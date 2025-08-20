Những “cột mốc” công trình tiêu biểu trên cung đường diễu binh A80

Tuyến đường diễu binh chính thức

Theo Ban Tổ chức, lễ diễu binh chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình. Chương trình gồm: rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh và diễu hành các khối đi bộ, xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, cùng diễu binh lực lượng vũ trang trên biển tại Vịnh Cam Ranh (truyền hình trực tiếp về Ba Đình), sau đó là diễu hành các khối quần chúng và văn hóa thể thao.

Sau phần nghi lễ tại lễ đài, các khối sẽ chia thành 7 hướng, đi qua nhiều tuyến phố trung tâm để giao lưu cùng nhân dân:

Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học → Tràng Thi → Tràng Tiền → Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.



Nguyễn Thái Học → Tràng Thi → Tràng Tiền → Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an: Hướng 1: Nguyễn Thái Học → Kim Mã → Liễu Giai → Văn Cao → Sân vận động Quần Ngựa.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học → Tràng Thi → Tràng Tiền → Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Hướng 3: Nguyễn Thái Học → Lê Duẩn → Công viên Thống Nhất.

Hướng 4: Lê Hồng Phong → Ngọc Hà → Công viên Bách Thảo.



Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong → Ngọc Hà → Công viên Bách Thảo.



Lê Hồng Phong → Ngọc Hà → Công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong → Đội Cấn → Giang Văn Minh → Kim Mã → Liễu Giai → Sân vận động Quần Ngựa.



Lê Hồng Phong → Đội Cấn → Giang Văn Minh → Kim Mã → Liễu Giai → Sân vận động Quần Ngựa. Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy.



Sân vận động Hàng Đẫy. Xe tăng, bánh xích: Về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.



Về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Xe bánh lốp: Hướng 1: Cửa Bắc → Nghi Tàm → Âu Cơ → Võ Chí Công → Đường Láng → Trần Duy Hưng → Đại lộ Thăng Long → Lê Quang Đạo → Trường đua F1.

Hướng 2: Nguyễn Thái Học → Giảng Võ → Đường Láng → Trần Duy Hưng → Đại lộ Thăng Long → Lê Quang Đạo → Trường đua F1.





"Cột mốc thị giác" – Dấu ấn nhận diện trên từng tuyến

Trên mỗi tuyến đường, các khối diễu binh sẽ đi qua nhiều công trình tiêu biểu của Thủ đô – từ di sản trăm tuổi đến những biểu tượng văn hóa quen thuộc. Đây đều là những "cột mốc" mang giá trị lịch sử – văn hóa, đồng thời là dấu hiệu giúp khán giả cả nước dễ dàng nhận ra và xác định đoàn đang diễu qua vị trí nào.

Nếu khán giả nhìn thấy khoảng không gian rộng lớn lát đá xám, phía sau là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghi, rợp cờ đỏ, thì đó chính là Quảng trường Ba Đình, nơi mở đầu phần diễu binh trang trọng nhất. Khi đoàn tiến về trung tâm, Nhà hát Lớn Hà Nội với kiến trúc Pháp cổ sơn vàng, mái vòm và bậc thang rộng sẽ báo hiệu điểm khởi đầu của tuyến phố thương mại Tràng Tiền sang trọng, nối thẳng ra hồ Hoàn Kiếm.

Xuất phát từ Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh sẽ chia thành 7 hướng để đi giữa nhân dân.

Trên tuyến Nguyễn Thái Học, hình ảnh Văn Miếu – Quốc Tử Giám với cổng Tam Quan đỏ sẫm, tường bao cổ kính và Khuê Văn Các biểu tượng gợi nhắc truyền thống hiếu học ngàn năm. Cạnh đó, tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam (81 Nguyễn Thái Học) mang dáng dấp hiện đại, là đầu mối thông tin quốc gia suốt nhiều thập kỷ, ghi dấu những thời khắc lịch sử quan trọng của đất nước.

Nếu thấp thoáng thấy bóng Nhà hát Lớn Hà Nội, thì khối diễu binh bạn đang xem chắc chắn là "Khối Nghi trượng".

Nếu trên màn hình hiện ra cổng sắt xanh, bên trong là hồ rộng và hàng cây cổ thụ, khán giả sẽ biết đoàn đang đi ngang Công viên Thống Nhất, "lá phổi xanh" giữa lòng Hà Nội. Mái chữ A quen thuộc của Ga Hà Nội cũng là một tín hiệu rõ ràng cho thấy đoàn đã tới giao điểm Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn. Khi cổng sắt xanh và những bóng cây cổ thụ phủ mát hiện lên, đó chính là Công viên Bách Thảo, một không gian xanh lâu đời gắn với ký ức nhiều thế hệ Hà Nội.

Bên cạnh những công trình trăm tuổi, dọc các tuyến phố hôm nay còn xuất hiện ngày càng nhiều khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và khu dân cư hiện đại. Mặt kính xanh phản chiếu nắng thu, vỉa hè rộng, quảng trường mở tạo nên một diện mạo mới mẻ nhưng vẫn giữ hồn phố. Hà Nội không chỉ lưu giữ ký ức nghìn năm, mà còn đang kiến tạo tương lai: văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc Việt Nam.

