Những công dụng tuyệt vời có thể bạn chưa biết về trái lê Hàn Quốc

Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về những công dụng tuyệt vời mà lê Hàn Quốc mang lại.



Theo nghiên cứu, cứ 100g lê thường có 86,5g nước, 0,1g chất béo, 0,2g protein, 11g carbohydrat, 1,6g xơ, 14mg canxi, 13mg phospho, 0,5mg sắt, 0,2mg vitamin PP, các vitamin nhóm P, C, betacaroten, 1mg acid folic. Tuy nhiên, vì điều kiện và kỹ thuật trồng trọt của lê Hàn Quốc được bảo đảm nghiêm ngặt và theo quy chuẩn, được kiểm soát bởi hệ thống nông nghiệp tiêu chuẩn Quốc tế nên hàm lượng dinh dưỡng cũng cao hơn. Và cũng bởi vậy nên lê Hàn Quốc mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe có thể kể đến như:

Giảm cân an toàn hiệu quả

Theo khoa học chứng minh, trong mỗi quả lê chỉ chứa khoảng 100 đơn vị calo, 5g chất xơ và rất dồi dào lượng vitamin C. Trong quả lê hoàn toàn không có chất béo nên sẽ không gây ra tình trạng tăng cân hay béo phì. Cùng với đó là 2 yếu tố nhiều chất xơ và có 80% là nước chính là yếu tố then chốt trong việc giảm cân. Hơn nữa, thịt của quả lê giúp bạn nhanh no, no lâu, giảm cơn đói sẽ hạn chế việc nạp thức ăn vào cơ thể, từ đó cải thiện cân nặng rõ rệt.

Trái lê Hàn Quốc rất giàu chất dinh dưỡng

Phát triển xương chắc khỏe

Trong trái lê có chứa chất Boron, là loại khoáng chất vi lượng có tác dụng điều hòa sự hấp thụ và phân phối các khoáng chất đa lượng, giúp cơ thể tổng hợp đủ lượng phốt pho, magie.. tránh gây loãng xương, viêm khớp. Boron cũng giúp cơ thể hấp thụ tối đa canxi để khiến xương chắc khỏe hơn.

Ngăn ngừa ung thư và loại bỏ gốc tự do

Khi dịch mật quá nhiều trong cơ thể sẽ làm tăng cao nguy cơ bị ung thư đại trực tràng hay những vấn đề về tiêu hóa. Trong trái lê Hàn Quốc với hàm lượng chất xơ cao sẽ giúp kết dính nhiều axit mật thứ cấp. Khoa học cũng tìm thấy Hydroxycinnamic và các chất chống oxy hóa có trong quả lê giúp loại bỏ các tế bào gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh ung thư: ung thư dạ dày, ung thư cổ tử cung, ung thư phổi…

Lê Hàn Quốc tốt cho tim mạch và có công dụng chữa ho

Chống mắc bệnh tiểu đường

Trong hàm lượng dinh dưỡng của lê Hàn Quốc có chỉ số đường huyết khá thấp cộng với chất xơ hòa tan cao nên sẽ kiểm soát được lượng đường trong máu luôn ổn định. Chất anthocyanin có trong quả lê sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nguồn vitamin C dồi dào cùng chất flavonoid (chất oxy hóa) có trong lê Hàn Quốc kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tăng cường hệ miễn dịch, giảm đáng kể tình trạng cúm vặt, cảm lạnh… Nếu cảm thấy cơ thể đang ở trong trạng thái mệt mỏi thì một quả lê hay một cốc nước ép lê sẽ giúp bạn bổ sung một nguồn năng lượng dồi dào để tiếp tục công việc.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Ở Mỹ, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một nghiên cứu nhỏ ở 2 nhóm người ăn lê hàng ngày và không ăn lê hàng ngày. Kết quả chỉ ra rằng việc bổ sung khoảng 7g chất xơ vào thực đơn hàng ngày sẽ khiến nguy cơ đột quỵ lần đầu của bạn giảm đi khoảng 7%. Mà như ta đã biết, mỗi trái lê chứa khoảng 5g chất xơ, rất cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh phải không nào?

Lê Hàn Quốc là người bạn thân thiện với làn da và sắc đẹp

Làm đẹp da va tăng cường thị lực

Thần dược của những chị em không gì khác chính là lê Hàn Quốc. Các chất trong lê giúp làm giảm tác động của lão hóa lên da, làm chậm xuất hiện các đốm đồi mồi và nếp nhăn. Ngoài ra, Zeaxanthin và Lutein giúp mắt giảm nguy cơ mắc các bệnh về đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, cải thiện thị lực rõ rệt.

Lê Hàn Quốc được nuôi trồng và thu hoạch theo quy chuẩn vô cùng kỹ lưỡng

Qua đó có thể thấy, trái lê Hàn Quốc mang rất nhiều chất dinh dưỡng và công dụng. Nhưng hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều các loại lê Hàn Quốc giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, gắn tem mác Hàn Quốc để bán tràn lan trên thị trường với giá thành không hề rẻ, vì vậy để chắc chắn lựa chọn được lê Hàn Quốc chính hiệu, chúng ta đừng quên kiểm tra rõ thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ, và đặc tem K-pear và tem Hologram được cẩn thận đính kèm ở trên mỗi trái lê Hàn Quốc các bạn nhé!

Lưu ý:

Khi bạn mua lê, nếu lê đã chín có thể sử dụng ngay. Nhưng nếu là lê mới hái, bạn có thể để dựng đứng trong phòng ở nhiệt độ thường để lê có thể chín ngon hơn sau 2-5 ngày.

Trước khi ăn, hãy ngâm nước muối loãng trong khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước sạch và gọt vỏ để sử dụng nhé.

Có thể mua lê Hàn Quốc uy tín tại các địa điểm bán lẻ uy tín như: K-Market, Vinmart, Klever Fruit, Lotte Mart… mà giá thành không hề cao hơn so với các địa điểm bán lẻ ngoài khác.