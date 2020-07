Những điều cần biết về nệm bông ép

Nệm bông ép được biết đến là dòng sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo uy tín, tạo được độ tin cậy cho khách hàng sử dụng. Bởi là sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ bông, những lớp bông được ép lại với nhau tạo được độ đàn hồi tốt, ít bị xẹp trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm. Với thiết kế đơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, sản phẩm rất thích hợp để sử dụng cho những chuyến tham quan, du lịch hay nghỉ ngơi tại văn phòng, nhà sách,... Có thể thấy, đệm bông ép với khá nhiều ưu điểm nổi bật, đem lại cho khách hàng những giờ thư giãn, nghỉ ngơi thật thoải mái sau thời gian học tập, làm việc căng thẳng. Tham khảo các mấu nệm khuyến mại tại https://demhong.vn/dem-bong-ep/

Nệm bông ép đảm bảo chất lượng

Hiện nay, nhu cầu sử dụng nệm bông ép trong các hộ gia đình ngày một tăng cao. Trên thị trường cũng xuất hiện rất nhiều loại nệm khác nhau về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc, chất liệu cũng như chất lượng, giá thành sản phẩm. Do vậy, khi mua sắm, sử dụng sản phẩm, khách hàng cần có sự lựa chọn, tìm hiểu kĩ càng. Tránh trường hợp mua phải sản phẩm kém chất lượng, giá cả đắt đỏ, không hợp lý gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình sử dụng cho khách hàng.

Bạn biết gì về đệm bông ép, về nguồn gốc xuất xứ, lịch sử hình thành, ưu nhược điểm, đặc tính, cách sử dụng, nơi cung cấp uy tín của nệm bông ép?

Có thể thấy, nhu cầu của khách hàng trong việc tìm mua những sản phẩm chất lượng, tiện lợi ngày một tăng cao. Nệm bông ép ra đời nhằm đáp ứng những nhu cầu cơ bản của khách hàng, đem lại những giờ nghỉ ngơi hiệu quả, chất lượng.

Nệm bông ép với nhiều tiện lợi

Lịch sử hình thành của đệm bông ép

Việc tìm thấy sợi bông từ thời xa xưa đã đem đến những sản phẩm được sản xuất từ bông vô cùng chất lượng, ngày nay cùng với nhu cầu và sự phát triển của công nghệ hiện đại Nệm bông ép ra đời, đây được xem là sản phẩm phổ biến, vô cùng tiện lợi. Đệm bông ép có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản,... Hiện nay, sản phẩm được phân phối hầu hết trên toàn quốc, khách hàng có thể dễ dàng tìm mua sản phẩm ở các siêu thị, cửa hàng chăn nệm ở khắp các tỉnh thành. Tìm hiểu thêm sản phẩm tại: https://sieuthidemonline.vn/dem-bong-ep/

Nệm bông ép uy tín

Ưu, nhược điểm của đệm bông ép

Được sản xuất từ 100% bông, không gây kích ứng, thân thiện với môi trường, sản phẩm có độ bền cao, do được thiết kế từ các lớp bông ép lại nên có nhiều lỗ thoát khí tạo cảm giác mát mẻ khi sử dụng. Sản phẩm được biết đến khá chắc chắn, không bị xẹp lún trong qua thời gian sử dụng sản phẩm, tạo được cảm giác êm ái, thoải mái, dễ chịu, không gây đau lưng, phù hợp với những khách hàng có vấn đề về xương khớp, kích thích quá trình lưu thông, tuần hoàn máu trong cơ thể cho người sử dụng. Ngoài ra, Nệm dễ dàng sắp xếp, vệ sinh, giặt rửa vô cùng tiện lợi. Đặc biệt tuổi thọ trung bình của sản phẩm có thể từ 10 đến 15 năm.

Tuy nhiên, do được sản xuất từ bông ép, khách hàng phải để sản phẩm trên các bề mặt thẳng nếu không nệm sẽ bị cong, gãy, phải thường xuyên trở các mặt của sản phẩm để tránh trường hợp xẹp, lún.

Đặc tính của nệm bông ép

Sử dụng 100% nguyên liệu từ bông, quy trình sản xuất đạt chuẩn, vô trùng, thoáng khí. Vỏ nệm có thể may bằng cotton, một số loại may bằng vải lụa tạo được sự sang trọng, quý phái, vỏ nệm không may kín mà có khóa kéo để kiểm tra được phần ruột bên trong. Bông làm ruột là loại tinh khiết, liên kết với nhau dưới dạng lưới tạo được độ phẳng cho sản phẩm. Phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người đau xương khớp, trẻ em trong độ tuổi đang lớn.

Nệm bông ép có thể lắp đặt thành sofa

Cần lưu ý gì khi sử dụng nệm bông ép

Không đặt gần những nơi có nhiệt độ cao, không để gần hóa chất, tránh là, ủi trên bề mặt sản phẩm, đặt nệm ở nơi thoáng mát. Khi giặt không nên ngâm trong nước quá lâu, không phơi nệm ở những nơi có ánh sáng trực tiếp. Khi không sử dụng khách hàng nên gấp lại và đặt ở vị trí ít bụi bẩn, làm tăng thời gian sử dụng cho sản phẩm.

Nơi cung cấp uy tín, thời gian bảo hành

Khách hàng nên tìm mua ở những công ty uy tín, chất lượng, sản phẩm chính hãng tại thành phố Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Thời gian bảo hành tùy thuộc vào từng công ty, thương hiệu trên thị trường, có thể lên đến 5 hoặc 10 năm.

Xem giá đệm bông ép Sông Hồng khuyến mại tại: http://songhong.info/Bang-gia-dem-bong-ep-tinh-khiet-Song-Hong-dong-cao-cap-3-tam-vai-gam_c_2125.html

Đệm bông ép ngày càng được sử dụng rộng rãi, phổ biến trên thị trường. Với nhiều ưu điểm, đặc tính, sự tiện lợi, sản phẩm đã chiếm được lòng tin của khách hàng. Sản phẩm là lựa chọn hàng đầu, đem đến những giây phút thư giãn nhất cho khách hàng sử dụng sau những giờ làm việc, học tập vất vả, mệt mỏi.