ có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Kháng sinh tác động lên hệ vi sinh ruột như thế nào?

Hệ vi sinh vật ruột ở người bao gồm các vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại, vi-rút, nấm và ký sinh trùng. Thông thường, các vi sinh vật trong đường ruột sẽ tồn tại theo một tỷ lệ cân bằng nhất định. Khi bị tác động bởi các yếu tố như sử dụng kháng sinh, thay đổi chế độ ăn hoặc bệnh tật… thì sự cân bằng hiện hữu sẽ bị thay đổi về số lượng và giảm đa dạng các chủng loại vi khuẩn, dẫn đến tình trạng rối loạn hệ vi sinh ruột (tiếng Anh gọi là dysbiosis). Một số nghiên cứu cho thấy, sự rối loạn ở hệ vi sinh ruột gây ra bởi kháng sinh có thể vẫn còn tiếp tục và phát hiện được ở 6 tháng sau khi ngưng kháng sinh.

Không chỉ biểu hiện qua tiêu chảy, rối loạn vi sinh ruột do kháng sinh còn gây ra nhiều bệnh lý lâu dài.

Sử dụng kháng sinh lạm dụng và kéo dài sẽ làm hệ vi sinh vật ở ruột không kịp hồi phục và dẫn đến tình trạng rối loạn mạn tính, khó hồi phục và hậu quả là góp phần hình thành các bệnh lý tại ruột như viêm đại tràng kích thích (IBS) hoặc viêm đường ruột (IBD), hay bệnh lý khác toàn thân như béo phì, tiểu đường type 2,… dẫn đến chi phí điều trị tốn kém và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Giải pháp phòng ngừa tiêu chảy do kháng sinh và phục hồi sự rối loạn của hệ vi sinh ruột

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Probiotic (hay thường được gọi là men vi sinh) là những vi sinh vật sống, khi bổ sung với lượng vừa đủ sẽ mang lại lợi ích về sức khỏe cho người sử dụng. Probiotic được tìm thấy trong một số thức ăn, các thực phẩm bổ sung hoặc là thuốc phòng ngừa, điều trị một số bệnh lý liên quan tình trạng rối loạn hệ vi sinh ở ruột.

Bổ sung Probiotics giúp phục hồi hệ vi sinh ruột, được xem là giải pháp hiệu quả trong điều trị tiêu chảy do kháng sinh

Tuy probiotic được xem là giải pháp mang lại hiệu quả trong việc phòng ngừa tiêu chảy do kháng sinh, nhưng không phải loại nào cũng phát huy tối đa tác dụng này. Cụ thể, dựa trên nghiên cứu "Tính mẫn cảm với kháng sinh của các chủng men vi sinh (Neut C, et al clinical study 2017), phần lớn các bào tử, hay chủng vi khuẩn sống đều bị giết bởi các loại kháng sinh kê đơn, do đó cần được uống cách liều với kháng sinh đang sử dụng.

Trong khi đó, trên thị trường hiện nay có loại nấm được dùng làm men vi sinh rất hiệu quả trong phòng ngừa tiêu chảy do kháng sinh là Saccharomyces boulardii CNCM I-745 của hãng Biocodex, Pháp sản xuất. Đây là men vi sinh có thể dùng chung với các loại kháng sinh không cần cách liều, đồng thời vẫn đảm bảo được hiệu quả điều trị của kháng sinh cũng như khả năng phòng ngừa tiêu chảy do kháng sinh gây ra. Đây cũng là ưu điểm được nhiều bà mẹ đánh giá cao vì tiện lợi trong quá trình chăm sóc bé. Saccharomyces boulardii CNCM I-745 cũng là một trong rất ít các men vi sinh hiện nay được các hiệp hội y khoa khuyến cáo lựa chọn trong nhiều bệnh lý liên quan đến rối loạn hệ vi sinh ruột ở bệnh nhân do có nhiều bằng chứng y học vượt trội.

